La Junta ha invertido 130 M€ para la mejora de 489 caminos rurales dentro del Plan Itínere

Un total de 359 municipios de las ocho provincias andaluzas se ha beneficiado de esta actuación en vías de titularidad pública

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha invertido más de 130 millones de euros para la ejecución de obras de mejora en caminos rurales de titularidad pública repartidos por todas las provincias de Andalucía, proyectos amparados dentro del Plan Itinere. En total, 359 municipios se han beneficiado de estos fondos, para optimizar más de 1.394 kilómetros de vías rurales desde 2020.

Esta importante apuesta del Gobierno de Andalucía por la mejora de la extensa red de caminos en las ocho provincias es clave para el mantenimiento de tanto de estas infraestructuras en las zonas rurales como para la reactivación de su economía agroganadera. No en vano, los caminos rurales cumplen un importante papel en la comunicación entre las poblaciones y para el acceso a las explotaciones agrarias de las que viven numerosas familias, por lo que su mantenimiento y mejora es vital para quienes los utilizan.

Su buen estado incide en el funcionamiento de unas 230.000 explotaciones agrícolas y ganaderas en toda Andalucía y tiene una repercusión indirecta sobre su productividad y rentabilidad, como vía de acceso de los trabajadores y de los insumos y maquinaria necesarias para el desarrollo de las labores diarias de las empresas agroganaderas.

Por provincias, en Almería se han invertido cerca de 15,5 millones de euros para la mejora de 71 caminos rurales de 55 municipios; en Cádiz, más de 8 millones de euros para 30 vías de 23 localidades; y en Córdoba, la inversión ha superado los 19 millones de euros para optimizar casi 67 caminos que discurren por 46 términos municipales.

En el caso de Granada, se han mejorado 84 caminos de 66 localidades con una inversión de 22,5 millones de euros; en Huelva, la inversión del Gobierno de Andalucía ha ascendido a más de 14 millones de euros para mejorar 57 vías rurales de 44 municipios; y en Jaén, más de 22,5 millones de euros para optimizar 72 caminos rurales de 51 municipios. En la provincia de Málaga se han mejorado 53 caminos rurales de 38 localidades con una inversión de más de 15 millones de euros; y por último, en Sevilla se han invertido 13 millones de euros para la optimización de 55 caminos rurales que transcurren por 36 términos municipales.

Estas actuaciones que impulsa la Consejería de Agricultura cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).