Sánchez-Fortún pide unidad para seguir impulsando reformas en el sector hostelero durante la XXIV Gala de ASHAL

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, aprovechó su presencia en el acto para reclamar “políticos valientes que estén a nuestro lado” y reivindicar el trabajo de los hosteleros que son quienes han colocado al país a la cabeza de la hostelería mundial

Unas 300 personas asistieron a un acto en el que se reconoció la trayectoria, el talento joven y la excelencia profesional del sector.

La hostelería almeriense afronta el futuro “desde la unidad, el esfuerzo compartido y la colaboración entre sector público y privado”, señaló ayer Pedro Sánchez-Fortún, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) durante la XXIV Gala que la patronal ha celebrado en el Restaurante Aniceto. Un encuentro que ha reunido a cerca de 300 profesionales, empresarios, trabajadores y representantes de diversas instituciones tanto políticas como económicas y sociales que respaldaron con su presencia a un sector clave para la economía provincial.

Entre esos asistentes se encontraba el nuevo presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, quien aprovechó para reclamar “políticos valientes, que estén a nuestro lado, a las duras y a las maduras” y pidió a los hosteleros apoyarse en el asociacionismo “porque nosotros se lo vamos a trasladar a nuestros políticos para que tomen nota”, dijo a la vez que alabó el papel de la gerente de ASHAL, Isabel de Juan, como el enlace entre las demandas del sector y la adminstración.

Recordó que España es segunda potencia en pernoctaciones y primera en hostelería. “El mundo entero nos quiere copiar pero no se puede porque la clave es el amor, trabajo y dedicación. Así que sentiros orgullosos de ser hosteleros”, remarcó.

Sánchez-Fortún, por su parte, subrayó que la asociación, tras casi cinco décadas de trayectoria, “ha sido y sigue siendo una pieza clave en el desarrollo del turismo y la actividad económica en Almería” . En este sentido, insistió en la necesidad de “seguir impulsando reformas que permitan una actividad con seguridad jurídica y sostenibilidad económica”, así como en la importancia de defender al sector frente a la competencia desleal.

La gala ha servido para reconocer a distintos perfiles que representan la diversidad y fortaleza de la hostelería almeriense.

Reconocimientos

Uno de los bloques centrales del acto fue el dedicado al IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas, donde se distinguió a los finalistas del certamen. El primer premio fue para Raúl Caído (Catering En Esencia), seguido de Jesús Camacho (Venta del Pobre, Níjar) y Emilio Carmona (Restaurante La Villa, Aguamarga).

Asimismo, se reconoció al conjunto de participantes en el campeonato, así como a los profesionales que han colaborado en su desarrollo, destacando el alto nivel mostrado en esta edición y el impulso que supone para la proyección de la gastronomía almeriense.

En el ámbito formativo, ASHAL entregó el reconocimiento al Mejor Expediente Académico de la Escuela de Hostelería de Almería que ha recaído en José Visiedo Piedra, quien ha obtenido una calificación media de 10, en un gesto que pone en valor la preparación de las nuevas generaciones de profesionales.

La gala incluyó un homenaje a empresas con más de 25 años de vinculación a la asociación, como Café Cator, destacando su papel como referentes en el sector y su contribución al tejido empresarial de la provincia. También se reconoció la trayectoria de Aniceto Eventos, establecimiento anfitrión, por su evolución y consolidación como referente en la organización de eventos en Almería. Ambos son ya Socios de Honor.

ASHAL puso igualmente el foco en el valor de los trabajadores, distinguiendo a profesionales por su notoriedad ejemplar, entre ellos Manuel Francisco Aguilar Moya (Kiosco Luis Marín), Patricia Bautista López (Avenida Hotel) y Francisco Javier Álvarez Barranco (Restaurante Quesería La Galatea), de quienes se destacó su dedicación, profesionalidad y calidad humana.

El Premio ASHAL al MéritoTurístico ha sido concedido este año a la Asociación de la Prensa de Almería, por su contribución a la difusión de los recursos turísticos y gastronómicos de la provincia y su papel en la proyección del sector.

Respaldo institucional

El acto contó con una amplia representación institucional. Entre ellos, la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazua Martín, acompañada de los delegados de Empleo y Turismo, a los que ASHAL agradeció su asistencia.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, felicitó a ASHAL por la celebración de la gala y a todos los profesionales, empresas y entidades reconocidas, señalando que “la hostelería almeriense representa economía, empleo, atención al cliente y una forma propia de mostrar lo mejor de la provincia”. En este sentido, subrayó la colaboración con el sector hostelero y gastronómico y destacó que “producto, talento y promoción son elementos que contribuyen a reforzar la presencia de Almería en el ámbito gastronómico”.

La Gala de la Hostelería de ASHAL volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y reconocimiento para el sector, en el que se puso de manifiesto su papel como motor económico, generador de empleo y elemento esencial en la proyección turística de Almería.

En este sentido, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, asistió en representación del Ayuntamiento de Almería destacando que «esta gala viene a reconocer el enorme esfuerzo que la Asociación de Hostelería de Almería realiza cada año en la ciudad para potenciar el sector alimentario y hotelero». Desde el Ayuntamiento, «siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas que son muy positivas para que Almería siga creciendo y convirtiéndose en una ciudad turística con una gastronomía única».

El evento concluyó con un cóctel que sirvió de punto de encuentro entre profesionales, instituciones y colaboradores, reforzando los lazos de un sector que continúa apostando por la calidad, la innovación y el trabajo conjunto. El mismo ha sido posible gracias a casi una treintena de firmas a las que Pedro Sánchez-Fortún ha agradecido su colaboración: Mahou San Miguel, Solán de Cabras, Coca Cola Iberian Partners, Beam Suntory, Cepa Bosquet, Bodegas Palomillo, Peñacruz, Del Barco a la Mesa, Transgourmet, Eco Alimentos Selectos, Checa-Tío Emilio-Pedro Castaño, Oro del Desierto, Sabores de Serón, Cárnicas Campohermoso, Desuflí, Biosabor, Dimoba, Salinas de Cabo de Gata, Grupo Caparrós, Restaurante Ibéricos Ortuño, Crash Music, EIT, Weeky, José Sierra, Balenario San Nicolás, pub Retro Club e Imprenta Almería.