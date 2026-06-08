IU y Podemos con Roquetas alerta del «riesgo para las vidas humanas» en la Rambla El Vínculo 

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar, Zacarías Lekal, ha calificado de «temeridad alarmante» la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en el último pleno ordinario tras autorizar la ampliación de una nave agrícola en una zona de alto riesgo de inundación. Asimismo, la confluencia de izquierdas ha aprovechado el balance de la sesión para rechazar los discursos de Vox y exigir coherencia al PP, reclamando que se cuelgue la bandera de la diversidad el próximo 28 de junio en el Ayuntamiento.

Respecto al urbanismo local, Lekal ha centrado su denuncia en la aprobación del Proyecto de Actuación para ampliar un centro de manipulado de más de 10.000 metros cuadrados en plena Zona de Flujo Preferente de la Rambla El Vínculo. El concejal ha aclarado que la organización apoya el desarrollo agrícola, pero «jamás a costa de la seguridad de las trabajadoras y trabajadores». El portavoz ha censurado que el Ayuntamiento pretenda solucionar el riesgo de una riada elevando la solera de la nave 120 centímetros: “Meter plataformas de hormigón en mitad de una rambla reduce el drenaje de la tierra y estrecha el cauce; al final, lo que el PP está haciendo es poner un obstáculo físico que taponará el agua y multiplicará el peligro para el resto del municipio, agua abajo”. Asimismo, ha criticado que el Consistorio intente «lavarse las manos» exigiendo una declaración responsable al empresario: “La seguridad de las vidas humanas no se delega en un papel firmado en un despacho. Si la rambla se desborda en mitad de la jornada laboral, las consecuencias no serán de un documento privado, serán de este Ayuntamiento”.

Por otra parte, la coalición ha votado en contra del grupo a las mociones de Vox sobre «prioridad nacional» y seguridad, calificadas por Lekal como un «corta-pega apocalíptico». El portavoz ha criticado que la extrema derecha intente trasladar una imagen de «película de miedo» de Roquetas de Mar hablando de una supuesta sustitución de la población. “El colapso de los servicios sociales no viene por el país de origen de quien pide la cita; viene porque el PP gestiona los servicios públicos con los pies y tiene al personal municipal desbordado”, ha incidido el concejal. Respecto a la moción sobre narcotráfico, ha justificado el rechazo frontal del grupo ante lo que considera una «salvajada jurídica» que pretende permitir la ejecución sumaria en el mar ante una mera desobediencia. “A eso en este país se le llamaba la ley de fugas en los tiempos del franquismo. Han cogido el DeLorean, han viajado al siglo pasado y nos han traído una propuesta peligrosa”, ha sentenciado con contundencia.

Finalmente, desde IU y Podemos con Roquetas de Mar han afeado las contradicciones del equipo de gobierno respecto al colectivo LGTBIQ+. Lekal ha recordado que el PP votó en contra de colgar la bandera el año pasado en el municipio, pero luego acudió a FITUR a anunciar que Roquetas sería «destino turístico LGTBI». “Lo que no vale es irse a Madrid a sacar la bandera arcoíris para vender packs turísticos y hacerse los modernos, y luego volver a Roquetas y meter al colectivo en el armario para no enfadar a sus socios de Vox”, ha denunciado el concejal, quien ha rogado formalmente que “dejen el postureo, sean valientes y el próximo 28 de junio cuelguen la bandera de la diversidad en el Ayuntamiento, sosteniendo aquí lo mismo que van vendiendo por Madrid”

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