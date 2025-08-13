Cuenta atrás para la finalizacióndel proyecto de AEDAS Homes próximo al Estadio Benito Villamarín

Cumpliendo con los plazos comprometidos con los clientes, la compañía prevé acabar las obras de Gradia a finales de año y espera comenzar a entregar las viviendas a principios de 2026.

La promotora ya ha vendido más del 70% de los 64 inmuebles que integran el residencial.

José Luis Rodríguez, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Sevilla: “La promoción Gradia se ha alzado como una de las grandes sensaciones del mercado de la vivienda de obra nueva en Sevilla por su excelente ubicación y calidades premium”.

El mediático proyecto de viviendas de AEDAS Homes, promotora residencial líder a nivel nacional, en la conocida Avenida de Jerez de Sevilla y próximo al Estadio Benito Villamarín, encara la recta final de su construcción. Cumpliendo con los plazos comprometidos con los clientes de Gradia, nombre de la promoción, la compañía prevé finalizar las obras a finales de este año y espera comenzar a entregar los inmuebles en el primer trimestre de 2026.

“Gradia se ha alzado como una de las grandes sensaciones del mercado de la vivienda de obra nueva en Sevilla por su excelente ubicación y calidades premium, como refleja el gran interés que ha generado desde su lanzamiento comercial”, asegura José Luis Rodríguez, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Sevilla y responsable de Gradia.

A falta de unos meses para que concluyan las obras del proyecto, que está siendo ejecutado por la empresa constructora Dragados, AEDAS Homes ya ha vendido más del 70% de la oferta de Gradia. Esta promoción única en Sevilla está integrada por un total de 64 viviendas con grandes terrazas, de 2, 3 y 4 dormitorios y distribuidas en tres edificios independientes, cada uno con su propia piscina.

Bajos con patios de hasta 160 metros cuadrados

“Sin duda, Gradia se ha convertido en objeto de deseo entre la demanda de vivienda nueva de calidad, sostenible e innovadora en la ciudad hispalense”, señala el Gerente. Entre el producto disponible aún en Gradia destacan las tipologías de bajos con patios de hasta 160 metros cuadrados que hacen posible la creación de espacios de todo tipo para el disfrute al aire libre.

José Luis Rodríguez subraya que el producto de Gradia está pensando para todo tipo de comprador y, especialmente, para un perfil con nivel adquisitivo y que está comprando como vivienda de reposición (para acceder a una casa mejor que se adapta mejor a sus necesidades actuales) o como inversión. “Esta demanda tiene un denominador común: valora la privilegiada ubicación de Gradia en uno de los ejes principales de la ciudad próximo al caso histórico y junto a Los Bermejales, en un barrio totalmente consolidado (dispone de todo tipo de servicios y dotaciones próximas) y muy bien comunicado con salida directa a la SE-30”, explica.

Privacidad e intimidad

El Gerente espera colgar el cartel de ‘Todo Vendido’ en Gradia coincidiendo en el tiempo, prácticamente, con la finalización de las obras. “Seguimos atrayendo a una demanda a la que le gusta la arquitectura de diseño, lo que ha desembocado en una concepción de las viviendas perfectamente orientadas y que ofrecen el más alto confort con una distribución muy funcional que busca la luz natural y vistas. Además, el cliente está valorando la elevada privacidad e intimidad de los inmuebles, que están alejados de la calle y del resto del vecindario”, concluye.

AEDAS Homes comercializa las viviendas de Gradia desde su oficina de atención al cliente con ‘showroom’ situada en el conocido Edificio Indotorre, muy cercano a la promoción.