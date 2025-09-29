El 60% de los trabajadores andaluces han sido pluriempleados en algún momento de su vida

El 94% de los pluriempleados en Andalucía reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones El 35% recurre a un segundo empleo para aumentar sus ingresos y un 31% por la falta de estabilidad en su puesto principal Un 37% asegura que el pluriempleo le genera estrés o fatiga, y un 2% lo valora como muy negativo por afectar a su salud o a sus relaciones personales En la comunidad, el pluriempleo se concentra principalmente en los sectores de hostelería y turismo (16%) y en comercio y atención al cliente (16%)

El pluriempleo se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral español. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2024 un total de 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43% en la última década. En este contexto, Randstad, empresa de talento líder en España y en el mundo, ha realizado una encuesta a más de 4.500 profesionales de todo el país con el objetivo de analizar la incidencia real del pluriempleo. Según el análisis, el 60% de los trabajadores de la comunidad ha compatibilizado más de un trabajo en algún momento de su vida, una proporción que se sitúa ligeramente por encima de la media estatal (58,3%). Además, refleja que el 35% de los andaluces compatibiliza empleos para aumentar sus ingresos, mientras que el 31% lo hace por la falta de estabilidad en su puesto principal. Otro 20% necesita un segundo trabajo para cubrir gastos básicos, un 6% reconoce que lo hace por vocación o desarrollo personal, y el 8% por otros motivos



“El pluriempleo se ha convertido en una realidad creciente que refleja la situación laboral de muchos profesionales en España. Este fenómeno está estrechamente vinculado al esfuerzo que realizan los trabajadores para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, no sorprende que la principal motivación de los españoles siga siendo el salario, ya que constituye la base para garantizar su bienestar económico”, añade Ana Hervás, directora regional de la zona Sur-Levante de Trabajo Temporal de Randstad. Cabe mencionar que, dentro de la categoría de pluriempleo, hay dos grandes grupos: en primer lugar, los profesionales que tienen un motivo económico detrás. Es decir que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. En segundo lugar, los profesionales que tienen dos o más trabajos debido a sus motivaciones personales, aficiones, etc. En este grupo entraría, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina 8 horas diarias, y después de su jornada complementa su trabajo con clases particulares.

Un 37% de los andaluces asocia el pluriempleo al estrés o la fatiga

El pluriempleo suele ser una situación temporal en la región, ya que un 33% lo mantiene menos de seis meses, aunque más de la mitad (53%) lo prolonga más de un año, y uno de cada cuatro durante más de tres. En cuanto a la percepción del pluriempleo, un 37% asegura que le aporta ingresos extra y flexibilidad, mientras que la misma proporción lo asocia a estrés o fatiga. Un 25% afirma no notar grandes cambios, y un 2% lo valora como muy negativo por afectar a su salud o a sus relaciones personales. En cualquier caso, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio: el 94% de los pluriempleados andaluces reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

Hostelería y turismo y comercio lideran el pluriempleo en Andalucía

El pluriempleo se concentra principalmente en hostelería y turismo (16%) y en comercio y atención al cliente (16%). En cuanto al tipo de contrato, el 73% de los pluriempleados andaluces lo es por cuenta ajena, mientras que un 15% trabaja por cuenta propia y un 12% combina distintas fuentes de ingresos.

Andalucía, entre las regiones con mayor incidencia

El análisis autonómico sitúa a Andalucía como una de las comunidades con mayor incidencia de pluriempleo, junto con Baleares (84%), Murcia (63%) y Navarra (63%) En dichas comunidades mínimo seis de cada diez ocupados han tenido que recurrir en algún momento a un segundo empleo. Canarias (59%) y La Rioja (59%) se sitúan en cifras similares, confirmando que el fenómeno no se limita a una sola región. En una posición intermedia se encuentra la Comunidad Valenciana (58%), prácticamente en línea con la media nacional (58,3%). A continuación, destacan Madrid (57%), Cantabria (57%), Aragón (56%), Asturias (56%), Galicia (56%), Castilla y León (55%), Cataluña (54%) y Castilla-La Mancha (54%). En el extremo inferior se encuentran el País Vasco (52%) y, sobre todo, Extremadura (47%), que presentan los menores porcentajes de pluriempleo. En esta última, más de la mitad de los trabajadores (53%) nunca ha compatibilizado empleos, lo que la convierte en la única comunidad donde predominan quienes no han vivido esta situación. [Porcentaje de trabajadores que han tenido más de un empleo en algún momento frente a quienes nunca han estado pluriempleados, por comunidad autónoma. Fuente: Randstad]