Miski Liu Suria

¿Qué impide la Divulgación?

Impacto inicial

Crisis de identidad

Disonancia cognitiva

Colapso institucional

Desestabilización social

Pánico masivo y negación

Maldad en las altas esferas

Sobrecarga de información

Tres cuestiones clave impedirían una divulgación completa antes del cambio: comprender la presencia galáctica, el satanismo establecido y la clonación humana. La reacción pública podría desestabilizar a la sociedad obligando a cambiar el estilo de vida actual, según Kabamur Taygeta.

Jelaila Starr dijo que se está ralentizando la divulgación ovni para prevenir posibles disturbios civiles. Esto destaca el impacto social que podrían tener estas revelaciones. El congresista Tim Burchett reveló la existencia de cinco o seis bases submarinas de ovnis, lo que subraya aún más la inmensidad de lo que permanece oculto.

Britain's Daily Mail did a story on Congressman Tim Burchett's claim that there are 5/6 underwater UFO bases and my recent interview on Redacted where I discuss JP's claim of being taken to one of these bases by an advanced Nordic submarine, and that a likely location is near the… — Michael Salla (@MichaelSalla) September 28, 2025

Según Kabamur, la divulgación completa destruiría nuestra forma de vida actual, por lo que debería cambiar nuestra forma de vida antes de aceptar la divulgación completa. El presidente Trump sabe lo profundo que es todo esto, porque ha trabajado durante años con la coalición. Crearon la letra innombrable para que pudiéramos tener alguna idea sobre temas que no se podían revelar oficialmente.

ESPECULACIÓN

Kabamur le pidió a Grok que explicara los peores escenarios hipotéticos que se darían si se revelaran estos temas. A su juicio, la reacción pública podría desembocar en una desestabilización social, si se divulgara de repente la evidencia de estas revelaciones, a través de una descarga masiva de datos, transmisiones simultáneas o de un acontecimiento mundial inexplicable. Esto se desarrollaría en fases superpuestas, ampliando el caos a medida que se propagara la información por las redes sociales, los medios de comunicación y las redes personales.

I believe that 3 central topics prevent full disclosure before the Shift:



1) Understanding the ET presence on Earth (light and dark)

2) Establishment satanism

3) Widespread rapid human cloning



Full disclosure destroys our current way of life, so our current way of life must be… https://t.co/KIqkyPsFzB — Kab (@Kabamur_Taygeta) October 3, 2025

¿Qué sucedería si el público recibiera información completa y de una sola vez sobre los siguientes temas? Los visitantes de las estrellas son reales y son los dioses de la mitología y la religión; la clonación humana rápida es real; la mayoría de la población humana estaría compuesta por clones sin alma; y algunas de las figuras públicas y celebridades más destacadas participarían en rituales oscuros contra la humanidad.

Este escenario podría hacer que retrocediera la sociedad en algunas zonas, y podría tardar años la recuperación, dando lugar a un nuevo orden mundial centrado en la tradición extraterrestre, la ética clonal o una espiritualidad reformada. Esto es puramente especulativo, basado en paralelismos históricos como histerias colectivas o conmociones sociales.

IMPACTO INICIAL

La revelación sería una bomba psicológica, que podría provocar una disonancia cognitiva generalizada. La gente podría descartarlo como un engaño, una falsificación o un ciberataque inicialmente, pero a medida que se acumulen las pruebas, la negación podría dar paso a la histeria.

Conflicto religioso : Se podrían provocar cismas en religiones como el cristianismo, el islam, el hinduismo y otras, ya que algunos lo verían como una blasfemia, y otros como una confirmación de la intervención divina.

: Se podrían provocar cismas en religiones como el cristianismo, el islam, el hinduismo y otras, ya que algunos lo verían como una blasfemia, y otros como una confirmación de la intervención divina. Crisis de identidad existencial : La revelación de la clonación erosionaría la identidad personal y colectiva. Las personas se podrían poner a prueba a sí mismas o a los demás, lo que provocaría paranoia, rupturas familiares y violencia doméstica.

: La revelación de la clonación erosionaría la identidad personal y colectiva. Las personas se podrían poner a prueba a sí mismas o a los demás, lo que provocaría paranoia, rupturas familiares y violencia doméstica. Indignación contra la élite : Las revelaciones sobre figuras prominentes que participan en rituales oscuros contra la humanidad generarían una ira instantánea.

