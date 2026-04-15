Miski Liu Suria

El materialismo tiende al desorden y la espiritualidad tiende a la unidad, según Perro Poeta.

http://www.zippittydodah.com/2026/04/people-are-building-conveyance-that.html

Parto con dolor

Mundo agitado

Algo está cambiando

Nacimiento turbulento

Fuerzas oscuras invisibles

Cambio interior y colectivo

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Estamos presenciando el declive silencioso de un antiguo orden mundial y el nacimiento tumultuoso de otro nuevo según Charlie Ward. No sólo está en marcha una transformación profunda, sino que se está acelerando a nivel mundial.

Plantea que las instituciones actuales están afectadas por corrupción y control oculto, y que se está desmontando este sistema gradualmente. En este contexto, se menciona la transición hacia una nueva forma de organización, caracterizada como un cambio estructural y de valores.

Existe una lucha mundial contra las redes de corrupción y de explotación humana. Como señales de una operación coordinada, menciona detenciones de jueces y abogados en el Reino Unido e Italia para desmontar ese sistema fuera de la atención pública.

Destaca además el papel de la cultura, especialmente de las artes y de la música, como herramientas de influencia y transformación social, con un potencial para generar cambios en la percepción y en la conciencia colectiva. El sonido, la vibración y la creatividad pueden sanar y ayudar a recuperar la verdad y belleza frente al engaño intelectual.

También destaca un enfoque espiritual basado en la fe, la humildad y el liderazgo para evitar la corrupción y guiar el cambio social. El cambio político, cultural y espiritual forman parte de un mismo proceso. Propone sustituir el control centralizado por autogobierno local, derecho consuetudinario y principios divinos, dentro de una transición que sería gradual.

FUERZAS OSCURAS

Según Kabamur, las fuerzas oscuras invisibles no tienen ningún poder. Sólo mentiras. Nos encontramos en un sistema mantenido por fuerzas luminosas que permite cierta manipulación por parte de las fuerzas oscuras y otorga a los seres humanos el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Vivimos muchas veces y el alma permanece intacta. Olvidamos quiénes somos, y cada vez nuestro objetivo es despertar espiritualmente y recordar.

Las fuerzas oscuras quieren que creamos en dioses iracundos, que los humanos estamos solos, que la Tierra es un mundo aparte y que todo lo que no sea humano es malvado, porque esas creencias sirven a las fuerzas oscuras. Según las enseñanzas pleyadianas, entendemos que la persona humana es temporal y el alma es eterna.

NOTICIAS DEL RESETEO

El FMI advierte que el viejo sistema está en problemas.https://rumble.com/v78eyk2-ep-3881a-imf-warns-old-system-is-in-troubletrump-is-setting-the-stage-for-a.html?e9s=src_v1_ucp_a

Xi Jinping afirma que «el orden mundial se desmorona en el caos».https://www.zerohedge.com/geopolitical/xi-says-global-order-crumbling-disarray-trump-turns-pressure-campaign-china

afirma que «el orden mundial se desmorona en el caos».https://www.zerohedge.com/geopolitical/xi-says-global-order-crumbling-disarray-trump-turns-pressure-campaign-china Estamos presenciando el reinicio más poderoso del mundo, según Clandestino .https://operationdisclosureofficial.com/2026/04/14/clandestine-we-are-watching-the-worlds-most-powerful-reset/

.https://operationdisclosureofficial.com/2026/04/14/clandestine-we-are-watching-the-worlds-most-powerful-reset/ 63 bancos ocultan pérdidas por 517 mil millones de dólares, según Gazetteller.https://gazetteller.com/red-alert-63-u-s-banks-hiding-517-billion-in-losses-liquidity-freeze-warning-now-trump-prepares-july-4th-financial-reset-for-america/

Los sombreros blancos toman el control de una enorme ciudad subterránea bajo Denver y Nueva York , según Gazetteller.https://gazetteller.com/massive-white-hat-forces-just-took-control-of-a-huge-underground-city-under-denver-and-new-york-linked-to-epstein-island-files-seized-big-names-coming-out-now/

y , según Gazetteller.https://gazetteller.com/massive-white-hat-forces-just-took-control-of-a-huge-underground-city-under-denver-and-new-york-linked-to-epstein-island-files-seized-big-names-coming-out-now/ Los sombreros blancos relacionan el conflicto actual por el petróleo mundial, con operaciones para rescatar a víctimas del tráfico humano.https://www.youtube.com/watch?v=kc-dm3d7uMs

mundial, con operaciones para rescatar a víctimas del tráfico humano.https://www.youtube.com/watch?v=kc-dm3d7uMs La razón por la que fracasó el nuevo orden mundial según Prolotario.- La familia Dragón, compuesta por antiguos linajes reales asiáticos, retiró su apoyo al nuevo orden mundial debido a la preocupación por perder poder y control, lo que llevó a una reevaluación de sus alianzas.https://x.com/Prolotario1/status/2043904579163640069

