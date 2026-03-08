Dalías conmemora el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional y actividades para todas las edades

Francisco Lirola Martin

El Ayuntamiento de Dalías ha celebrado el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional, en la Plaza Cristo de la Luz, junto al Ayuntamiento, en una jornada marcada por la participación vecinal y la colaboración de la Asociación de Mujeres Dalayat, que se anticipaba al sábado, en el marco de un amplio programa de actividades para todas las edades, que comenzó la noche del viernes con tributo musical a la mujer de la mano del grupo The Freedom Band que tenía lugar en el Teatro Municipal.

Por su parte, el acto central reunió a representantes municipales, miembros de la asociación y numerosos vecinos y vecinas que han querido sumarse a esta conmemoración, que cada año pone en valor el papel fundamental de la mujer en la sociedad y refuerza el compromiso con la igualdad.

Durante el acto, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado en su intervención la importancia del papel de la mujer en el desarrollo social, económico y humano del municipio. En su discurso ha puesto en valor la contribución histórica y actual de las mujeres dalienses.

“Mujeres que han sostenido familias, impulsado negocios, trabajado en el campo, en la educación, en la sanidad, en el comercio y en todos los ámbitos de nuestra vida social. Mujeres que han sido y siguen siendo motor de progreso, convivencia y solidaridad en nuestro pueblo”, ha señalado el alcalde.

Posteriormente, miembros del equipo de gobierno municipal y representantes de la Asociación de Mujeres Dalayat han dado lectura al Manifiesto 2026, un texto que reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres y la necesidad de seguir avanzando en derechos, oportunidades y reconocimiento social.

Tras la lectura del manifiesto, se ha estrenado el vídeo titulado “Mujeres”, una pieza audiovisual que recoge entrevistas e imágenes de vecinas del municipio, mostrando diferentes testimonios y experiencias que reflejan la diversidad, el esfuerzo y la implicación de las mujeres en la vida local. El proyecto ha sido impulsado desde el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, dirigida por la concejal María Dolores Gómez,quién mostraba su satisfacción por este proyecto, agradeciendo a todas las personas que han colaborado en el mismo su especial disposición.

La jornada ha continuado con un gesto simbólico de agradecimiento a las personas asistentes, a quienes se les han entregado macetas y llaveros conmemorativos como recuerdo de esta celebración.

Las actividades han proseguido con una propuesta especialmente pensada para las familias y los más pequeños. La Asociación de Mujeres Dalayat, con la colaboración del gobierno municipal, ha organizado un cuentacuentos por la igualdad en la Plaza de las Flores, una iniciativa educativa y participativa que ha buscado transmitir valores de respeto, igualdad y convivencia desde edades tempranas. Y para cerrar la mañana, la asociación ha invitado a todos los asistentes a compartir un desayuno con chocolate caliente y bizcocho, generando un ambiente de encuentro y convivencia entre vecinos y vecinas.

Este domingo, 8 de marzo, se ha vivido una nueva jornada lúdico y reivindicativa con un almuerzo compartido por más de un centenar de mujeres celebrado en los salones del Casino con el que han puesto colofón al programa.

Con el acto institucional y las actividades programadas, el Ayuntamiento de Dalías reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del papel de la mujer en la construcción de una sociedad más justa, participativa e inclusiva. La jornada ha servido, además, para poner en valor la implicación del tejido asociativo local y la importancia de seguir trabajando de forma conjunta por una igualdad real y efectiva.