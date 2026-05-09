Abierta la inscripción para 135 plazas gratuitas para cursos de Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual en Almería

El programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G desarrollará tres sesiones entre mayo y octubre en la provincia

Está abierto el plazo de inscripción para tres nuevos cursos gratuitos que se desarrollarán en la provincia de Almería en tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y Realidad Virtual, dirigidos a personas interesadas en mejorar su preparación en ámbitos con creciente aplicación profesional, según ha informado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso.

La oferta formativa suma 90 plazas para el primer curso de Programación de soluciones IoT y Smart Cities, que se desarrollará en la provincia a partir del 21 de mayo, y el primero de Programación en Realidad Virtual y Aumentada, que se celebrará en septiembre. Además, ya está abierta la inscripción para otras 45 plazas para la segunda edición de Inteligencia Artificial, programado para el mes de octubre.

Las personas interesadas pueden inscribirse y consultar toda la información sobre fechas, contenidos, requisitos e inscripciones en la web www.formacionen5g.es o mediante la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Cada curso cuenta con 45 plazas y una duración de 150 horas repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en aula orientadas al desarrollo práctico de contenidos y proyectos.

La formación está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes pueden ser para personas ocupadas que deseen mejorar o actualizar sus competencias digitales.

Para acceder no se requieren conocimientos tecnológicos previos, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Esta programación formativa, desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento, ofrece una oportunidad para acercarse a herramientas y entornos tecnológicos cada vez más presentes en sectores como la industria, los servicios, la logística, la salud, la educación, el turismo o la gestión urbana.

Los cursos están orientados a que el alumnado pueda adquirir conocimientos aplicables, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación para entornos laborales en transformación.