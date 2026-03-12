La Junta resalta la certidumbre de las universidades andaluzas con un 30% más de financiación desde 2018

El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad participa en la inauguración en Úbeda (Jaén) de la Conferencia de Decanas y Decanos de Andalucía, Ceuta y Melilla El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Antonio Posadas, ha resaltado la certidumbre financiera que el Gobierno andaluz ofrece a las universidades públicas andaluzas gracias a la aplicación del nuevo modelo de financiación, con unas transferencias de fondos que han crecido más de un 30% desde 2018. Así lo ha puesto de relieve durante la inauguración de la Conferencia de Decanas y Decanos de Andalucía, Ceuta y Melilla, que se celebra este jueves y viernes en Úbeda (Jaén), donde ha añadido que este apoyo ha servido “no solo para financiar el funcionamiento de estas instituciones, sino también para ampliar los derechos del estudiantado y favorecer el ahorro de las familias andaluzas”. “Las universidades públicas nunca han recibido tanta financiación por parte de la Junta de Andalucía como hasta ahora”, ha remarcado Posadas, quien ha recordado que en 2026 el presupuesto para las diez universidades públicas de Andalucía vuelve a alcanzar un récord con 1.788 millones de euros vinculados al modelo de financiación. Asimismo, ha aludido a los incentivos convocados por la Consejería, y a los que pueden acceder, entre otras entidades, las universidades. Entre ellos están los 25 millones de euros destinados a impulsar proyectos de I+D, los diez millones enfocados a la investigación básica, los 27 millones de euros para promover las unidades de investigación de excelencia, los cinco millones movilizados para los Campus de Excelencia o los casi 20 millones convocados para contratar a investigadores doctores y predoctorales. Durante su discurso, el secretario general de Universidades ha celebrado los temas estratégicos en los que se centra este encuentro, como son la Inteligencia Artificial o la era digital y el papel crucial que juega la educación en estos entornos. “Aspectos, sin duda, de la máxima actualidad que necesitan un abordaje serio, riguroso y científico”, ha afirmado Posadas, al tiempo que ha apuntado que la formación de maestros y maestras “es vital para llevar a cabo las primeras etapas de la educación, pilar fundamental de cualquier sociedad, siendo además esos estudios uno de los más demandados por nuestros jóvenes a nivel nacional”. En este sentido, y sobre la programación académica andaluza, Posadas se ha referido a la renovación de la oferta tras 14 años sin actualización del mapa de titulaciones y que eleva a 199 las nuevas enseñanza que implantarán las diez instituciones académicas antes del curso 2028/2029. Este año académico 2025-2026 ya se han estrenado 42 de estos nuevos títulos. El secretario general de Universidades ha subrayado, igualmente, el impulso durante esta legislatura de dos nuevas leyes que permitirán a las instituciones académicas y al conjunto del sistema del conocimiento “continuar siendo excelentes, aprovechar al máximo sus recursos y ser más competitivos en un escenario globalizado”. Así, ha indicado que la Ley Universitaria parra Andalucía (LUPA) fue aprobada el pasado 20 de febrero, mientras que “esperamos la aprobación a finales de marzo de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA)”. La Conferencia de Decanas y Decanos de Andalucía, Ceuta y Melilla tiene como misión contribuir a potenciar la mejora de la formación de los profesionales de educación (maestros, profesorado de secundaria, pedagogos, educadores sociales, psicopedagogos, etcétera, a través de la cooperación y del diálogo entre las universidades, los poderes públicos y los agentes sociales. Asimismo, trabaja por impulsar la formación integral de las personas que les capacite para ejercer a lo largo de la vida como ciudadanos críticos, responsables y profesionales cualificados y en su caso las acciones positivas necesarias para conseguirlo. También impulsa la investigación y la innovación contrastada para contribuir al progreso sostenido y sostenible de la sociedad mediante la transferencia y la socialización del conocimiento.