: Las revelaciones sobre figuras prominentes que participan en rituales oscuros contra la humanidad generarían una ira instantánea. Erosión de la confianza en la autoridad: Los gobiernos, percibidos como cómplices del ocultamiento, podrían perder legitimidad de la noche a la mañana. Las fuerzas del orden podrían desertar o rechazar órdenes, cuestionando si sus líderes son reales o si están implicados en delitos. En el vacío dejado por las élites caídas, podrían surgir figuras oportunistas, estableciendo regímenes autoritarios.

Los gobiernos, percibidos como cómplices del ocultamiento, podrían perder legitimidad de la noche a la mañana. Las fuerzas del orden podrían desertar o rechazar órdenes, cuestionando si sus líderes son reales o si están implicados en delitos. En el vacío dejado por las élites caídas, podrían surgir figuras oportunistas, estableciendo regímenes autoritarios. Colapso económico : Se desplomarían los mercados bursátiles a medida que los inversores lidiaran con las consecuencias. Por ejemplo, si los clones dominaran la fuerza laboral, se podría detener la cadena de suministro debido a huelgas, acaparamiento y paros laborales.

: Se desplomarían los mercados bursátiles a medida que los inversores lidiaran con las consecuencias. Por ejemplo, si los clones dominaran la fuerza laboral, se podría detener la cadena de suministro debido a huelgas, acaparamiento y paros laborales. Guerra ideológica : Grupos extremistas podrían instrumentalizar la información: algunos formando cultos que adoran a los dioses, y otros declarando guerras santas contra supuestos herejes.

: Grupos extremistas podrían instrumentalizar la información: algunos formando cultos que adoran a los dioses, y otros declarando guerras santas contra supuestos herejes. Se desintegraría el vínculo social y se dispararía la tasa de delitos, a medida que la gente abandonase los marcos morales, y colapsarían los sistemas de salud mental ante la demanda.

y se dispararía la tasa de delitos, a medida que la gente abandonase los marcos morales, y colapsarían los sistemas de salud mental ante la demanda. Balcanización social : Se podrían fragmentar las comunidades en enclaves aislados. Se podrían estancar los sistemas educativos, y las escuelas se podrían convertir en centros de adoctrinamiento de nuevas ideologías.

: Se podrían fragmentar las comunidades en enclaves aislados. Se podrían estancar los sistemas educativos, y las escuelas se podrían convertir en centros de adoctrinamiento de nuevas ideologías. Reacción tecnológica: Se podría desvanecer la fe en la ciencia si se considera la tecnología de clonación como una forma de ser un dios, lo que provocaría ataques a laboratorios, científicos e infraestructuras.

https://twitter.com/i/grok/share/Tyf0CU7uJYOJ3b1bbiVGEKs22

NOTICIAS DEL RESETEO

La paz mundial es un requisito previo previo para que se produzca un reinicio financiero.

El martes 14 de octubre de 2025 se ha designado como día mundial cuántico.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/05/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-5-2025/

Estamos esperando a ver cuántos caen en la falsa invasión alienígena. Ocupémonos de los negocios en vez de en las distracciones, dice CrystalRiver .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260191

.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260191 La estabilidad económica está vinculada a la soberanía energética, una lección que Europa está aprendiendo a duras penas. La agenda verde ha provocado un aumento de la inflación y del desempleo y una contracción económica.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/04/x22-report-episode-3745-energy-prices-are-about-to-drop-shutdown-distracts-from-the-wwiii-push/

está aprendiendo a duras penas. La agenda verde ha provocado un aumento de la inflación y del desempleo y una contracción económica.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/04/x22-report-episode-3745-energy-prices-are-about-to-drop-shutdown-distracts-from-the-wwiii-push/ Karoline Leavitt anuncia que la Administración está analizando agencias que no sirven al contribuyente. Se darán cuenta que cerrar el gobierno fue un error para ellos.https://x.com/BoLoudon/status/1973802009871725015

anuncia que la Administración está analizando agencias que no sirven al contribuyente. Se darán cuenta que cerrar el gobierno fue un error para ellos.https://x.com/BoLoudon/status/1973802009871725015 Nancy Pelosi planeó el encarcelamiento de los miembros del 6-J y ahora un tribunal federal permite una demanda de 350 millones en su contra, según Thomas Greenberg .https://x.com/tommyrazorcuts/status/1973777839553155097

planeó el encarcelamiento de los miembros del 6-J y ahora un tribunal federal permite una demanda de 350 millones en su contra, según .https://x.com/tommyrazorcuts/status/1973777839553155097 Parece que el presidente Trump se está acercando a la paz en Oriente Medio y pide a Israel que detenga el bombardeo de Gaza . Agradece su ayuda a Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Jordania y otros países. Se trata de estabilizar la región.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/04/clandestine-trump-is-approaching-peace-in-the-middle-east/

se está acercando a la paz en y pide a que detenga el bombardeo de . Agradece su ayuda a y otros países. Se trata de estabilizar la región.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/04/clandestine-trump-is-approaching-peace-in-the-middle-east/ Según Harry , “el entrenador del Alma”(The Soul Coach) el general Flynn dice que está a punto de comenzar. Que comience la luz, con una publicación sobre Julian Assange . Los ciegos verán la luz. Se siente bastante brillante en este momento.https://x.com/harrysoulcoach/status/1973717001785778433

