La Comisión Provincial de Patrimonio informa favorablemente la rehabilitación parcial de la Iglesia de la Encarnación en Cuevas del Almanzora

La actuación permitirá intervenir en fisuras, humedades, pavimentos y elementos patrimoniales del templo protegido como BIC

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha informado favorablemente el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación parcial en la Iglesia de la Encarnación. Fase 2, promovido por el Obispado de Almería. Este templo situado en Cuevas del Almanzora está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento histórico-artístico.

Esta actuación, tal y como ha explicado Alonso, permitirá avanzar en la conservación y protección de uno de los inmuebles religiosos más relevantes del patrimonio histórico de la provincia”. Asimismo, ha señalado que “las intervenciones previstas contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad y conservación del templo, garantizando al mismo tiempo la preservación de sus valores arquitectónicos, históricos y artísticos”.

La iglesia parroquial de la Encarnación de Cuevas del Almanzora, construida en el siglo XVIII entre 1753 y 1762, es un templo de planta basilical con tres naves y destacados elementos arquitectónicos y artísticos, entre ellos la cúpula sobre el crucero, las pinturas decorativas interiores y la pila bautismal labrada en mármol blanco de Macael.

El proyecto contempla distintas actuaciones dirigidas a mejorar la conservación, estabilidad y seguridad del inmueble. Entre ellas figuran trabajos de reparación de las fisuras existentes en bóvedas y muros mediante técnicas de cosido estructural e inyecciones específicas para reforzar la estabilidad de la construcción, así como actuaciones sobre la capa inferior de las bóvedas para corregir los daños detectados. También se incluyen intervenciones destinadas al tratamiento de las humedades por capilaridad, especialmente en la zona del presbiterio, donde se actuará sobre revestimientos y pinturas murales mediante labores de limpieza, consolidación y sellado de grietas para favorecer su correcta conservación.

Asimismo, se actuará sobre el pavimento interior del templo debido a las deformaciones ocasionadas por la humedad del terreno, que han generado problemas de seguridad para las personas usuarias. La intervención prevé el levantamiento del solado existente, formado por piezas de mármol colocadas en el siglo XIX, con el objetivo de corregir las deformaciones y garantizar la estabilidad del pavimento. El proyecto contempla la reutilización de las losas originales en distintas zonas de la iglesia, preservando así el valor patrimonial del conjunto, junto con la ejecución de nuevas soluciones constructivas que permitan mejorar la funcionalidad y durabilidad del solado respetando las características históricas del templo.

Entre las actuaciones previstas figura también la restauración del tabernáculo, afectado igualmente por los movimientos producidos en el pavimento como consecuencia de la humedad acumulada en el subsuelo. Su intervención permitirá corregir las fisuras detectadas y evitar futuros daños una vez concluida la reposición del suelo restaurado.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha incorporado, además, una serie de observaciones técnicas vinculadas a la necesidad de desarrollar un sondeo arqueológico en el interior del templo y actuaciones de control arqueológico preventivo durante los movimientos de tierra previstos en la intervención sobre el solado. Estas actuaciones permitirán documentar y preservar posibles restos arqueológicos existentes en el subsuelo, relacionados con anteriores edificaciones religiosas sobre las que se asienta el actual inmueble.

La actuación se desarrollará conforme a la normativa vigente en materia de patrimonio histórico y protección de bienes catalogados, al tratarse de un inmueble inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural con el máximo nivel de protección.

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