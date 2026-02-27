ERACIS+ promueve el trabajo en red para la mejora de la salud comunitaria en Vícar

Noelia Martín Pintor

Los miembros de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) han protagonizado esta mañana una nueva sesión de análisis y recolección de datos

La Red Local de Acción en Salud (RELAS) de Vícar ha vuelto a reunirse esta mañana en una nueva sesión de coordinación y trabajo para la mejora de la salud y el bienestar de la población en el municipio. La sesión de hoy se ha centrado en la recogida y análisis de datos estableciendo los últimos avances en la elaboración del II Plan Local de Salud del municipio de Vícar. Así, tras concluir esta sesión, el grupo de trabajo RELAS se prepara para abordar la siguiente fase del plan de acción consistente en el abordaje conjunto de las necesidades detectadas.

En la reunión señalada han participado profesionales sanitarios, técnicas del programa ERACIS+ y representantes del Ayuntamiento de Vícar, así como del Área de Servicios Sociales, reforzando la coordinación indispensable entre los distintos ámbitos y la diversidad de agentes implicados. La colaboración entre el personal técnico de las diferentes administraciones permite integrar los objetivos de inclusión social con la promoción de la salud, identificando conjuntamente necesidades sociales y de salud, y diseñando acciones que respondan de manera más integral a la realidad del municipio.

Desde el grupo de trabajo RELAS se destaca la importancia de continuar impulsando estos espacios de coordinación y colaboración, que permiten sumar esfuerzos, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo de salud comunitaria más participativo y cercano a la ciudadanía.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de

Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia

Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la

Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.