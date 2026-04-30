El Alcalde de Chercos niega la colocación de una mesa informativa a Izquierda por Almería por lo que su presidente se siente discriminado

El presidente de Izquierda por Almería, Juan Andrés Ruiz López, inforna que «que este partido solicitó mediante instancia en fecha 21/04/2026, montar mesa informativa en el pueblo de Chercos para el día 04 de mayo del 2026,» a lo que el ALcalde de Chercos informó «,en una primera solicitud, nos fue denegada del cual se denunciò», siendo estimada «dicha denuncia fue estimada por la Junta Provincial de Almería, en esta segunda nos requiere que paguemos una Tasa por poner una mesa en la vía publica cuando es una mesa de información, y no electoral, siendo el único alcalde de toda Almería que deniega esta situación», afirma el dirigente político.

Añade Juan Andrés que «nos encontramos discriminado por este alcalde del PP de Chercos y violado los artículos 20 y siguientes de la Constitución Española, en la que es un derecho fundamental el derecho a la información, del cual este Alcalde no lo està prohibiendo tanto a nosotros como a su propio pueblo y todo por diferencia de color del partido».

«Para ello se adjunta el requerimiento notificado por el Sr. alcalde de Chercos», concluye Juan Andrés Ruiz.