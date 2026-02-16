De caracolas prefabricadas a aulas nuevas: Moreno inaugura en El Ejido un colegio tras años de espera

El presidente visita el nuevo CEIP Bahía de Almerimar, ya operativo tras una inversión de 9 millones, que da respuesta a una antigua reivindicación en la provincia de Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado oficialmente el CEIP Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), un centro educativo con capacidad para 450 alumnos, en cuya construcción el Gobierno andaluz ha invertido nueve millones de euros, y que ya se estrenó el pasado mes de septiembre, con el arranque del presente curso escolar.

Durante su visita a las instalaciones, en la que ha compartido la mañana con alumnos y profesores del colegio, Moreno ha destacado que este nuevo centro da respuesta a una antigua reivindicación de toda la zona de Almerimar, localidad cuya población ha aumentado sensiblemente durante los últimos años hasta alcanzar hoy los 12.000 habitantes, consolidándose de esta forma como el segundo núcleo de población de El Ejido.



«Habéis luchado mucho por este colegio de infantil y primaria. Ni más ni menos que casi 10 años esperando para verlo hecho realidad hasta este curso, ya en marcha con alumnos que hoy llegan hasta tercero de Primaria», ha afirmado el presidente. En concreto, son 299 los niños matriculados actualmente en el centro, que está dotado con 18 aulas, biblioteca, gimnasio, comedor, servicios y diferentes equipos tecnológicos e informáticos.

«Se han dejado atrás las aulas prefabricadas y los problemas que han ido retrasando la construcción del CEIP Bahía Almerimar, pero en todo este tiempo, los maestros, los padres y madres y los estudiantes que ya habitaban este recinto, han dado lo mejor de sí. Para todos, este inicio de curso en septiembre pasado fue más especial que nunca. Un año de estreno. Un curso en el que reencontrarse con amigos y compañeros de siempre o conocer a algunos otros, pero en un colegio nuevo», ha destacado Moreno.

Foto de familia de Juanma Moreno con el equipo de profesores y alumnos del CEIP Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería).

Para finalizar, el presidente de la Junta ha anunciado que el Gobierno andaluz avanza en la licitación de la obra de ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, una actuación igualmente muy esperada en El Ejido.

Desde el año 2019, en toda la provincia de Almería se han hecho 387 obras de ampliación y reformas o de construcción de 5 nuevos centros educativos, por valor de 93,5 millones de euros. A ello hay que sumar las 15 obras que están en ejecución (que implican una inversión de 31,5 millones), entre ellos tres nuevos IES.