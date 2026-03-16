Dalías será sede de los Cursos de Verano de la UAL 2026 con un programa centrado en la innovación del invernadero del Campo de Dalías

Francisco Lirola Martín



El municipio de Dalías acogerá en 2026 una nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería (UAL) con una propuesta formativa centrada en uno de los pilares económicos del territorio: la agricultura intensiva bajo plástico. El curso llevará por título “El invernadero del Campo de Dalías se actualiza”, una iniciativa orientada a analizar cómo la digitalización y las nuevas tecnologías están transformando la gestión agrícola y abriendo nuevas oportunidades para el sector, que se celebrará entre los días 15 y 17 de julio próximo.

La agricultura está experimentando una profunda evolución y la incorporación de herramientas digitales se ha convertido en un elemento clave para afrontar los retos actuales relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de recursos y la competitividad de las explotaciones. En este contexto, el curso pretende ofrecer una visión actualizada y práctica sobre el papel de la tecnología en la gestión moderna de invernaderos y cultivos.

Esta propuesta formativa está dirigida tanto a estudiantes y personas interesadas en el ámbito agroalimentario como a profesionales del sector agrícola que deseen ampliar sus conocimientos sobre las nuevas tendencias en la producción hortícola. A lo largo del programa, los participantes podrán conocer cómo el uso inteligente de soluciones digitales accesibles y eficientes permite mejorar la toma de decisiones en el campo, optimizar el uso de recursos como el agua, los nutrientes o la energía, reducir costes de producción y aumentar la calidad y la rentabilidad de los cultivos.

Además, el curso abordará la importancia de generar valor añadido en la producción hortícola, una cuestión cada vez más relevante para garantizar la competitividad del modelo agrícola almeriense. Todo ello se tratará sin perder de vista uno de los objetivos fundamentales del sector en la actualidad: producir de forma más sostenible, integrando prácticas respetuosas con el medioambiente y asegurando el futuro de la actividad agrícola.

La dirección académica del curso estará a cargo de D. Miguel Urrestarazu Gavilán y Dña. Tatiana Pagan Loeiro Da Cunha, especialistas en el ámbito de la producción vegetal y la innovación en sistemas de cultivo, quienes coordinarán un programa que combinará contenidos teóricos con experiencias prácticas y casos reales aplicados al contexto del Campo de Dalías.

Como incentivo para facilitar la participación, la organización ha previsto 10 becas para los primeros inscritos, que consistirán en la devolución del importe de la matrícula una vez que los participantes completen el curso.

Las sesiones se desarrollarán en las salas del Casino de Dalías, un espacio emblemático del municipio que se convertirá durante esos días en punto de encuentro para estudiantes, investigadores, técnicos y agricultores interesados en conocer de primera mano las claves de la agricultura del futuro.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado la importancia de acoger este tipo de iniciativas formativas en el municipio, señalando que “Dalías y el Campo de Dalías representan uno de los modelos agrícolas más innovadores de Europa, y contar con un curso de estas características permite reforzar el vínculo entre conocimiento, investigación y sector productivo”. Asimismo, ha subrayado que este encuentro “contribuye a poner en valor el papel de nuestros agricultores y a seguir avanzando hacia una agricultura más moderna, eficiente y sostenible”.