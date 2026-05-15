‘Carmen hasta la muerte’, flamenco el domingo a beneficio de la asociación Poco Frecuente con la academia de baile de Inés de Inés

El Auditorio recibirá esta adaptación libre de la novela de Prosper Mérimée que tantas versiones ha inspirado en la ópera, el teatro o el cine

‘Carmen’ es una de las novelas que más versiones ha inspirado en distintas artes. Desde la ópera al cine, pasando por el teatro, y cómo no, también en el flamenco. La academia de baile que dirige Inés de Inés presentará este domingo, 17 de mayo, a las 20.00 horas y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, su particular visión de la obra de Prosper Mérimée en ‘Carmen hasta la muerte’. Una propuesta que, además, tendrá un componente solidario puesto que se representará a beneficio de la asociación Poco Frecuente.

El espectáculo cuenta con la dirección y coreografía de Inés de Inés, baile de su alumnado, música en directo, escenografía de Juan de Dios García, regiduría de Belén Mañas y diseño gráfico de Belart Visual.

La cita forma parte de la programación trimestral de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal que está situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del espectáculo con un precio único de diez euros.

Además, se ha habilitado una Fila 0 para aquellas personas que no puedan asistir pero quieran colaboración con Poco Frecuente. Con el número de cuenta ES42 2100 4754 3713 0019 0226 o con Código Bizum 09898.

Desde la academia de Inés de Inés comparten que “dentro del Repertorio del baile flamenco, presentamos una obra que, como andaluces, sentimos profundamente nuestra y con orgullo reivindicamos. Carmen es el reflejo de una mujer pasional y firme, dueña de una moral libre e inquebrantable para su tiempo. Humilde cigarrera, dedicaba sus momentos de ocio al baile, donde mostraba toda su gracia y fuerza. Su belleza y carácter despertaban tantas admiraciones como envidias, lo que la condujo a vivir situaciones límite que siempre supo dominar… hasta el día en que ya no pudo”.

Con esta obra, añaden, “recordamos a esa Carmen indomable, símbolo de libertad y coraje, a través del arte que nos une”.