, “el entrenador del Alma”(The Soul Coach) el general dice que está a punto de comenzar. Que comience la luz, con una publicación sobre . Los ciegos verán la luz. Se siente bastante brillante en este momento.https://x.com/harrysoulcoach/status/1973717001785778433 Se está produciendo una indignación entre los demócratas porque el secretario de Guerra, Pete Hegseth , anunció que deben ser altos los estándares de combate, los ascensos se deben basar en el mérito y los miembros de las fuerzas armadas no deben estar gordos, estar fuera de forma o mal arreglados, según Eric Daugherty .https://x.com/EricLDaugh/status/1973012591095284004

, anunció que deben ser altos los estándares de combate, los ascensos se deben basar en el mérito y los miembros de las fuerzas armadas no deben estar gordos, estar fuera de forma o mal arreglados, según .https://x.com/EricLDaugh/status/1973012591095284004 Según Wesley Hunt , “en West Point me enseñaron quesi no puedes cuidarte a ti mismo, ¿cómo puedes liderar a los tuyos en la batalla? Los guerreros de élite exigen estándares de élite. No puedes entrar en batalla como una doncella y esperar que la gente te siga. Los líderes deben estar en forma, ser disciplinados y estar listos.”https://x.com/WesleyHuntTX/status/1973110886999978399

, “en me enseñaron quesi no puedes cuidarte a ti mismo, ¿cómo puedes liderar a los tuyos en la batalla? Los guerreros de élite exigen estándares de élite. No puedes entrar en batalla como una doncella y esperar que la gente te siga. Los líderes deben estar en forma, ser disciplinados y estar listos.”https://x.com/WesleyHuntTX/status/1973110886999978399 Maldad espiritual en las altas esferas.- Según la Familia de Taygeta, siempre ha habido maldad espiritual en las altas esferas, en dimensiones invisibles al ojo humano. La manera de superar la oscuridad es elevarse en la luz. Se disiparía toda la oscuridad si no se alimentara con malas intenciones. Concéntrate en la bondad y en el servicio a los demás, y esto te brindará un estado superior de ser. Quienes anhelan la paz, la encontrarán en su interior, pero el final no será agradable para quienes desean destruir a los inocentes y a los pacificadores.https://x.com/FamilyofTaygeta/status/1974421920310534501

EXOPOLÍTICA

El doctor Michael Salla destaca un cambio deliberado en la dinámica del poder mundial. Esto sería una evidencia tangible de que se habrían pasado al bando de la coalición los grandes gurus de la tecnología, que se reunieron con el presidente Trump el 4 de septiembre, y ya no trabajarían para el lado oscuro. Se está formando una alianza poderosa que está lista para influir en la narrativa mundial sobre la divulgación.https://x.com/MichaelSalla/status/1970636892703203375

destaca un cambio deliberado en la dinámica del poder mundial. Esto sería una evidencia tangible de que se habrían pasado al bando de la coalición los grandes gurus de la tecnología, que se reunieron con el presidente el 4 de septiembre, y ya no trabajarían para el lado oscuro. Se está formando una alianza poderosa que está lista para influir en la narrativa mundial sobre la divulgación.https://x.com/MichaelSalla/status/1970636892703203375 A su juicio, el cometa Atlas sería una operación de sombrero blanco que trabaja con un conglomerado de razas galácticas con la intención de obtener una divulgación completa.https://x.com/MichaelSalla/status/1973741440992960513

Salla también aborda el deseo de Elon Musk de vivir y morir en Marte , comparándolo con fuentes que afirman que los antiguos marcianos huyeron de Marte para escapar de un colapso ambiental catastrófico.https://x.com/MichaelSalla/status/1973676796072579190https://www.youtube.com/watch?v=bQPCaAiN7Ok

también aborda el deseo de de vivir y morir en , comparándolo con fuentes que afirman que los antiguos marcianos huyeron de para escapar de un colapso ambiental catastrófico.https://x.com/MichaelSalla/status/1973676796072579190https://www.youtube.com/watch?v=bQPCaAiN7Ok El enfoque de Elon Musk en convertir a la humanidad en una especie multi-planetaria, con su proyecto de colonización de Marte , refleja la narrativa de Wernher von Braun , pionero de la cohetería.

