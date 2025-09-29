SATSE reclama al SAS el refuerzo de las plantillas enfermeras ante el inicio de la campaña contra la gripe

El Sindicato de Enfermería pide que se garanticen los recursos humanos necesarios para afrontar la campaña de vacunación contra la gripe, que comienza el 30 de septiembre en toda la comunidad autónoma
SATSE reclama a la Junta de Andalucía una planificación realista y con refuerzos inmediatos para evitar los problemas de las anteriores campañas
El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía, ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que garantice
los recursos humanos necesarios para afrontar con garantías la campaña de vacunación contra la gripe, que comienza el próximo 30 de septiembre en toda la comunidad autónoma.
El Sindicato lamenta que, una vez más, se anuncie por parte de la
Consejería de Salud el inicio de la campaña sin mencionar la dotación de
recursos humanos destinada a su desarrollo hecho que evidencia que, una
vez más, se va poner en marcha sin haber reforzado adecuadamente las
plantillas enfermeras en atención primaria, centros educativos o residencias.
Las enfermeras, subraya SATSE, asumen no solo la administración de las
vacunas, sino que también son responsables de la planificación, recepción y
seguimiento de las dosis, así como de monitorear cualquier efecto o reacción
adversa en los pacientes, asegurando así su salud.
A juicio de la organización sindical es imprescindible asegurar la cobertura
de todas las ausencias del personal, ya sean bajas, reducciones de jornada
o permisos reglamentarios, así como reforzar las plantillas de enfermería en
todos los centros sanitarios andaluces.
El Sindicato de Enfermería advierte también que las Enfermeras
Especialistas en Familiar y Comunitaria, recientemente incorporadas a los centros de salud andaluces, no deben ser destinadas a la campaña de vacunación, ya que sus funciones están orientadas a la atención integral, la
promoción de la salud y el seguimiento de pacientes crónicos en el ámbito
comunitario. Desviarlas de sus competencias específicas supone un perjuicio
para la calidad asistencial y para el desarrollo de la especialidad.
Por eso, SATSE advierte permanecerá vigilante para que esta campaña se
desarrolle con garantías, sin sobrecargas para el personal y para que se
respeten las funciones de las enfermeras especialistas.
Desarrollo de la campaña
Tal y como ha anunciado la propia Consejera de Salud y Consumo, Rocío
Hernández, la vacunación se dirigirá en su primera fase a niños y niñas de 6
a 59 meses, embarazadas y docentes de menores de 5 años, considerados
colectivos especialmente vulnerables.
A partir del 6 de octubre, se ampliará a residencias de mayores, centros de
discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios y el calendario
continuará escalonadamente hasta incluir a personas mayores de 60 años,
profesionales esenciales y convivientes de personas vulnerables.
Además, por segundo año consecutivo se va realizar la vacunación escolar
con vacuna intranasal para niños de 3 y 4 años, una medida que el año
pasado logró una cobertura del 65% en el entorno escolar.
Otra modificación anunciada por Hernández para esta campaña es que los
convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y
personas con patologías crónicas podrán vacunarse junto a ellos, lo que
incrementa el volumen de trabajo para los equipos de enfermería. Además,
se administrará la vacuna contra la Covid-19 a mayores de 70 años y
personas con patologías de riesgo.
Con estas novedades, SATSE insiste en que estas medidas, aunque
positivas, deben ir acompañadas de una dotación adecuada de profesionales
para evitar colapsos, demoras y sobrecarga asistencial.