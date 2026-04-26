La Feria del Libro de Granada se abre a la provincia y a la educación con una jornada centrada en el aprendizaje, la ciencia y el patrimonio cultural



Centros escolares, universidad y divulgación científica se convierten en protagonistas de una programación pensada para formar nuevos lectores.



Se presenta el primer número de la colección “Biblioteca La casa del Darro” de Casa Cultural Federico en Granada, con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural, como Miguel Poveda. La Feria del Libro de Granada da un paso más en su vocación integradora con la jornada de mañana lunes 27 de abril, en la que la extensión provincial y el impulso educativo se convierten en los ejes principales de una programación que combina formación, divulgación científica y propuestas literarias de gran nivel.La gran novedad del día será el estreno de la extensión provincial de la feria, que llevará la actividad hasta el IES Federico García Lorca de Churriana de la Vega. Allí, la autora May R. Ayamonte presentará su obra “El maullido de la marisma”, galardonada con el Premio Edebé de Literatura Juvenil 2026, en un encuentro dirigido al alumnado que refuerza el vínculo entre literatura y educación en el ámbito escolar.Este enfoque pedagógico se verá reforzado con el inicio del programa educativo de la Universidad de Granada, que desplegará diversas actividades en los espacios de la feria. Entre ellas destacan el “Laboratorio experiencial” y el “Abecedario urbano”, propuestas diseñadas para acercar el conocimiento a los más jóvenes a través de metodologías participativas. Asimismo, en el Pabellón Andalucía se desarrollará el taller “Saber escribir en árabe”, promovido por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, que permitirá a los escolares iniciarse en esta lengua desde un enfoque práctico y lúdico.La programación de tarde mantendrá esta línea educativa y divulgativa. El Pabellón Andalucía acogerá la actividad “Dino-gamificación para lectoescritura”, impulsada por el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, que propone el uso del videojuego como herramienta de aprendizaje, especialmente en contextos de atención diversa. A continuación, se celebrará un taller sobre el potencial de aprendizaje en lectoescritura, orientado tanto a profesionales como a familias. Este espacio cerrará su jornada con la presentación de las obras “Honor a la espada enemiga” y “El lamento de la sirena”, dirigidas al público juvenil. Cerrará la jornada en este pabellón ubicado en la Plaza del Humilladero, La Granada nazarí: dos miradas literarias, una charla sobre los últimos años de la Granada nazarí y los primeros años de la Granada cristiana con Enrique J. Jiménez Cotelo y Miguel Dean.Uno de los hitos culturales del día tendrá lugar en el Palacio de la Madraza, donde se presentará el catálogo de novedades 2026 de la Editorial Universidad de Granada, en un acto presidido por el rector Pedro Mercado. En el mismo evento se rendirá homenaje al legado del poeta José Heredia Maya con la presentación de su obra en prosa, que reúne artículos, ensayos y crónicas, consolidando la memoria de una de las voces más significativas de la cultura granadina.El Área de la Ciencia iniciará también su programación vespertina con talleres dirigidos al público familiar, seguidos de conferencias que abordarán temas de gran relevancia social y científica, como el impacto de la violencia de género en el cerebro o la importancia del suelo en una agricultura sostenible y circular.El Pabellón Fundación Caja Rural Granada acogerá algunas de las citas más destacadas de la jornada, entre ellas la presentación de “Jardines del Generalife y la Alhambra. El milagro que nació del agua”, de José Tito Rojo y Javier Piñar, una obra que ofrece una nueva mirada sobre uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos del mundo. En este mismo espacio se presentará el primer número de la colección “Biblioteca La casa del Darro” de Casa Cultural Federico en Granada, con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural, como Miguel Poveda, y se cerrará la jornada con la reedición facsímil de “Granada Tango (1982-2026)”, en un acto que recupera la memoria literaria reciente de la ciudad y de La Tertulia.La Sala Zaida será otro de los focos de interés, con la presentación de “Cartas de Maruja Mallo”, editadas por Guillermo de Osma, que rescatan la correspondencia inédita de esta figura clave del arte del siglo XX. La programación continuará con presentaciones poéticas y literarias que refuerzan el protagonismo de la creación contemporánea.En paralelo, la Oficina de las Artes del Libro seguirá ofreciendo talleres y exhibiciones de técnicas tradicionales como la encuadernación japonesa o la estampación gráfica, consolidando el diálogo entre creación artesanal y literatura.Con esta jornada, la Feria del Libro de Granada amplía su alcance territorial y educativo, consolidándose como un espacio de aprendizaje compartido donde la literatura, la ciencia y el patrimonio dialogan con nuevas generaciones y públicos diversos.

Más información y programación completa:

www.ferialibrogranada.es

