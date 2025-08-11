IU y Podemos exigen salvar la Residencia de Aguadulce con un plan social

La decisión de la Junta de Andalucía de vender la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce ha vuelto a levantar las quejas del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar. Lejos de ser un mero trámite, la oposición de izquierdas ve en esta operación una maniobra para deshacerse de un valioso patrimonio público, y lamenta profundamente la pasividad del gobierno local ante esta situación.

El concejal portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar, Zacarías Lekal, ha manifestado su rotundo rechazo a la decisión, contrastándola con la actitud de otros municipios. «Nos duele, y mucho, ver que mientras en Punta Umbría su Ayuntamiento sí ha peleado y ha logrado recuperar la titularidad de su residencia, aquí en Roquetas el gobierno del PP ha optado por el silencio y la inacción. Parece que no hay interés en proteger lo que es de todos, y eso es lo que más nos entristece.»

Lekal ha enfatizado que aún hay esperanza, pues la venta aún no está cerrada ante notario. «Todavía estamos a tiempo. La Junta quiere vender un bien que ya no le interesa, pero antes de que se convierta en otro hotel más que no necesitamos, podemos y debemos echarle imaginación y sobre todo ganas. Roquetas no necesita más hoteles, lo que necesita son soluciones habitacionales, y esta residencia es la oportunidad perfecta para demostrar que la política puede estar al servicio de la gente».

El concejal ha desgranado una serie de propuestas que, a su juicio, darían un uso social y necesario a las instalaciones. «Podríamos dar una solución habitacional a las familias roqueteras que sufren un desahucio, se podría convertir en un albergue de transeúntes digno, alojar a la tercera edad o a grupos de personas con discapacidad. O incluso podría servir de alojamiento para jóvenes de centros escolares o equipos deportivos que vengan a conocer nuestra ciudad. Hay mil y una opciones más humanas y rentables socialmente que la venta, y lo más sangrante es que hace poco se hizo un importante gasto público para mejorar sus cocinas e instalaciones. Es un sinsentido.»

El portavoz ha concluido su intervención criticando la deriva privatizadora del Partido Popular, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento. «Esta es la deriva privatizadora del PP, en Andalucía y aquí en Roquetas. Venden lo público para que los negocios privados se lucren, mientras la gente se queda sin servicios y sin apoyo».