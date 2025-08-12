La Junta adjudica por casi un millón la construcción de tres naves industriales en el puerto de Adra

IÑAKI ALONSO PONS

Estos espacios serán ocupados mediante autorización o concesión por empresas que favorezcan el empleo y el desarrollo económico

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha adjudicado por cerca de un millón de euros (931.700) la construcción de tres nuevas naves industriales para la flota pesquera en el puerto de Adra, en la provincia de Almería.

La actuación, con un plazo de ejecución estimado de diez meses una vez comiencen las obras, contribuirán “a la modernización del puerto de Adra”, según ha explicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz. En ese sentido, ha incidido en el “cambio drástico de las instalaciones desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, con 9,4 millones de euros invertidos en los últimos seis años”.

Con esta última actuación, se dotará al puerto de Adra de tres nuevas naves industriales que podrán ser ocupadas mediante autorización o concesión por empresas del sector que favorecerán la creación de empleo y el desarrollo económico de la zona.

Se construirá una nave diáfana de 30 metros de largo y 20,28 metros de ancho, ejecutada como un volumen único definido por una estructura metálica de pórticos de vigas y pilares de perfiles convencionales de acero laminado. Esta contará con una superficie construida total de 798,57 metros cuadrados.

La edificación se ejecutará como tres naves adosadas, sin división entre las mismas y con cubiertas a dos aguas que albergarán una instalación fotovoltaica. De esta manera se pretende optimizar la inclinación necesaria para el máximo aprovechamiento de las placas fotovoltaicas, favoreciendo así el ahorro energético y el consumo de energía sostenible.

La nave contará con una planta altillo interior a una altura de 3,3 metros, en principio diáfana, pero con la posibilidad de compartimentación, por lo que contará con acceso mediante escalera metálica desde cada una de las posibles estancias susceptibles de separación.

Las instalaciones eléctricas, contraincendios, fontanería, pluviales y saneamiento se realizarán teniendo en cuenta la estructura de naves independientes en cada uno de los espacios, con posibilidad de compartimentación de modo que, si se lleva a cabo la separación de actividades en su interior, cada una de las tres estancias cuente con acometidas e instalaciones independientes.

La nave contará con accesos al interior en cada una de sus fachadas libres previstas tanto para peatones como para vehículos a través de puertas de basculantes de chapa y de acceso peatonal.

El puerto de Adra conjuga la función pesquera con la náutico-recreativa. La flota pesquera está compuesta por buques de artes menores, cerco y arrastre, con un volumen de pesca desembarcada de 1.528 toneladas en 2023. Asimismo, la actividad náutico-recreativa cuenta con una zona con 286 atraques disponibles de gestión directa, a los que hay que sumar los 192 atraques con los que cuenta el Club Náutico.