Dalías vuelve a ser sede del Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz LUX MUNDI

Francisco Lirola Martín

Dalías volverá a convertirse en punto de encuentro para el estudio y la reflexión en torno a las advocaciones de la Luz en España. Veinte años después de acoger la primera edición, el municipio organizará el II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz LUX MUNDI, una cita de carácter cultural, histórico y religioso que reunirá a expertos, investigadores y representantes de distintos puntos del país.

El anuncio oficial se ha realizado en el Santuario del Santísimo Cristo de la Luz con la participación del alcalde de Dalías, Francisco Lirola; la concejal de Cultura, María Dolores Gómez; el Hermano Mayor de la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, Gabriel Lirola; el párroco Raúl del Águila; y el director del Comité Científico del Congreso, Valeriano Ramos.

Durante la presentación, el alcalde destacó la importancia de que Dalías vuelva a situarse en el mapa nacional como referente en el estudio de las advocaciones vinculadas a la Luz, subrayando además el impacto cultural, turístico y económico que supondrá para el municipio la celebración de este encuentro. “Es una oportunidad para proyectar nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio más allá de nuestras fronteras”, señaló Lirola durante la presentación.

Por su parte, la concejal de cultura, María Dolores Gómez, aseguró que desde el Ayuntamiento se pondrán todos los recursos necesarios a disposición de esta iniciativa, destacando que el congreso contribuirá a dar mayor proyección cultural y patrimonial al municipio.

Por su parte, Gabriel Lirola recordó el éxito de la primera edición celebrada hace dos décadas y expresó la ilusión con la que la Hermandad afronta esta nueva convocatoria. En este sentido, destacó que el congreso nace con el objetivo de profundizar en las distintas advocaciones de la Luz presentes en el territorio nacional, analizando su origen, evolución histórica, arraigo popular y sus diversas manifestaciones artísticas y devocionales.

El programa contará con la participación de ponentes procedentes de diferentes comunidades autónomas, especialistas en historia, arte, teología y religiosidad popular, quienes abordarán la diversidad y riqueza de estas advocaciones desde una perspectiva multidisciplinar. Las sesiones incluirán conferencias, mesas redondas y espacios de diálogo que favorecerán el intercambio de conocimientos, experiencias y líneas de investigación entre los participantes.

El párroco Raúl del Águila puso en valor el significado espiritual del congreso, destacando que la luz es un símbolo central dentro de la tradición cristiana y que este encuentro permitirá redescubrir su dimensión pastoral y evangelizadora. Asimismo, Valeriano Ramos explicó que el Comité Científico trabaja ya en la configuración de un programa riguroso que garantice el alto nivel académico de las intervenciones.

Con esta segunda edición del Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz LUX MUNDI, Dalías reafirma su compromiso con la promoción de su identidad religiosa y cultural, consolidándose como referente nacional en el estudio, análisis y difusión de las advocaciones de la Luz.