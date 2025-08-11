‘Doble Comedy’ cierra mañana la temporada con la película ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ en la Plaza de la Constitución

La velada será presentada una vez más por Álvaro Vera y Paco Calavera y comenzará a las 22.00 horas, como siempre con entrada libre

Lo cantaban Los Módulos: todo tiene su fin. Y el de ‘Doble Comedy’, el ciclo de cine de verano que aúna lo mejor del cine juvenil con el humor con denominación de origen almeriense en pleno centro de la ciudad tendrá su última cita este martes, 12 de agosto, a las 22.00 horas y en la Plaza de la Constitución. Como siempre, con entrada libre. Será con la película ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ que será presentada por los cómicos Paco Calavera y Álvaro Vera.

‘Doble Comedy’ es una iniciativa que se ha consolidado dentro de la programación especial de verano del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y en el transversal ‘Almería Summer Vibes’, y que lleva ya cinco años recuperando la magia de los cines de verano, en esta edición en pleno centro de la ciudad: en la Plaza de la Constitución.

Hay que recordar que la proyección de ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ estaba prevista inicialmente para el 30 de julio, pero las rachas de fuerte viento hicieron que la fecha se suspendiera y recolocara en otra semana.

Estrenada en 2023, está dirigida por John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein y con guion coral de los dos directores junto a Michael Gilio, es una película protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodríguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis y Hugh Grant, con música de Lorne Balfe.

Se trata de una adaptación cinematográfica del que está considerado como el primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974. La sinopsis del argumento es el siguiente: Un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.