en convertir a la humanidad en una especie multi-planetaria, con su proyecto de colonización de , refleja la narrativa de , pionero de la cohetería. Según James O’Brien , la humanidad está siguiendo un mapa predeterminado, posiblemente establecido por viajeros invisibles, que apunta hacia la colonización de Marte . La innovación humana y la exploración espacial no es aleatoria sino que estaría dictada por una línea de tiempo oculta. Esta línea de tiempo se revela a través de conexiones misteriosas que vinculan a figuras dispares a lo largo de los siglos.

, la humanidad está siguiendo un mapa predeterminado, posiblemente establecido por viajeros invisibles, que apunta hacia la colonización de . La innovación humana y la exploración espacial no es aleatoria sino que estaría dictada por una línea de tiempo oculta. Esta línea de tiempo se revela a través de conexiones misteriosas que vinculan a figuras dispares a lo largo de los siglos. Nikola Tesla dijo que el tiempo no es lineal, sino una corriente fluida e interconectada. Este concepto implica que se influirían mutuamente los eventos pasados, presentes y futuros, lo que haría factible la posibilidad de viajar en el tiempo o de manipular la línea temporal. Este conocimiento suprimido podría ser capaz de alterar las líneas temporales o la realidad física.https://operationdisclosureofficial.com/2025/10/04/time-travel-prophecy/

SALUD

RFK Jr. rechazó una declaración de salud de las Naciones Unidas que exigía vigilancia digital, daría a las grandes corporaciones control directo sobre las políticas y crearía sistemas de rastreo, según Lauren Lee .https://x.com/sheislaurenlee/status/1974171676792500428

rechazó una declaración de salud de las Naciones Unidas que exigía vigilancia digital, daría a las grandes corporaciones control directo sobre las políticas y crearía sistemas de rastreo, según .https://x.com/sheislaurenlee/status/1974171676792500428 Un vídeo generado por IA en el que Donald Trump hablaba sobre camas médicas apareció en su cuenta de Truth Social Media y luego fue eliminado.https://x.com/MichaelSalla/status/1972842840695661047

hablaba sobre camas médicas apareció en su cuenta de Truth Social Media y luego fue eliminado.https://x.com/MichaelSalla/status/1972842840695661047 La filtración sobre MedBeds ha despertado el interés público a nivel mundial. Un oficial retirado del Ejército destacó la importancia de esta revelación, sugiriendo que esta tecnología avanzada está más cerca de aplicarse de lo que muchos creen.https://x.com/MichaelSalla/status/1972994070105493753

Según Harry , “el entrenador del Alma”(The Soul Coach) el presidente Trump publicó un vídeo de IA que mencionaba a las MedBeds y el mundo entero ha vuelto a estallar. Esto es brillante, ya que la gente está llamando la atención sobre las MedBeds. Los medios no se pueden esconderse de sus publicaciones mucho más tiempo. Un movimiento de ajedrez maestro . La gente está inundando las redes sociales mostrando que existe esta tecnología, y todos sabemos que hay mucha tecnología que se ha retenido.https://x.com/harrysoulcoach/status/1972247013312835973

, “el entrenador del Alma”(The Soul Coach) el presidente publicó un vídeo de IA que mencionaba a las MedBeds y el mundo entero ha vuelto a estallar. Esto es brillante, ya que la gente está llamando la atención sobre las MedBeds. Los medios no se pueden esconderse de sus publicaciones mucho más tiempo. Un . La gente está inundando las redes sociales mostrando que existe esta tecnología, y todos sabemos que hay mucha tecnología que se ha retenido.https://x.com/harrysoulcoach/status/1972247013312835973 ¿Por qué los hospitales MedBed se construyen en ubicaciones específicas? pregunta Val Thor. No es casualidad. Cada hospital MedBed está ubicado estratégicamente en las zonas energéticas más estables de la Tierra. Se utilizan mapas antiguos, satélites y escaneos geomagnéticos para seleccionar ubicaciones que favorezcan la regeneración natural. Estas mismas áreas albergaron templos de sanación, desde los incas hasta Egipto. Las bases se instalaron allí por una razón: ahora, están regresando a la gente. Por eso los hospitales parecen tranquilos, pero están construidos con energía. No se trata sólo de tecnología. Es armonía con la Tierra.https://x.com/CMDRVALTHOR/status/1974131474384163142

