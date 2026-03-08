El vandalismo no desaparece del Parque Moret de Huelva

Desde Andalucía Por Sí Andalucistas Huelva queremos denunciar cómo desde el Ayuntamiento de Huelva no se está haciendo nada para acabar o, al menos, limitar los daños que el vandalismo provoca en el Parque Moret, siendo esta su responsabilidad, teniendo en cuenta que el citado parque es de propiedad municipal.

De nuevo, esta semana hemos comprobado cómo la zona de barbacoas situada en el área del parque que da a la Avenida de la Cinta ha sido objeto de destrozos, un enclave donde el vandalismo ya se ha normalizado. Teniendo en cuenta que los daños en las barbacoas no han sido ni reparados ni se han sustituido aquellas que están completamente inutilizadas para su uso, ahora el objetivo vandálico son las mesas, las cuales cada pocas semanas aparecen con algún daño, degradando con estas acciones el pulmón verde de Huelva.

Nos preguntamos los andalucistas: ¿Qué tiene que pasar para que se ponga solución al vandalismo? ¿Tiene que arder casi todo el parque? ¿Deben ocurrir agresiones y robos derivados de los botellones que se permiten a altas horas de la noche? ¿Cuál es el máximo de permisividad que la alcaldesa Pilar Miranda va a permitir ante estos actos delictivos?

Ante la inoperancia de la alcaldesa Pilar Miranda y su equipo de concejales, reclamamos que María José Rico, subdelegada del Gobierno, asuma las responsabilidades en materia de seguridad y civismo, viendo que la alcaldesa solo sirve para hacerse fotos y anunciar proyectos faraónicos que no llegan a hacerse realidad.