La Guardia Civil de Almería y las Policías Locales de la provincia realizan prácticas conjuntas para mejorar la intervención ante situaciones de alta complejidad

GabinetedePrensa junio 8, 2026 0
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  • Agentes de la Guardia Civil y Policías Locales de la provincia realizan prácticas conjuntas para mejorar la respuesta ante intervenciones con personas que presentan cuadros compatibles con el síndrome del delito agitado
  • La formación refuerza la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sanitarios de emergencias, mejorando la seguridad de los intervinientes y de las personas afectadas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarrollado recientemente varias jornadas de prácticas conjuntas con agentes de Policía Local de Mojácar, Garrucha, Vera, Huércal Overa y Albox, una actividad orientada a mejorar la preparación operativa de los participantes y perfeccionar los procedimientos de actuación ante incidentes de especial complejidad.

Las prácticas se han centrado en la intervención ante personas que presentan cuadros compatibles con el denominado síndrome del delirio agitado, una situación excepcional caracterizada por alteraciones temporales del estado de conciencia, una elevada agitación psicomotriz y comportamientos impredecibles que pueden suponer un riesgo tanto para la propia persona afectad como para quienes se encuentran a su alrededor.

La complejidad de este tipo de intervenciones requiere una respuesta coordinada, rápida y segura por parte de todos los servicios implicados. Por ello, durante la actividad se han puesto en práctica los procedimientos establecidos para este tipo de actuaciones, incluyendo la activación de protocolos específicos que contemplan la participación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios sanitarios de emergencias, entre ellos el 061, así como de cuantos recursos resulten necesarios en función de cada situación.

Los participantes han trabajado sobre diferentes escenarios prácticos, reforzando aspectos relacionados con la evaluación de riesgos, la gestión de incidentes críticos, la comunicación entre servicios actuantes y la aplicación de medidas dirigidas a garantizar la seguridad de todos los intervinientes.

El objetivo principal de estas prácticas es mejorar la capacidad de respuesta de los agentes ante incidentes de especial sensibilidad, garantizando actuaciones eficaces, proporcionadas y orientadas a preservar la seguridad de las personas afectadas, de los profesionales intervinientes y del conjunto de la ciudadanía.

Con iniciativas como esta, la Guardia Civil de Almería y las Policías Locales continúan impulsando actividades formativas conjuntas que permiten compartir experiencias, perfeccionar técnicas de intervención y mejorar la atención prestada a la ciudadanía.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería mantiene su apuesta por la formación continua y por el trabajo conjunto con las Policías Locales de Mojácar, Garrucha, Vera, Huércal Overa y Albox, como herramientas fundamentales para seguir garantizando la seguridad, la proximidad y la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

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