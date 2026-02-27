Dalías aprueba solicitar al Gobierno una rebaja fiscal para los agricultores afectados por plagas y el aumento de costes

Francisco Lirola Martín

El Pleno del Ayuntamiento de Dalías aprobó el pasado martes, por unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación municipal, la moción presentada por el Grupo Popular para solicitar al Gobierno de España la adopción de medidas excepcionales de rebaja fiscal dirigidas a los agricultores del municipio. La iniciativa fue defendida por el portavoz popular, José Gabriel García, quien subrayó la urgencia de aliviar la difícil situación que atraviesa el sector agrario local.

La moción plantea la necesidad de aplicar reducciones fiscales extraordinarias ante las importantes pérdidas económicas registradas durante la campaña 2025 como consecuencia de la grave incidencia de plagas en los cultivos y el incremento generalizado de los costes de producción. Según se expuso en el debate plenario, los agricultores de Dalías están soportando un escenario especialmente adverso, marcado por la merma de producción, la depreciación comercial de los productos afectados y el encarecimiento de suministros esenciales.

El concejal de Agricultura, Antonio Zamora, reiteró el respaldo del alcalde, Francisco Lirola, y de todo el equipo de gobierno municipal al sector agrario, considerado el principal motor económico del municipio. Durante su intervención, Zamora recordó la importancia de realizar las correspondientes declaraciones de daños para facilitar la tramitación de futuras ayudas y posibles compensaciones.

“En Dalías las plagas están afectando de una forma u otra al 100% de los cultivos, tanto por las marcas en el producto como por la reducción de la producción y el incremento de costes, lo que implica una disminución notable de ingresos para nuestros agricultores”, señaló el edil. Esta situación, añadió, compromete la rentabilidad de las explotaciones y genera una creciente preocupación entre las familias que dependen directamente de la actividad agrícola.

La corporación municipal destacó que la agricultura no solo representa la base económica de Dalías, sino también un elemento esencial de su identidad y desarrollo social. Productos emblemáticos como los pimientos de Dalías constituyen un referente de calidad y un símbolo del esfuerzo y la profesionalidad de los agricultores del municipio.

Con la aprobación unánime de esta moción, el Ayuntamiento traslada al Gobierno central la necesidad de adoptar medidas fiscales excepcionales que permitan compensar las pérdidas sufridas, aliviar la carga tributaria y garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas. El Consistorio reafirma así su compromiso firme con el sector primario y con la defensa de los intereses de los agricultores, pilares fundamentales del presente y futuro de Dalías.