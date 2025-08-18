El 130º Torneo de Feria de Frontón se disputará el 23 de agosto, con partidos de paleta cuero, frontenis y mano parejas

Se celebrará en el Frontón Andarax en las categorías de infantil, cadete, sub 22 y absoluto

Un año más el frontón, y van 130 ediciones, se da cita en la Feria de Almería en Honor a la Virgen del Mar. Tendrá lugar el sábado 23 de agosto en el Frontón Andarax (Almería) a las 17:30 horas.

Desde la Federación Andaluza de Frontón recuerdan que “este es el deporte decano, el más antiguo, como así lo atestiguan los informes y estudios recogidos por la Federación Andaluza de Frontón, y fue el primero y el único en aparecer, allá por el siglo XIX (1895) en el periódico de la época, La Crónica Meridional, días 27 y 28 de agosto de 1895, periódico dirigido, fundado y propiedad de Francisco Rueda López”.

Por tal motivo, en la edición número 130 se jugarán partidos de paleta cuero, frontenis y mano parejas de categorías infantil, cadete, sub-22 y absoluto.

La Delegación Almeriense adscrita a la Federación Andaluza de Frontón junto con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, organizará la centenaria edición.

Será una oportunidad para disfrutar de este deporte, acercarse a su mecánica y que los aficionados vivan con intensidad la disciplina más veterana de la Feria Deportiva de Almería.