ORIENTE MEDIO

EEUU e Irán podrían reanudar las conversaciones esta semana a pesar del bloqueo .https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-begins-iran-port-blockade-oil-prices-ease-hopes-dialogue-2026-04-14/

podrían reanudar las conversaciones esta semana a pesar del .https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-begins-iran-port-blockade-oil-prices-ease-hopes-dialogue-2026-04-14/ EEUU busca el embargo total a Irán con el bloqueo de Ormuz .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13869320/04/26/eeuu-busca-el-embargo-total-a-iran-con-el-bloqueo-de-ormuz-pero-los-expertos-advierten-no-es-tan-facil-cerrar-una-gasolinera-disfrazada-de-pais.html

con el bloqueo de .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13869320/04/26/eeuu-busca-el-embargo-total-a-iran-con-el-bloqueo-de-ormuz-pero-los-expertos-advierten-no-es-tan-facil-cerrar-una-gasolinera-disfrazada-de-pais.html Al menos quince buques de la Armada de EEUU se encuentran en la zona.https://www.zerohedge.com/geopolitical/mapping-hormuz-blockade-least-15-us-navy-ships-are-place

Un tercer buque vinculado a Irán cruza el estrecho de Ormuz .https://esrt.press/actualidad/599301-tercer-petrolero-vinculado-iran-cruza-ormuz

cruza el estrecho de .https://esrt.press/actualidad/599301-tercer-petrolero-vinculado-iran-cruza-ormuz Un petrolero que se dirigía a China se vio obligado a cambiar de rumbo antes de cruzar el estrecho debido al bloqueo.https://www.zerohedge.com/markets/oil-tanker-going-china-forced-reverse-course-crossing-hormuz-under-us-blockade

se vio obligado a cambiar de rumbo antes de cruzar el estrecho debido al bloqueo.https://www.zerohedge.com/markets/oil-tanker-going-china-forced-reverse-course-crossing-hormuz-under-us-blockade Más de veinte barcos, aprobados por EEUU, pasan por Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-mulls-hormuz-shipping-pause-preserve-talks-avoid-trump-blockade-showdown-us

.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-mulls-hormuz-shipping-pause-preserve-talks-avoid-trump-blockade-showdown-us Irán anunció que permitirá el paso seguro en el estrecho de Ormuz durante dos semanas.https://noticiaslatam.lat/20260407/1172955116.html

anunció que permitirá el paso seguro en el estrecho de durante dos semanas.https://noticiaslatam.lat/20260407/1172955116.html Irán se enfrenta a una amenaza existencial derivada del coste económico del bloqueo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-faces-existential-threat-economic-costs-us-blockade

se enfrenta a una amenaza existencial derivada del coste económico del bloqueo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-faces-existential-threat-economic-costs-us-blockade Los saudíes presionan a Trump para que levante el bloqueo del estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/fearing-iranian-escalation-red-sea-saudis-push-trump-call-hormuz-blockade

presionan a para que levante el bloqueo del estrecho de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/fearing-iranian-escalation-red-sea-saudis-push-trump-call-hormuz-blockade Los aliados de EEUU rechazan el plan para bloquear el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/several-us-allies-loudly-reject-trumps-scheme-blockade-hormuz-not-getting-dragged

.https://www.zerohedge.com/geopolitical/several-us-allies-loudly-reject-trumps-scheme-blockade-hormuz-not-getting-dragged Las delegaciones de Israel y el Líbano comienzan a negociar en Washington .https://efe.com/mundo/2026-04-14/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/

y el comienzan a negociar en .https://efe.com/mundo/2026-04-14/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/ Turquía se está preparado para entrar en Israel .https://x.com/anonimomaximoxd/status/2043447958604054545

se está preparado para entrar en .https://x.com/anonimomaximoxd/status/2043447958604054545 Paquistán exige a Israel que se retire de todos los territorios ocupados.https://x.com/RTSG_News/status/2043254797613359134

ECONOMÍA

El bitcóin roza máximos desde la guerra.https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2026/04/14/69de0a3c468aebc9118b4581.html

roza máximos desde la guerra.https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2026/04/14/69de0a3c468aebc9118b4581.html El FMI rebaja su previsión de crecimiento mundial por la guerra.https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-rebaja-prevision-crecimiento-mundial-eleva-inflacion-guerra-iran-20260414150054.html

mundial por la guerra.https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-rebaja-prevision-crecimiento-mundial-eleva-inflacion-guerra-iran-20260414150054.html El petróleo vuelve a caer por debajo de los cien dólares el barril.https://www.zerohedge.com/markets/oil-back-below-usd-100bbl-reporting-suggests-us-and-iran-eyeing-talks-newsquawk-eu-market

vuelve a caer por debajo de los cien dólares el barril.https://www.zerohedge.com/markets/oil-back-below-usd-100bbl-reporting-suggests-us-and-iran-eyeing-talks-newsquawk-eu-market Los gestores, ven subidas de tipos y un petróleo entre 80 y 90 dólares a final de año.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13870906/04/26/la-estanflacion-llama-a-la-puerta-de-los-gestores-que-ven-subidas-de-tipos-y-un-petroleo-entre-80-y-90-dolares-a-final-de-ano.html

y un entre 80 y 90 dólares a final de año.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13870906/04/26/la-estanflacion-llama-a-la-puerta-de-los-gestores-que-ven-subidas-de-tipos-y-un-petroleo-entre-80-y-90-dolares-a-final-de-ano.html El FMI prepara hasta 50.000 millones de dólares en ayuda para las economías afectadas.https://www.naturalnews.com/2026-04-11-imf-prepares-aid-for-economies-impacted-conflict.html

