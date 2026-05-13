TCL presenta SQD-Mini LED, una nueva arquitectura de imagen desarrollada por TCL CSOT

TCL, marca líder mundial en televisores Mini LED y patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), continúa reforzando su posición como uno de los grandes referentes del mercado global de pantallas con el lanzamiento de su nueva generación de televisores SQD-Mini LED.Este hito es el resultado de más de 40 años de innovación continua, una trayectoria que ha llevado a TCL a emplear a más de 160.000 personas en más de 160 países, contando con el respaldo de 39 instalaciones de fabricación y 47 centros de I+D. En este contexto, la compañía se ha consolidado firmemente entre las tres mejores marcas de televisores en España y Portugal, mientras mantiene el primer puesto mundial en televisores Mini LED, gran formato (75’’ o superiores) y Google TV según datos de Omdia. Un liderazgo global que refleja la apuesta de TCL por democratizar las tecnologías premium y acercar experiencias audiovisuales de vanguardia a un público cada vez más amplio. Detrás de esta evolución se encuentra la capacidad industrial y tecnológica de TCL CSOT, la matriz de fabricación de paneles de la compañía. Gracias a su modelo de integración vertical, TCL controla todo el proceso de desarrollo de sus televisores, desde la producción del panel hasta la optimización final de imagen, lo que permite acelerar la innovación y mantener una evolución constante en calidad visual, diseño y rendimiento.El liderazgo de TCL CSOT está respaldado por una infraestructura de vanguardia con una inversión total de 43.080 millones de dólares, que incluye 12 líneas de producción de paneles y 8 bases de fabricación y centros de I+D estratégicamente ubicados en todo el mundo.Actualmente, TCL cuenta con 118.643 solicitudes de patentes registradas a nivel global, incluidas 3.274 relacionadas con tecnologías Quantum Dot, consolidando así una trayectoria de más de 40 años de innovación en el sector de la electrónica de consumo y las pantallas.

SQD-Mini LED: una nueva generación de experiencia visualFruto de este ecosistema tecnológico nace SQD-Mini LED, la propuesta más avanzada desarrollada por TCL hasta la fecha dentro del segmento premium de televisores.La nueva tecnología ha sido diseñada para optimizar de forma conjunta el control de la luz, la reproducción del color y el procesamiento de imagen, ofreciendo una experiencia visual más equilibrada, inmersiva y realista en cualquier tipo de contenido, desde cine HDR hasta deporte o gaming de nueva generación.Gracias a una gestión de luz más precisa, SQD-Mini LED mejora la profundidad de imagen, preserva mejor el detalle en sombras y altas luces y reduce efectos visuales no deseados en escenas complejas. Además, el procesamiento avanzado ayuda a mantener una imagen más estable y nítida incluso en secuencias rápidas.