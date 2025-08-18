Home / Deportes / El 130º Torneo de Feria de Frontón se disputará el 23 de agosto, con partidos de paleta cuero, frontenis y mano parejas

El 130º Torneo de Feria de Frontón se disputará el 23 de agosto, con partidos de paleta cuero, frontenis y mano parejas

Por
No hay comentarios
agosto 18, 2025 3:13 pm

Se celebrará en el Frontón Andarax en las categorías de infantil, cadete, sub 22 y absoluto

Un año más el frontón, y van 130 ediciones, se da cita en la Feria de Almería en Honor a la Virgen del Mar. Tendrá lugar el sábado 23 de agosto en el Frontón Andarax (Almería) a las 17:30 horas.

Desde la Federación Andaluza de Frontón recuerdan que “este es el deporte decano, el más antiguo, como así lo atestiguan los informes y estudios recogidos por la Federación Andaluza de Frontón, y fue el primero y el único en aparecer, allá por el siglo XIX (1895) en el periódico de la época, La Crónica Meridional, días 27 y 28 de agosto de 1895, periódico dirigido, fundado y propiedad de Francisco Rueda López”.

Por tal motivo, en la edición número 130 se jugarán partidos de paleta cuero, frontenis y mano parejas de categorías infantil, cadete, sub-22 y absoluto.

La Delegación Almeriense adscrita a la Federación Andaluza de Frontón junto con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, organizará la centenaria edición.

Será una oportunidad para disfrutar de este deporte, acercarse a su mecánica y que los aficionados vivan con intensidad la disciplina más veterana de la Feria Deportiva de Almería.

lagacetadealmeria@gmail.com

Related Posts

Descomunal exhibición de talento en el FIP PROMISES Diputación de ...
agosto 18, 2025
El Voley Playa toma la playa de Poniente de Almerimar en el Torne ...
agosto 18, 2025
El VII circuito provincial 3×3 “Costa de Almería” llega a La Vent ...
agosto 18, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *