Vecin@s de Roquetas de Mar se quejan por la suciedad en la calle Mar del Norte

GabinetedePrensa junio 8, 2026 0
Roquetas de Mar Calle mal del norte 3

«Esta es la limpieza!! Que hace nuestra recogida de basura!! Que recoge del hotel Diver
Felicidades a todos los que se ocupan de su gestión!!», es la expresión que la ciudadanía manifiesta para reseñar el estado de salubridad en que se encuentran algunas zonas del casco urbano de la ciudad y muy concretamente la calle Mar del Norte.
Llevando más de 30 años, con escritos registrados a este Ayuntamiento de Roquetas de Mar, se les responde con «está solucionado».
«Parece ser, que los que vivimos en esa calle no pagamos», manifiestan.
Y por otro lado, «esa imagen que damos al turista, que las habitaciones del hotel está encima de la basura
Creo que una imagen!! Lo dice todo»

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