Desarticulado un activo punto de distribución

La Guardia Civil de Almería ha desmantelado un activo punto de venta de droga ubicado en una finca del término municipal de Tabernas (Almería). En el marco de esta operación han sido detenidos, una mujer de 44 años y un varón de 33 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, al detectarse también una conexión ilegal a la red eléctrica.

La actuación forma parte de las investigaciones que desarrolla la Guardia Civil en aplicación de las tácticas de prevención y represión del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia. En este caso, la finca ya había sido objeto de una entrada y registro previa en diciembre de 2021, en la que se aprehendieron distintas sustancias estupefacientes, se detuvo a varias personas y se incautaron útiles de preparación y venta. Uno de los detenidos actuales ya fue detenido en aquella primera actuación.

Desde mediados de 2024, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Tabernas recibieron nuevas informaciones indicando que la actividad delictiva podría haberse reanudado en el mismo lugar. A raíz de estos datos, se reforzaron los servicios de vigilancia en los alrededores de la finca, estableciendo puntos de control e identificación de vehículos y personas.

Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, estos controles permitieron formular nueve denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, cinco de ellas en una sola semana del mes de junio. En varios casos, las personas identificadas portaban cocaína, marihuana o hachís en dosis listas para su consumo y reconocían haber accedido al cortijo momentos antes, reforzando la hipótesis de la reactivación del punto de venta. En uno de los casos, una misma persona fue denunciada dos veces en menos de una hora, en ambos casos portando dosis de cocaína, lo que llevó a sospechar que realizaba “portes” de sustancia entre el cortijo y posibles clientes.

Con todos estos indicios, el pasado mes de julio se practicó la entrada y registro de la finca, localizando en su interior a dos personas que fueron detenidas como presuntas responsables de la actividad delictiva.

Durante el registro se intervino:

Más de 120 gramos de sustancias estupefacientes, entre cocaína (4,28 g), hachís (86,73 g) y marihuana (36,34 g);

450 euros en efectivo, distribuidos en billetes de diverso valor;

Una balanza de precisión, una libreta con anotaciones y diversos útiles de envasado;

Una cámara de vigilancia orientada hacia el exterior y una ventanilla con la inscripción “Timbre”, que era utilizada para la entrega de la sustancia sin necesidad de abrir la puerta principal.

Asimismo, se detectó una conexión fraudulenta a la red eléctrica, que fue neutralizada por personal técnico de la empresa suministradora con el fin de interrumpir el acceso ilícito al suministro.

Las sustancias intervenidas, los detenidos y los efectos incautados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería