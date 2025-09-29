SATSE reclama al SAS el refuerzo de las plantillas enfermeras ante el inicio de la campaña contra la gripe

El Sindicato de Enfermería pide que se garanticen los recursos humanos necesarios para afrontar la campaña de vacunación contra la gripe, que comienza el 30 de septiembre en toda la comunidad autónoma

SATSE reclama a la Junta de Andalucía una planificación realista y con refuerzos inmediatos para evitar los problemas de las anteriores campañas



El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía, ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que garantice

los recursos humanos necesarios para afrontar con garantías la campaña de vacunación contra la gripe, que comienza el próximo 30 de septiembre en toda la comunidad autónoma.

El Sindicato lamenta que, una vez más, se anuncie por parte de la

Consejería de Salud el inicio de la campaña sin mencionar la dotación de

recursos humanos destinada a su desarrollo hecho que evidencia que, una

vez más, se va poner en marcha sin haber reforzado adecuadamente las

plantillas enfermeras en atención primaria, centros educativos o residencias.

Las enfermeras, subraya SATSE, asumen no solo la administración de las

vacunas, sino que también son responsables de la planificación, recepción y

seguimiento de las dosis, así como de monitorear cualquier efecto o reacción

adversa en los pacientes, asegurando así su salud.

A juicio de la organización sindical es imprescindible asegurar la cobertura

de todas las ausencias del personal, ya sean bajas, reducciones de jornada

o permisos reglamentarios, así como reforzar las plantillas de enfermería en

todos los centros sanitarios andaluces.

El Sindicato de Enfermería advierte también que las Enfermeras

Especialistas en Familiar y Comunitaria, recientemente incorporadas a los centros de salud andaluces, no deben ser destinadas a la campaña de vacunación, ya que sus funciones están orientadas a la atención integral, la

promoción de la salud y el seguimiento de pacientes crónicos en el ámbito

comunitario. Desviarlas de sus competencias específicas supone un perjuicio

para la calidad asistencial y para el desarrollo de la especialidad.

Por eso, SATSE advierte permanecerá vigilante para que esta campaña se

desarrolle con garantías, sin sobrecargas para el personal y para que se

respeten las funciones de las enfermeras especialistas.

Desarrollo de la campaña

Tal y como ha anunciado la propia Consejera de Salud y Consumo, Rocío

Hernández, la vacunación se dirigirá en su primera fase a niños y niñas de 6

a 59 meses, embarazadas y docentes de menores de 5 años, considerados

colectivos especialmente vulnerables.

A partir del 6 de octubre, se ampliará a residencias de mayores, centros de

discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios y el calendario

continuará escalonadamente hasta incluir a personas mayores de 60 años,

profesionales esenciales y convivientes de personas vulnerables.

Además, por segundo año consecutivo se va realizar la vacunación escolar

con vacuna intranasal para niños de 3 y 4 años, una medida que el año

pasado logró una cobertura del 65% en el entorno escolar.

Otra modificación anunciada por Hernández para esta campaña es que los

convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y

personas con patologías crónicas podrán vacunarse junto a ellos, lo que

incrementa el volumen de trabajo para los equipos de enfermería. Además,

se administrará la vacuna contra la Covid-19 a mayores de 70 años y

personas con patologías de riesgo.

Con estas novedades, SATSE insiste en que estas medidas, aunque

positivas, deben ir acompañadas de una dotación adecuada de profesionales

para evitar colapsos, demoras y sobrecarga asistencial.