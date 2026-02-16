La Guardia Civil investiga por conducción temeraria al conductor de una motocicleta que se dio a la fuga en Roquetas de Mar

El conductor no obedeció las señales de alto y emprendió la huida de forma temeraria

La placa de matrícula de la motocicleta se encontraba manipulada para evitar su verdadera identificación

El conductor carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Almería ha procedido a la detención del conductor de una motocicleta como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y por conducir con pérdida de vigencia del permiso de conducir, además de otro de falsedad de documento oficial (alterar los dígitos de la placa de matrícula), tras protagonizar una huida a gran velocidad poniendo en grave y manifiesto peligro a peatones y conductores. Los hechos se cometen el pasado 16 de enero de 2026, en la N-340ª, término municipal de Roquetas de Mar.

Guardias Civiles pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Almería se percataron de la presencia en la vía de una motocicleta de gran cilindrada emitiendo un gran ruido excesivo y molesto. Por tales hechos, mediante señales acústicas y luminosas se intenta dar el alto a la motocicleta, siendo infructuosas las mismas, pues el conductor, hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, iniciando una huida a gran velocidad, poniendo en gran peligro a los demás usuarios de la vía y peatones que en ese horario era muy abundante. Durante la fuga, el conductor realizó adelantamientos peligrosos y antirreglamentarios, ejecutando maniobras evasivas y de evidente temeridad, obligando a otros conductores a realizar maniobras bruscas para evitar colisión.

Una vez consultada la placa de matrícula que portaba, se verifica que la marca y el modelo de ésta no coincide con la implicada en los hechos. Tras las investigaciones realizadas, la fuerza actuante se percata que el autor de los hechos posee una pérdida de vigencia del permiso de conducir.

Por tales hechos, y como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, el conductor ha sido detenido por un supuesto delito de conducción temeraria, delito de falsedad documental oficial y por un supuesto delito de pérdida de vigencia del permiso de conducir.