Dreambeach cierra su cartel para su estreno en la Costa del Sol con Loco Dice, Paco Osuna, Brennan Heart, Korolova y DJ PepoEl festival celebrará su primera edición en Vélez-Málaga los días 31 de julio y 1 de agosto tras once exitosas entregas en Almería

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Dreambeach completa el 100% de su cartel de su esperada edición 2026, una cita especialmente simbólica al suponer el estreno del festival en la Costa del Sol tras once ediciones convertidas en referencia nacional desde Almería. Los próximos 31 de julio y 1 de agosto, Vélez-Málaga acogerá el inicio de una nueva etapa para una de las grandes marcas de la electrónica en España.



El cierre artístico incorpora nuevos nombres de peso que refuerzan una programación diseñada para reunir diferentes generaciones y estilos de la cultura dance global. Con esta última tanda, Dreambeach consolida una propuesta que volverá a combinar techno, house, hard dance, bass music y talento nacional en un enclave privilegiado junto al Mediterráneo.



La jornada del viernes 31 de julio suma como gran reclamo a DJ Pepo, figura imprescindible de la electrónica nacional y uno de los nombres más respetados del techno en España. Con una trayectoria ligada a las cabinas más emblemáticas del país, su presencia aporta experiencia, contundencia y conexión directa con varias generaciones de clubbers.



Junto a él se incorporan nombres destacados del panorama bass y urbano como Dub Elements, referentes internacionales del drum & bass hecho en España; Javi Reina en formato b2b con Raul Ortiz; además de propuestas como Klofama, Prada 2000, The Brainkiller o Destroyers, entre otros nombres que completan una jornada de gran diversidad sonora.



El sábado 1 de agosto elevará aún más la intensidad con cuatro incorporaciones de primer nivel encabezadas por Loco Dice, icono mundial del tech house contemporáneo, reconocido por sus largos sets y su personalidad única en cabina. También se suma Paco Osuna, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional y habitual en los principales clubs y festivales del planeta, cerrando también su presencia con Nowhere by Paco Osuna.



La segunda jornada contará además con Korolova, una de las figuras más demandadas del melodic techno actual gracias a su sonido emocional y potente puesta en escena, así como Brennan Heart, leyenda del hardstyle mundial y nombre imprescindible para los amantes de los sonidos más enérgicos, un artista habitual en Dreambeach..

El sábado se completa con una potente selección de artistas nacionales e internacionales como Oguz, Zatox, Easttown, Samuel Moreno, MBreaks y diversos formatos especiales b2b y versus que reforzarán el carácter dinámico del festival.

Con este cierre de cartel, Dreambeach presenta una edición histórica marcada por su llegada a Málaga y por una nueva producción pensada para consolidar al festival como una de las grandes citas del verano europeo. Tras once años escribiendo su historia en Almería, Dreambeach inicia una nueva etapa en la Costa del Sol manteniendo su esencia: grandes artistas internacionales, apuesta por la escena nacional, junto con las marcas más relevantes del circuito como apuesta en esta edición como Blackworks, Nowhere by Paco Osuna, LOOP, Drum And Bass All Stars, Ritmika e Híbrida.

Dreambeach Costa del Sol se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto en Vélez-Málaga. Una apuesta por actualizar la propuesta de Dreambeach, de la mano de una producción que podrá la comodidad de los dreamers como su principal objetivo, en un nuevo recinto con estructuras espectaculares, con cuatro escenarios independientes, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales durante dos únicas jornadas. Dreambeach está apoyado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Con el patrocinio del INAEM.Entradas a la venta en www.dreambeach.es