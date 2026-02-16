Inicio / Empresa / CSIF presenta a Aima Serrano como nueva presidenta provincial del sindicato en Almería  

CSIF presenta a Aima Serrano como nueva presidenta provincial del sindicato en Almería  

febrero 16, 2026 12:15 pm

·       El desayuno informativo tendrá lugar este martes, día 17 de febrero, a las 9.30 horas, en el Club de Mar (Restaurante El Candelero), ubicado en la Playa de la Almadrabillas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, invita a su medio de comunicación al desayuno informativo que llevará a cabo con motivo de la presentación de la nueva presidenta del sindicato en la provincia, Aima Serrano. Será el martes, día 17 de febrero, a las 9.30 horas, en el Club de Mar Almería (Restaurante El Candelero), ubicado en la Playa de la Almadrabillas.

Durante el acto, la nueva dirigente sindical expondrá las nuevas líneas de actuación del sindicato y los objetivo marcados a corto y medio plazo y atenderá a preguntas de los y las periodistas asistentes. Se servirá café y desayuno ligero durante la sesión.

