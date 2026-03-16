JARQUIL encara la recta final de las 33 viviendas protegidas en alquiler de la Avenida del Aeropuerto en Almería

Susana Muñoz Bolaños

La constructora ha alcanzado ya el 80% de ejecución de este proyecto promovido por el Ayuntamiento de Almería, cuya finalización está prevista para el próximo mes de junio.

La promoción, que destaca por sus criterios de eficiencia energética bajo el Plan Ecovivienda, ha recibido recientemente la visita de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

JARQUIL avanza a ritmo firme en la construcción de la nueva promoción de 33 viviendas protegidas en alquiler situada en la Avenida del Aeropuerto de Almería. El proyecto, que se encuentra ya en un 80% de su ejecución, encara su fase final con la previsión de concluir las obras el próximo mes de junio, cumpliendo así con los plazos de entrega comprometidos para poner estas viviendas a disposición de los ciudadanos.

La obra ha contado recientemente con una visita institucional encabezada por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Durante el recorrido por las instalaciones, ambas autoridades han podido comprobar de primera mano la calidad constructiva y el avanzado estado de los trabajos de este edificio, que representa un hito en la colaboración público-privada para el fomento de la vivienda asequible en la capital.

El proyecto, con un presupuesto total de 5,3 millones de euros, se integra en el Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía, gestionando fondos europeos Next Generation. Gracias a ello, el edificio ha sido diseñado bajo estrictos criterios de eficiencia energética, asegurando un bajo impacto ambiental y un ahorro significativo en el consumo para sus futuros inquilinos.

Detalles técnicos y compromiso social

La promoción consta de un edificio que alberga 33 viviendas, de las cuales 25 cuentan con dos dormitorios (62 m² útiles de media) y 8 disponen de tres dormitorios (75 m² útiles). Además, el proyecto incluye una vivienda totalmente adaptada para personas con discapacidad, 26 plazas de aparcamiento y nueve trasteros bajo rasante.

Para la dirección de JARQUIL, la ejecución de esta obra refuerza su liderazgo en el sector residencial protegido: “Para nosotros es un orgullo ejecutar proyectos que tienen un impacto directo y positivo en la sociedad almeriense. Alcanzar el 80% de la obra cumpliendo con los estándares de sostenibilidad del Plan Ecovivienda demuestra nuestra solvencia técnica y el compromiso de nuestros equipos con la edificación eficiente y el cumplimiento riguroso de los plazos”.

Esta actuación se suma a la trayectoria de JARQUIL en la provincia, donde recientemente también finalizó la construcción de las 61 viviendas protegidas en la capital almeriense, consolidando su alianza con las administraciones para dar respuesta a la demanda de vivienda digna y sostenible.

Sobre JARQUIL

Con una trayectoria que supera los 40 años, JARQUIL ha consolidado una filosofía de trabajo centrada en el cumplimiento riguroso de sus compromisos, ofreciendo un servicio de construcción que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad. Gracias a su presencia estratégica en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, la compañía coordina proyectos en todo el territorio nacional con una agilidad que aúna la cercanía operativa con una sólida visión global.

La solvencia técnica de JARQUIL le permite abordar con éxito una gran diversidad de sectores para clientes públicos y privados: desde edificación industrial, logística y agroalimentaria, hasta obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte e hidráulicas). Su especialización se extiende también a la edificación residencial, hoteles, instalaciones deportivas, sanitarias y educativas, así como a residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación de patrimonio y obras singulares de gran envergadura. Este amplio bagaje, unido a un control exhaustivo de la calidad y los plazos, posiciona a JARQUIL como un socio de confianza capaz de transformar desafíos constructivos complejos en soluciones de alto impacto.