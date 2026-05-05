CSIF reclama un aumento de matronas en todos los niveles asistenciales de la sanidad pública

Estefanía G. Soria

· El sindicato pide al menos una profesional en cada centro de salud y que su presencia sea estable tanto en las salas de puérperas como en la llamada Consulta de Bienestar Materno

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud, ha puesto sobre la mesa este martes, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Matrona, las evidentes carencias de personal que esta categoría profesional sigue sufriendo en la sanidad pública andaluza, tanto a nivel hospitalario como en Atención Primaria.

“Es un día para reconocer la labor esencial de estas especialistas, pero también para recordar que el sistema sanitario sigue sin dar la respuesta que necesitan mujeres y profesionales. Las matronas son decisivas en el embarazo, parto y puerperio, pero igualmente en la educación sexual, la prevención, la salud menstrual, la lactancia, el climaterio, la atención comunitaria y, en general, el acompañamiento de la mujer a lo largo de toda la vida”, han subrayado desde el sector de Sanidad de CSIF.

En esta línea, la Central Sindical ha reclamado a la Administración andaluza la necesidad imperiosa de aumentar la presencia de matronas en todos los niveles asistenciales de la sanidad pública. “Para CSIF es imprescindible, y no vamos a parar hasta lograrla, la presencia de, al menos, una profesional de la Enfermería Obstétrico-Ginecológica en cada centro de salud de Andalucía, pues seguimos muy por debajo de la ratio española en este aspecto, teniendo en cuenta además que a nivel nacional arrastramos un déficit de más de 5.000 matronas para acercarnos a los estándares europeos. Es más, en Atención Primaria hay casos de matronas que tienen adscritas más de 20.000 mujeres, por lo que obviamente es imposible que lleven a cabo una cartera de servicios tan completa como deberían”, han indicado.

Por ello, la situación “es realmente precaria y está muy lejos de poder asegurar la necesaria equidad en el acceso a los recursos sanitarios que la población se merece”, ha señalado el Sector de Sanidad, mostrando así la preocupación del sindicato por la imposibilidad del sistema público andaluz de garantizar que las mujeres andaluzas tengan una atención obstétrico-ginecológica con la calidad que merecen.

Igualmente, CSIF ha alertado de que las necesidades son evidentes también a nivel hospitalario. “Necesitamos más matronas y con presencia más estable. Por ejemplo, la asistencia de estas profesionales en las llamadas salas de puérperas o en las Consultas de Bienestar Materno es, en muchos casos, puntual, cuando debería ser continuada por su enorme utilidad en actuaciones como la lactancia materna o la revisión postparto, entre otras”, han criticado.

La central sindical ha recordado también que “la atención ofrecida por estas profesionales no puede quedarse solo en el proceso del embarazo, el parto y el puerperio”. De ese modo, ha recordado el reciente compromiso lanzado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de aprobar a lo largo del segundo semestre de este año la llamada Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que promete incluir acciones para atender a la mujer desde la pubertad hasta la menopausia, incluyendo parto y lactancia. “Nos parece una medida loable, pero tiene que quedar claro que la única forma de llevarla a cabo con unos mínimos estándares de calidad será a través de un refuerzo multidisciplinar de plantillas que, desde luego, ha de incluir también a las enfermeras Obstétrico-Ginecológicas”, han concluido.