JARQUIL avanza con las obras del exclusivo proyecto residencial Marqués de Ahumada 5 en el barrio de Salamanca

La constructora desarrolla para GMB Investment la ejecución de un edificio residencial de alta gama de 28 viviendas, situado en una de las zonas más emblemáticas de Madrid, reforzando su posicionamiento en el mercado residencial prime.

JARQUIL continúa avanzando con las obras de Marqués de Ahumada 5, un exclusivo proyecto residencial promovido por GMB Investment y ubicado en el barrio de Salamanca-Guindalera, una de las áreas más consolidadas y demandadas de la capital. El edificio alberga 28 viviendas de alta gama y ha sido ejecutado bajo los más altos estándares de calidad, eficiencia y precisión constructiva. La fecha de entrega está prevista para el primer trimestre de 2027.

El proyecto ha supuesto la readecuación de un edificio terciario existente en residencial, combinando la elegancia de la arquitectura clásica con soluciones técnicas contemporáneas. Su ubicación privilegiada, a escasos minutos de la Plaza de Toros de Las Ventas y algunos de los principales enclaves culturales, comerciales y gastronómicos de Madrid, como el Parque del Retiro y la Milla de Oro, conviertes a Marqués de Ahumada 5 en una promoción residencial de referencia dentro del segmento prime.

Las viviendas destacan por su diseño funcional y luminoso, con distribuciones abiertas, grandes ventanales de suelo a techo y una cuidada selección de materiales que aportan confort, calidez y serenidad a los espacios. El proyecto incorpora soluciones constructivas avanzadas como fachada ventilada, carpinterías de altas prestaciones, suelo radiante y refrescante, sistemas de aerotermia, ventilación mecánica y domótica, garantizando eficiencia energética, confort interior y un elevado nivel de calidad en cada detalle.

Además, el edificio cuenta con una completa oferta de zonas comunes y amenities, entre las que se incluyen piscina, solárium, gimnasio equipado, espacios exteriores y área de coworking, concebidas para responder a las nuevas formas de habitar la ciudad y enriquecer la experiencia del propietario final.

La comercialización del proyecto corre a cargo de Knight Frank, firma internacional de referencia en el asesoramiento y comercialización de activos residenciales prime, que actúa como consultor experto en este tipo de desarrollos singulares. Su profundo conocimiento del mercado residencial de alta gama en Madrid y su capacidad para posicionar proyectos exclusivos refuerzan el carácter diferencial de Marqués de Ahumada 5 dentro del segmento prime, alineando el producto con las expectativas de un cliente nacional e internacional altamente exigente.

Para José María Carretero, Delegado de JARQUIL en Madrid y Zona Centro, esta obra supone “un claro ejemplo del compromiso de JARQUIL con la excelencia constructiva y con la ejecución de proyectos singulares en entornos urbanos de máxima exigencia. Marqués de Ahumada 5 refleja nuestra capacidad para afrontar obras complejas, cuidando cada detalle, cumpliendo plazos y colaborando estrechamente con el promotor y con todos los agentes implicados. Este proyecto refuerza nuestra presencia en Madrid y pone en valor el talento, la profesionalidad y el rigor técnico de nuestros equipos, así como nuestra vocación de ofrecer al cliente un servicio cercano, fiable y de máxima calidad”.

En este contexto, JARQUIL continúa ampliando de forma progresiva su actividad en la Comunidad de Madrid, abordando con solvencia proyectos de diversas tipologías, que abarcan desde edificación residencial de alta gama, nuevos modelos habitacionales como el Flexliving, obra singular y desarrollos de gran complejidad técnica. La compañía destaca por su capacidad de adaptación a las necesidades de cada cliente, una planificación rigurosa y un modelo de gestión orientado al cumplimiento de plazos, el control de la calidad y la excelencia en la ejecución, valores que se han consolidado como pilares fundamentales de su crecimiento en el mercado madrileño.

Sobre JARQUIL

Con más de 40 años de trayectoria, JARQUIL ha consolidado una filosofía de trabajo basada en el cumplimiento riguroso de sus compromisos, ofreciendo un servicio de construcción innovador, eficiente y sostenible, en el que la satisfacción de clientes y colaboradores ocupa un lugar central. Su presencia estratégica en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla le permite coordinar de manera ágil y eficaz proyectos en todo el territorio español, combinando cercanía con visión global.

La compañía ejecuta proyectos de construcción y rehabilitación para clientes tanto públicos como privados, abarcando una amplia diversidad de sectores y tipologías: desde edificación industrial, logística y agroalimentaria, hasta obra civil que incluye infraestructuras urbanas, de transporte e hidráulicas; pasando por edificación residencial, hoteles, instalaciones deportivas, sanitarias y educativas, así como residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración de patrimonio y edificaciones singulares de gran envergadura. Esta experiencia, sumada a un riguroso control sobre calidad, plazos y sostenibilidad, convierte a JARQUIL en un socio de confianza capaz de abordar proyectos complejos, innovadores y de alto impacto, ofreciendo soluciones adaptadas a cada desafío constructivo.