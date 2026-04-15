EL CLÍNICAS DENTALES MANUEL CARA SELLA SU BILLETE A LOS PLAYOFFS TRAS UNA VICTORIA DE AUTOR EN MÁLAGA

El conjunto de La Mojonera vence a Unicaja (34-52) con una actuación estelar de Elena Gomes y asegura matemáticamente su presencia en la lucha por el ascenso.

El Senior Nacional Femenino Clínicas Dentales Manuel Cara ha hecho historia este fin de semana al certificar su clasificación matemática para los playoffs de ascenso. Lo ha hecho, además, de la manera más brillante posible: logrando su 21ª victoria de la temporada en un escenario de máxima exigencia como es la pista de Unicaja de Málaga.

A pesar de llegar al encuentro con bajas sensibles en la rotación —Navarro, Martina y Candela—, el conjunto «mojonero» no se amilanó. Bajo la dirección técnica del triunvirato formado por Cata, Luis y Tina, el equipo mantuvo el plan de partido desde el salto inicial, demostrando una madurez competitiva impropia de la categoría.

Dominio de principio a fin

La primera mitad estuvo marcada por el control defensivo del equipo visitante. Aunque la falta de acierto puntual impidió que la ventaja fuera mayor antes del descanso, la sensación de superioridad era evidente. Tras el paso por vestuarios, el equipo terminó de romper el encuentro, intensificando su ritmo para cerrar el marcador con un contundente 34-52.

Elena Gomes, la referencia absoluta

El nombre propio del partido fue el de Elena, quien firmó una actuación para el recuerdo. Lideró al equipo con unas estadísticas de auténtica MVP:

28 puntos anotados.

anotados. 7 rebotes capturados.

capturados. 28 créditos de valoración.

Declaraciones: «No sabemos dónde está el techo»

Al finalizar el choque, el técnico Cata no ocultó su emoción ante el compromiso de su plantilla:

«Ya no sé qué decir de mis jugadoras… su actitud, humildad, compañerismo y ganas de disfrutar hacen que no sepamos dónde está el techo de este equipo».

Próxima parada: Duelo directo por la segunda plaza

Con los deberes hechos y la clasificación en el bolsillo, el Clínicas Dentales Manuel Cara ya mira hacia su próximo gran objetivo. El equipo recibirá en el Pabellón de La Mojonera al RACA Granada, en un duelo directo que será clave para decidir la segunda posición de la tabla y definir los cruces de la fase final el próximo sábado dia 18 de abril a las 18:00 horas.