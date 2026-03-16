La Policía Nacional detiene en Almería por tercera vez en un año a un supuesto marchante de arte acusado de apropiarse de obras que recibía para su venta

Mercado de arte

§ El investigado se presentaba ante sus clientes como perito tasador judicial para ganarse su confianza, pese a no pertenecer desde hace años a la asociación profesional que decía representar

§ La investigación ha permitido relacionarlo con varias operaciones similares en las que el valor de las obras presuntamente apropiadas supera los 40.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre como presunto autor de un delito de estafa tras recibir en depósito varias obras de arte de particulares para su venta y no entregar posteriormente ni el dinero obtenido ni las propias pinturas. El arrestado, que actuaba como supuesto marchante de arte, es la tercera vez que resulta investigado en el último año por hechos de naturaleza similar.



Las últimas actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado 16 de febrero por un vecino de Almería, quien manifestó haber entregado al investigado cuatro cuadros de su propiedad para que actuara como intermediario en su venta. Las obras —tres acuarelas del pintor Luis Cañadas y un óleo del artista Cortés Alascio— estaban valoradas en conjunto en 1.150 euros. Según el acuerdo firmado entre ambas partes, el marchante disponía de un plazo de un mes para encontrar comprador, sin que finalmente se produjera la venta ni se devolvieran las pinturas a su propietario.



Las pesquisas practicadas por los agentes permitieron comprobar que el detenido utilizaba como elemento de credibilidad su supuesta condición de perito tasador judicial especializado en pintura. En los contratos y documentos que presentaba a sus clientes hacía constar un número de licencia profesional y su pertenencia a una asociación de peritos. Sin embargo, las gestiones realizadas por los investigadores confirmaron que había causado baja en dicha entidad —actualmente denominada Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores— en el año 2016, por lo que ya no estaba habilitado para presentarse como miembro de la misma.



De acuerdo con las diligencias policiales, esta apariencia de profesional cualificado habría sido utilizada para generar una atmósfera de confianza entre potenciales clientes interesados en vender obras de arte, logrando así que le entregaran pinturas en depósito con la promesa de intermediar en su comercialización. Una vez en su poder, las víctimas no recibían el importe de la supuesta venta ni recuperaban las obras entregadas.



Los investigadores han podido vincular al detenido con otros episodios de características similares ocurridos recientemente. Entre ellos destaca la apropiación de un lote de siete cuadros del pintor almeriense Julio Visconti, valorado en 8.900 euros, así como la desaparición de otras dos obras de gran valor artístico: una pintura del reconocido artista Julio Romero de Torres, valorada en 25.000 euros, y otra del pintor indaliano Jesús de Perceval tasada en 6.250 euros.

Sumando las diferentes denuncias investigadas, el valor aproximado de las obras presuntamente estafadas supera los 40.000 euros, lo que pone de manifiesto la reiteración del mismo modus operandi a lo largo del tiempo.

La detención del investigado se produjo el pasado 2 de marzo en dependencias policiales de la capital almeriense, aunque que ya había sido arrestado anteriormente por hechos similares. Entiende del caso el Tribunal e Instancia, Sección Instrucción Plaza 1 de Almería.