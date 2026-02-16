La XI Gala de Coteca premia a la sociedad almeriense con sus reconocimientos y ofrece una gran muestra de música, baile y carnaval

El Auditorio Maestro Padilla acogió una nueva edición del evento de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía, que contó con la bienvenida de la alcaldesa María del Mar Vázquez

La concejala responsable de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Eloísa Cabrera, galardonada con el Indalo de Oro al Fomento de la Cultura y la Tradición Carnavalesca

El Carnaval sigue disfrutándose en Almería hasta el 22 de febrero, fecha en la que tendrá lugar el tradicional ‘Entierro de la Sardina’, y, tras la maratoniana final del pasado sábado al domingo, el Auditorio Municipal Maestro Padilla ha vuelto a abrir sus puertas hoy a otra de las tradiciones habituales de esta fiesta en la última década: el acto de entrega de los Premios Anuales de la Gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía (COTECA) que en su undécima edición ha vuelto distinguir a distintos representantes, organismos, asociaciones y empresas almerienses, además de ser altavoz y muestra del talento local en la música, baile y, cómo no, en el Carnaval.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida a la gala, dando la enhorabuena a los premiados y felicitando a COTECA, presidida por Nicolás Castillo, por su labor, recordando que “ser carnavalero no es una elección. Es un modo de estar en el mundo. Y esa virtud ni se enseña, ni se aprende: se tiene, o no se tiene. Así de sencillo. Y vosotros la tenéis. Gracias por hacer a Almería más bonita con vuestras canciones, con vuestra alegría y con vuestras risas. Gracias por abrazar a Almería en cada copla y en cada verso. Y sobre todo, gracias por recoger el legado de tantas generaciones que a lo largo de los años han llenado nuestro carnaval de talento, de gracia y de amor por Almería”.

Premiados de esta edición

El máximo galardón de este 2026, el Antifaz de Oro del Carnaval de Almería 2026 ha sido para el vicepresidente de la Diputación de Almería y presidente de la Mancomunidad Bajo Andarax, Eugenio Gonzálvez que ha agradecido este reconocimiento “con enorme emoción y responsabilidad”, asegurando que “el Antifaz de Oro no es solo un premio personal, sino un homenaje colectivo a todas las personas que mantienen viva la cultura del Carnaval y nuestras tradiciones”.

En este sentido, ha destacado que “desde la Diputación vamos a seguir apoyando a las asociaciones, colectivos y municipios que trabajan cada día por preservar nuestra identidad cultural”, subrayando que “apoyar la cultura es apostar por la cohesión territorial, el orgullo almeriense y el futuro de nuestra provincia”.

El cuadro de honor de la XI Gala COTECA se completa con: la Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente de Almería del grupo ATU, (Premio a la Formación, Investigación e Innovación Agroambiental); Grupo Caparrós (Premio a la Calidad e Innovación Hortofrutícola); la concejala responsable de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Eloísa Cabrera (Indalo de Oro al Fomento de la Cultura y la Tradición Carnavalesca); a Manuel Flores Martínez, carnavalero histórico de Almería (Indalo de Oro por su participación y contribución al Carnaval); y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad FAAM (Premio al Compromiso Social y la Inclusión).

Actuaciones

En la Gala de COTECA han actuado más de cien artistas. Sol de Habaneras abrió las actuaciones con el calor de un repertorio basado en ese son cubano característico en temas como ‘Salió de Jamaica’, ‘Ven que la noche es serena’, ‘Mi Almería Soleada’, ‘La caña dulce’, ‘La bella Lola’ y habaneras de Cádiz.

En el baile y expresión corporal participaron dos grupos de Gimnasia Rítmica de Club Deportivo Stella Maris, el senior -campeonas de Andalucía y campeonas de la liga española-, el juvenil –campeonas de Andalucía-, y el junio –participantes en dos campeonatos de España. También hicieron lo propio el grupo de baile Kalesi, habitual en la gala COTECA y en sus muestras de carnaval por toda la provincia, y el Centro de Danza y Artes Escénicas Mov’Area con Kika Manzano, con varias composiciones coreográficas de diferentes disciplinas dancísticas que titularon como ‘Cuenta la Danza’.

Cerró la gala el soniquete del tres por cuatro carnavalero a manos de la murga infantil ‘Comando C (Un comando de Carnaval)’, futuro de la continuidad del carnaval almeriense, y la murga de los Bisbales, este año como ‘Los hombres de Paco Candela’, dando la vuelta al nombre de la conocida serie y el apellido del popular artista flamenco, presentando un tipo de cuerpo de bomberos como mostró en el concurso de agrupaciones del Carnaval organizadas estas dos últimas semanas por FEMACA en colaboración con el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, que también ha asistido a la gala con la presencia del concejal delegado Diego Cruz.