Andalucía TRADE organiza una agenda comercial para empresas agroalimentarias andaluzas en la feria WorldFood Poland de Varsovia

Las firmas cierran más un centenar de entrevistas en un mercado de 38 millones de consumidores y puerta de entrada a Europa Central y del Este

Andalucía TRADE organizó una misión comercial en la que participaron seis empresas andaluzas del sector de alimentos y bebidas, celebrada del 14 al 15 de abril en el marco de la feria WorldFood Poland. El objetivo de las compañías en esta acción ha sido mantener contactos comerciales y explorar posibles oportunidades de negocio en Polonia, un mercado de más de 38 millones de consumidores y considerado una puerta de entrada a Europa Central y del Este.

Asimismo, durante la cita se han llevado a cabo más de un centenar de reuniones de negocio de máximo nivel con los empresarios locales. En 2025, Polonia fue el séptimo mercado del continente europeo y el octavo mundial para el agroalimentario andaluz, con unas exportaciones de 358 millones de euros, gracias a una subida interanual del 3,7%.

El mercado polaco mantiene una evolución económica favorable, con un poder adquisitivo que alcanza el 78% de la media de la Unión Europea. Las previsiones de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento del PIB del 3,5% en 2026, acompañado de una inflación moderada del 2,5% y una tasa de desempleo del 5,7%, factores que refuerzan la estabilidad y el atractivo del país para las empresas exportadoras.

La distribución comercial en el país se apoya en un canal minorista ampliamente consolidado, abastecido tanto por distribuidores locales como mediante compra directa a fabricantes. Paralelamente, segmentos como el canal Horeca, la venta online y el suministro a la industria transformadora presentan una evolución positiva y nuevas oportunidades para empresas con vocación internacional.

Las perspectivas de crecimiento son especialmente favorables para productos diferenciados e innovadores, tanto en formulación como en presentación, así como para categorías dirigidas a nichos de consumo en expansión, entre ellos los productos ecológicos, sin gluten, sin azúcares añadidos, veganos y las bebidas sin alcohol.

Los informes indican que en el sector de los alimentos gourmet, los importadores locales muestran un creciente interés por productos típicos y tradicionales de Andalucía, como el aceite de oliva, aceitunas, jamones y quesos. También buscan productos originales e innovadores para ofrecer a sus clientes a través de tiendas especializadas, ventas online y cadenas de supermercados. Estas cadenas están cada vez más interesadas en sorprender a sus clientes con nuevos sabores, formatos y diseños.

Empresas andaluzas

Las empresas que se han desplazado hasta Polonia son la almeriense Unica Group; las cordobesas Covap, Consorcio Exportador Andaluz y Aceites Canoliva; la jiennense Coloryn; y la sevillana Wikifarmer. Estas firmas se dedican a la producción y comercialización de frutas y hortalizas, a la industria láctea y cárnica, a la elaboración y comercialización de aceite de oliva o al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sector agrícola.

La organización de esta acción por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

WorldFood Poland

WorldFood Poland se ha consolidado como uno de los principales encuentros para la industria de alimentos transformados en el país con más de 8.000 visitantes profesionales de 30 países y un total de 370 expositores, un 56% de ellos internacionales en su 12ª edición. Esta edición se ha celebrado en el recinto Expo XXI y ha incorporado además espacios especializados en ingredientes para la industria alimentaria y soluciones para el canal Horeca como NutraFood y Smakki Gastro Targi.

Polonia se situó en 2025 como séptimo mercado en el continente y octavo en el ranking mundial, con 358 millones de euros y un crecimiento del 3,7% sobre 2024 que le ha hecho alcanzar cifras de récord histórico. Andalucía se e sitúa, así, como segunda comunidad en ventas del sector en España, tras Cataluña, con el 18,1% del total.

Los principales alimentos y bebidas andaluces en Polonia fueron por este orden, las hortalizas, con 207 millones de euros y más de la mitad de las ventas (58%) y que registraron un alza del 5,2%, respecto a 2024. En segundo puesto están las frutas, con 89 millones (24,7%) y una subida del 9%; seguido del aceite de oliva, con 20,2 millones (5,7%) y caída del 33% dentro del capítulo de las grasas y aceites animales o vegetales (22,6 millones); las preparaciones de hortalizas y frutas, con 21,9 millones (6,1%) y un incremento del 16,4%; y de los pescados, crustáceos y moluscos, con 3,6 millones (1%) y un aumento del 11,3%.

Almería líder y Granada la que más crece

Con más de la mitad de las ventas (57%), Almería se convierte en la provincia más exportadora del sector de alimentos y bebidas a Polonia, con un total de 204 millones de euros y una mejora del 3,6%; seguida de Huelva, con 57 millones y una subida del 10,7% (16% del total) respecto a 2024; y Sevilla, con 35 millones y un descenso del 9,7% (9,8%)

Le siguen Granada, con un total de 21,2 millones y el mayor incremento entre las provincias, con un alza del 37% (5,9%); seguido de Málaga, con 20,8 millones (5,8%) y una caída del 8,3%; Córdoba, con 13,3 millones (3,7%) y una subida del 5,6%; Cádiz, con 5,6 millones (1,6%) y un descenso del 10,2%; y Jaén, con 946.206 euros y un incremento del 10,4% (0,3% del total).