La Guardia Civil refuerza su capacidad operativa en el litoral almeriense con un completo programa de prácticas marítimas

El Servicio Marítimo de la Comandancia de Almería desarrolla ejercicios reales con apoyo de Salvamento Marítimo y medios aéreos

Las maniobras, permiten mejorar la coordinación en rescates, seguridad marítima y respuesta ante emergencias en el mar

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería a través de su Servicio Marítimo Provincial, ha desarrollado recientemente una serie de prácticas operativas en aguas del litoral almeriense orientadas a reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones reales, contando con la participación activa de Salvamento Marítimo, mediante despliegue de medios aéreos, incluidos helicópteros.

Estas maniobras enmarcadas dentro del plan de formación continua, permiten optimizar la coordinación, seguridad y eficacia de los agentes en intervenciones vinculadas a la protección del medio marino y de la seguridad ciudadana, potenciando la actuación conjunta con otros organismos especializados como SALVAMENTO MARÍTIMO, en escenarios de rescate y emergencias.

Durante el desarrollo de estas prácticas se han llevado a cabo ejercicios específicos de navegación avanzada, abordaje de embarcaciones, rescate y auxilio en el mar, así como simulacros de intervención ante posibles actividades ilícitas en el entorno marítimo, a través de los efectivos del Servicio Marítimo.

Las maniobras han tenido como objetivos principales perfeccionar los protocolos de actuación en escenarios reales, garantizando una respuesta eficaz y segura ante cualquier incidencia en el ámbito marítimo. Asimismo, se ha trabajado en la mejora de la coordinación entre las distintas unidades implicadas, consolidando un sistema de actuación integral.

Estas prácticas se han desarrollado de forma conjunta con Salvamento Marítimo, que ha participado activamente mediante el despliego de medios aéreos, incluidos helicópteros, lo que ha permitido recrear escenarios complejos de búsqueda, rescate y evaluación en el mar, reforzando tanto la formación como la operatividad de los efectivos intervinientes.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil desempeña un papel fundamental en la vigilancia y control del litoral, la lucha contra el narcotráfico, la inmigración irregular, la protección del medio marino y la seguridad de la navegación, siendo estas prácticas esenciales para mantener el alto nivel de preparación de sus agentes.

La Guardia Civil recuerda:

La importancia de respetar las normas de seguridad en la navegación

La necesidad de extremar la precaución en actividades náuticas, especialmente en condiciones meteorológicas adversas

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).