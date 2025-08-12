Las exportaciones hortofrutícolas crecen un 11% y superan los 4.555 M€ entre enero y mayo de 2025

Las legumbres y hortalizas han rozado los 2.470 M€ en el mercado extranjero y la venta internacional de frutas ha alcanzado los 2.086 M€

El valor de las exportaciones de frutas y hortalizas de Andalucía entre enero y mayo de 2025 ha crecido un 11% (467,8 millones de euros) en comparación con el mismo período del año anterior. En concreto, las ventas internacionales de estos alimentos se han elevado desde los 4.087 millones de euros obtenidos en los cinco primeros meses de 2024 hasta superar los 4.555 millones de euros en el mismo plazo de 2025. En cuanto al volumen, hasta mayo de este año se han superado los 2,2 millones de toneladas de productos hortofrutícolas andaluces exportados.

Los datos analizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reflejan que las exportaciones de legumbres y hortalizas se han acercado a los 1,5 millones de toneladas valoradas en casi 2.470 millones de euros. Las frutas, por su parte, han alcanzado en tan sólo cinco meses los 2.086 millones de euros en los mercados internacionales por la venta de cerca de 750.000 de toneladas.

En cuanto al total de productos agroalimentarios andaluces exportados de enero a mayo de 2025 (cerca de 8.040 millones de euros), el valor de las ventas de frutas y hortalizas representa cerca del 57% del montante económico regional.

Por provincias, Almería ha comercializado en el extranjero en estos meses más de 1,4 millones de toneladas de productos hortofrutícolas valoradas en casi 2.306 millones de euros. Cádiz, por su parte, ha exportado 87.730 toneladas de frutas y hortalizas por 107,3 millones de euros; Córdoba, algo más de 68.900 toneladas valoradas en 93,7 millones de euros; y Granada, cerca de 94.570 toneladas por 244,4 millones de euros. En el caso de Huelva, estas exportaciones han alcanzado las 319.657 toneladas y los 1.300 millones de euros; y en Jaén se han rozado las 1.687 toneladas y los cinco millones de euros. Desde Málaga se han vendido en el exterior 99.454 toneladas de productos hortofrutícolas que han reportado 273,5 millones de euros; y por último, desde Sevilla se han exportado entre enero y mayo de este año un total de 136.330 toneladas de frutas y hortalizas valoradas en 225,3 millones de euros.

Atendiendo a los principales destinos de estas exportaciones andaluzas, destaca en primer lugar Alemania con cerca de 704.280 toneladas de productos hortofrutícolas valoradas en más de 1.444 millones de euros. En segunda posición, aunque con mucha diferencia, se encuentra Francia con compras a Andalucía que superan los 617 millones de euros (más de 345.930 toneladas). Tras este país se encuentran los mercados de Países Bajos (casi 546,6 millones de euros y cerca de 253.430 toneladas) y Reino Unido (más de 490 millones de euros y casi 213.250 toneladas).

Pimientos, fresas y pepinos

Destacan especialmente las exportaciones de enero a mayo de pimientos, que han superado en 2025 las 294.000 toneladas valoradas en 703,4 millones de euros. Este montante económico supone un aumento del 21% en comparación con el registro de los mismos meses de 2024 y representa el 8,7% del total de las ventas internacionales de los alimentos y bebidas de Andalucía en este período.

También tienen un peso económico importante las exportaciones de fresas, que en sólo cinco meses de 2025 han superado los 636 millones de euros por la venta de más de 199.000 toneladas en el extranjero. En este caso, el valor de las transacciones han subido un 8% en comparación con el mismo período del año pasado y suponen casi el 8% del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas.

Como tercer producto hortofrutícola de Andalucía destaca el pepino, cuyas exportaciones se han incrementado en valor un 22,5% en el período enero-mayo de 2025 hasta los 437,8 millones de euros de euros (cerca de 294.000 toneladas). En cuanto al total de la región, el montante económico relativo a las ventas internacionales de esta hortaliza supone el 5,4% del valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en estos meses.

Entre otras frutas y hortalizas, Andalucía también ha comercializado en el extranjero entre enero y mayo de 2025 tomates valorados en 333,6 millones de euros; frambuesas por 254 millones de euros; aguacates que han reportado 216,6 millones de euros; y calabacines valorados en 209 millones de euros.