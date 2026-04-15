El 75 de los adjudicatarios por sorteo renuncia a las viviendas protegidas “de lujo” del Ayuntamiento

El PSOE revela que la mitad de quienes finalmente compran un piso de Almería XXI no había participado en los sorteos

Lamenta la negativa del PP a la propuesta socialista de declarar al Barrio Alto ‘Lugar Lorquiano’

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, ha criticado hoy que las viviendas protegidas que construye la empresa del Ayuntamiento, Almería XXI, son las más caras que se pueden construir y pueden tener acceso a ellas quienes tienen rentas anuales de hasta 58.800 euros.

Este es, en su opinión, “el motivo por el que, desde 2019, solo 1 de cada 4 viviendas (el 25%) se adjudica entre las personas agraciadas por el sorteo, el resto renuncia (el 75%); y el motivo por el que la mitad de los destinatarios de esas viviendas son personas que ni habían participado en el sorteo”.

Son datos que ha revelado Raúl Enríquez durante la sesión Plenaria celebrada hoy, en la que el PSOE llevaba una iniciativa para que el Ayuntamiento construya vivienda protegida “con el modelo de régimen especial (para personas con ingresos de hasta 25.200 euros) o con el modelo de régimen general (hasta 46.200 euros), que abaratarían los precios”, ya que el Ayuntamiento de Almería opta en todas sus promociones por el modelo “de precio limitado” (rentas de hasta 58.800 euros) que es el que provoca que las viviendas de Almería XXI cuesten igual o más que las del mercado libre.

“Cuando más de la mitad de las viviendas públicas acaban adjudicándose fuera del procedimiento previsto, lo que hay detrás es que los precios no se ajustan a la realidad de muchas familias. Y si no se ajustan, la gente renuncia”, ha insistido Enríquez, para quien “esto es una señal del fracaso de la política de vivienda del PP”.

Enríquez también ha denunciado que, un año después, no existe ni una medida puesta en marcha del anunciado Plan Municipal de Vivienda y Suelo. “Estamos acostumbrados a anuncios que buscan un titular y luego se quedan en nada. Un plan sin seguimiento es, de nuevo, un papel en un cajón”, ha declarado.

Entre las medidas que no se han puesto en marcha está el anunciado Observatorio Municipal de Vivienda. “¿Qué problema hay en activarlo? Sería un instrumento útil para analizar, hacer seguimiento y proponer políticas públicas”, ha defendido el concejal socialista.

Finalmente, Raúl Enríquez ha pedido al equipo de Gobierno que “es imprescindible reforzar las ayudas al alquiler que actualmente ofrece al Ayuntamiento, ya que la cantidad que aporta actualmente es ridícula para las necesidades que hay”.

Barrio Alto ‘Lugar Lorquiano’

La segunda iniciativa que llevaba el Grupo Socialista al Pleno de hoy tenía como objetivo declarar al Barrio Alto ‘Lugar Lorquiano’ ya que está documentado que en 1906 Federico García Lorca vivió en dicho barrio junto a su maestro Antonio Rodríguez Espinosa. También, que escribió sus primeros versos, como el propio poeta escribió en 1928, en una nota autobiográfica redactada en Nueva York.

En su moción el PSOE también perseguía impulsar una señalización cultural y turística accesible y difundir un itinerario que pusiese en valor la estancia de Federico García Lorca en nuestra ciudad cuando era niño.

La portavoz del PSOE, Fátima Herrera, ha lamentado el voto en contra del PP a esta moción con la “excusa” de que el paso del poeta por el Barrio Alto no está lo suficientemente documentado. De hecho, la propia moción proponía coordinar todas las medidas culturales y turísticas con las asociaciones vecinales, culturales, centros educativos e historiadores que han organizado actividades sobre la estancia de Lorca en nuestra ciudad, precisamente, para asegurar el “rigor histórico” de las medidas.

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