El Club Mintonette Femenino asciende a Primera Nacional de Voleibol

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, asiste a la competición, celebrada en el Palacio de los Juegos Mediterráneos

Almería sigue en lo más alto del voleibol. Esta vez ha sido el club Mintonette femenino senior, que ha ascendido a la Primera Nacional de Voleibol. La fase de ascenso se ha celebrado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde en semifinales se ganó al equipo de Las Rozas (Madrid) y en la final a Albolote (Granada), por 3-2.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha asistido a la competición el pasado fin de semana. El torneo contó con diez equipos divididos en dos grupos, semifinal y la final ganada por las almerienses.

Paralelamente se ha celebrado el Campeonato de España Cadete Femenino de Voleibol, una competición que reunió del 20 al 24 de mayo en Almería a las mejores canteras del voleibol español.

El torneo contó con la participación de 32 equipos procedentes de toda España, entre ellos el conjunto anfitrión Mintonette Almería, y movilizó a más de 750 personas entre jugadoras y cuerpos técnicos, además de familiares y acompañantes, lo que supuso también un importante impacto económico y social para la ciudad.

Ganó DSV CV Sant Cugat, nuevo campeón de España Cadete Femenino al derrotar en la final a Cártama por 3-0. Acompañando a las catalanas y las malagueñas se situó Tecnogardí Algaida VC que venció en la final de consolación a CV San Roque.