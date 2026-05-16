Daahoud Salim y Clasijazz Big Band convierten el Auditorio en un espacio sin fronteras

El pianista internacional presentó ‘Katanga’, su primer álbum para big band, ante un público entregado en el Maestro Padilla

El jazz en formato big band ha protagonizado la última sesión en el Auditorio Maestro Padilla, en este caso para presentar el proyecto discográfico ‘Katanga’ de Daahoud Salim. Acompañado por Clasijazz Big Band, el concierto reunió el pasado jueves a numeroso público en una propuesta de gran formato que ha transitado por las composiciones del álbum, en un lenguaje de jazz contemporáneo marcado por la intensidad y el carácter narrativo de la obra.

El concierto se abrió con la interpretación de ‘La gran minoría’, pieza no incluida en el disco que ha servido como puerta de entrada al universo musical del proyecto. A continuación, el repertorio ha desarrollado las composiciones de Katanga, entre ellas ‘El deshielo’, inspirada en una reflexión sobre el cambio climático y el deshielo de los polos como punto de partida creativo; ‘Genocidio’, de carácter sobrio y profundo; ‘Cobaltan’, vinculada a la extracción del coltán en la República Democrática del Congo y a las consecuencias sociales derivadas de este proceso; y ‘Katanga’, tema que da título al álbum.

Durante la interpretación, el artista ha ido compartiendo algunas claves del proyecto, subrayando su dimensión conceptual. En el caso de ‘Cobaltan’, la pieza ha sido dedicada a las futuras víctimas asociadas a la explotación de este recurso. El concierto ha concluido con ‘Katanga’, en un cierre de gran intensidad sonora que ha contado con una notable respuesta del público. ‘

Este concierto forma parte de la programación del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, y en esta ocasión apoyado por la Fundación Unicaja y la Fundación Clasijazz.

La Clasijazz Big Band ha acompañado al artista con una puesta en escena cuidada, con los músicos vestidos con ropa colorida y de carácter alegre, aportando un componente visual coherente con el espíritu del proyecto.