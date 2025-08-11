Home / Provincia / Regresan las fiestas a El Lance de la Virgen de Adra a partir de este martes, 12 de agosto

Regresan las fiestas a El Lance de la Virgen de Adra a partir de este martes, 12 de agosto

agosto 11, 2025 3:54 pm

Natalia Ordieres Cueto

La pedanía abderitana de El Lance de la Virgen recupera sus fiestas, tras casi una década, que arrancan este martes, 12 de agosto con una carrera de sacos y vóley Continuarán el miércoles con una carrera de cintas y fútbol y el jueves con natación y ping pong. Todo en el mismo horario, a las 18:00 y 19:00 horas. El jueves, 14 de agosto, por la noche, La Duda Rock y DJ Adri Muñoz amenizarán la velada, en la que se disfrutará de una barra con variedad de tapas a cargo de la Hermandad de Prendimiento, que estará, de nuevo, el viernes a mediodía, tras la ‘Holi Party’, que tendrá lugar en la mañana del viernes, a las 12:30 horas.

Estas fiestas están organizadas por un grupo de jóvenes vecinos, mayordomos de la Asociación de Vecinos Las Rocas de El Lance, con la colaboración del Ayuntamiento de Adra.

