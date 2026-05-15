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‘Carmen hasta la muerte’, flamenco el domingo a beneficio de la asociación Poco Frecuente con la academia de baile de Inés de Inés

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mayo 15, 2026 8:53 pm

El Auditorio recibirá esta adaptación libre de la novela de Prosper Mérimée que tantas versiones ha inspirado en la ópera, el teatro o el cine

‘Carmen’ es una de las novelas que más versiones ha inspirado en distintas artes. Desde la ópera al cine, pasando por el teatro, y cómo no, también en el flamenco. La academia de baile que dirige Inés de Inés presentará este domingo, 17 de mayo, a las 20.00 horas y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, su particular visión de la obra de Prosper Mérimée en ‘Carmen hasta la muerte’. Una propuesta que, además, tendrá un componente solidario puesto que se representará a beneficio de la asociación Poco Frecuente.

El espectáculo cuenta con la dirección y coreografía de Inés de Inés, baile de su alumnado, música en directo, escenografía de Juan de Dios García, regiduría de Belén Mañas y diseño gráfico de Belart Visual.

La cita forma parte de la programación trimestral de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal que está situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del espectáculo con un precio único de diez euros.

Además, se ha habilitado una Fila 0 para aquellas personas que no puedan asistir pero quieran colaboración con Poco Frecuente. Con el número de cuenta ES42 2100 4754 3713 0019 0226 o con Código Bizum 09898.

Desde la academia de Inés de Inés comparten que “dentro del Repertorio del baile flamenco, presentamos una obra que, como andaluces, sentimos profundamente nuestra y con orgullo reivindicamos. Carmen es el reflejo de una mujer pasional y firme, dueña de una moral libre e inquebrantable para su tiempo. Humilde cigarrera, dedicaba sus momentos de ocio al baile, donde mostraba toda su gracia y fuerza. Su belleza y carácter despertaban tantas admiraciones como envidias, lo que la condujo a vivir situaciones límite que siempre supo dominar… hasta el día en que ya no pudo”.

Con esta obra, añaden, “recordamos a esa Carmen indomable, símbolo de libertad y coraje, a través del arte que nos une”.

GabinetedePrensa

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