El Zaidín Rock presenta su potente cartel para 2026 con Mägo de Oz, Rebrote, Seguridad Social, Boikot, y Balkan Bomba

Se celebrará los días 3, 4 y 5 de septiembre en el recinto entre el Estadio Los Cármenes y el Palacio de los Deportes. 100% gratuito y para todos los públicos. El festival de rock gratuito más antiguo de Europa vuelve a la carga. Tras una multitudinaria edición en 2025 que coronó 091 con un lleno absoluto, la organización del Zaidín Rock ha desvelado esta mañana la programación oficial para sus tres jornadas de septiembre de 2026. Su 44ª edición serán los días 3, 4 y 5 de septiembre en el recinto entre el Estadio Los Cármenes y el Palacio de los Deportes, en su barrio granaíno, el Zaidín. 100% gratuito y para todos los públicos. Que más se puede pedir.



El festival, que se ha presentado en rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento de Granada, sigue fiel en su línea rock-mestizaje y este año gira hacia un sonido más fuerte, combinando el punk rock, el metal y el rock urbano nacional aunque sin olvidarse de la fusión más visceral y festiva. Nombres como Mägo de Oz, Seguridad Social, Rebrote, Balkan Bomba y Boikot lideran un cartel potente y único.



Continuidad en el apoyo al talento local



Siguiendo la estela de ediciones pasadas, donde las bandas locales compartieron escenario con los grandes cabezas de cartel, el Zaidín Rock 2026 vuelve a dar un protagonismo absoluto a la escena granadina en las primeras horas de sus tres jornadas festivaleras.



La distribución oficial de las bandas queda configurada de la siguiente manera:



Jueves 3 de septiembre: la apertura del festival correrá a cargo de los granadinos Sarajevo 84 y La Hija Única, que darán paso al directo de Awakate y al punk combativo de unos veteranos, Boikot.



Viernes 4 de septiembre: noche de contrastes con los locales Dark Libra y Paulina del Carmen, seguidos del rock de autor de Poncho K, el ritmo frenético y en constante ebullición de Balkan Bomba y los clásicos intergeneracionales, Seguridad Social.



Sábado 5 de septiembre: la jornada de clausura se teñirá de sonidos duros con The Tragic Company y Noray, el directo más festivo y bailón de Sonido Vegetal, la contundencia de Rebrote (Uoho) que actuará por primera vez en el festival y el esperado cierre folk metal de Mägo de Oz.



Los conciertos comenzarán cada día a las 21.30h, las actuaciones de los grupos locales serán las primeras.



Con esta propuesta, el Zaidín Rock busca consolidar una vez más a Granada como el epicentro de la música en directo al comienzo del curso universitario.



Organiza:

Concert Route AIE – Producciones TORO – Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles

Colaboran: Ayuntamiento de Granada, Granada 2031. Junta de Andalucía. Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Gegsa, Diputación de Granada, Sabor Granada, Cervezas Alhambra y Fundación Caja Rural.