JPMorgan gana un 13% más, gracias a la banca de inversión y el ‘trading‘.https://www.expansion.com/mercados/2026/04/14/69de2c0d468aebb2798b4580.html

EUROPA

La UE da luz verde a robots que limpien residuos del fondo del mar.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13869758/04/26/parece-ciencia-ficcion-pero-es-real-la-ue-da-luz-verde-a-robots-que-limpien-residuos-del-fondo-del-mar.html

que limpien residuos del fondo del mar.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13869758/04/26/parece-ciencia-ficcion-pero-es-real-la-ue-da-luz-verde-a-robots-que-limpien-residuos-del-fondo-del-mar.html Italia suspende la renovación automática del acuerdo de Defensa con Israel .https://efe.com/mundo/2026-04-14/italia-suspende-renovacion-automatica-acuerdo-defensa-israel/

suspende la renovación automática del acuerdo de Defensa con .https://efe.com/mundo/2026-04-14/italia-suspende-renovacion-automatica-acuerdo-defensa-israel/ Francia planea una inversión de diez mil millones de euros para reducir su dependencia del gas y Del petróleo.https://www.zerohedge.com/markets/france-plans-eu10-billion-push-cut-reliance-gas-and-oil

planea una inversión de diez mil millones de euros para reducir su dependencia del gas y Del petróleo.https://www.zerohedge.com/markets/france-plans-eu10-billion-push-cut-reliance-gas-and-oil Dinamarca afirma que Israel es un obstáculo para la paz en Oriente Medio.https://x.com/_MegaPolitics/status/2043315051205968072

ESPAÑA

España comprará petróleo a Irán utilizando el yuan chino.https://x.com/Cool_Ustaz/status/2043431004711322099

utilizando el chino.https://x.com/Cool_Ustaz/status/2043431004711322099 El Gobierno aprueba la regularización de medio millón de e migrantes sin antecedentes.https://efe.com/espana/2026-04-14/regularizacion-extraordinaria-migrantes/

sin antecedentes.https://efe.com/espana/2026-04-14/regularizacion-extraordinaria-migrantes/ El FMI aplica a España la mayor revisión al alza de LA inflación .https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13869995/04/26/el-fmi-aplica-a-espana-la-mayor-revision-al-alza-de-inflacion-en-sus-previsiones-globales-y-lo-situa-en-el-3-un-punto-mas-que-en-diciembre.html

.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13869995/04/26/el-fmi-aplica-a-espana-la-mayor-revision-al-alza-de-inflacion-en-sus-previsiones-globales-y-lo-situa-en-el-3-un-punto-mas-que-en-diciembre.html El gasto del Estado crece el doble que la recaudación fiscal en la era de Sánchez .https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13865488/04/26/el-gasto-del-estado-crece-el-doble-que-la-recaudacion-fiscal-en-la-era-sanchez.html

del Estado crece el doble que la fiscal en la era de .https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13865488/04/26/el-gasto-del-estado-crece-el-doble-que-la-recaudacion-fiscal-en-la-era-sanchez.html El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos.https://efe.com/espana/2026-04-13/begona-gomez-juez-peinado-procesada-delitos/

procesa a por cuatro delitos.https://efe.com/espana/2026-04-13/begona-gomez-juez-peinado-procesada-delitos/ El gigante aeroespacial Airbus nombra nueva presidenta a la española Amparo Moraleda .https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13870681/04/26/el-gigante-aeroespacial-airbus-nombra-a-la-espanola-amparo-moraleda-nueva-presidenta.html

.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13870681/04/26/el-gigante-aeroespacial-airbus-nombra-a-la-espanola-amparo-moraleda-nueva-presidenta.html El Gobierno español crea una oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia.https://efe.com/espana/2026-04-14/gobierno-crea-oficina-indemnizar-victimas-abusos-iglesia/

de la Iglesia.https://efe.com/espana/2026-04-14/gobierno-crea-oficina-indemnizar-victimas-abusos-iglesia/ Los estudiantes pierden su capacidad de debatir porque delegan su razonamiento en la IA.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13870729/04/26/los-estudiantes-estan-perdiendo-la-capacidad-de-debatir-en-clase-porque-delegan-su-razonamiento-en-la-ia.html

Las autoridades suecas liberan el carguero Hui Yuan que se dirigía de Rusia a España .https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/13/las-autoridades-suecas-liberan-el-carguero-hui-yuan-que-se-dirigia-de-rusia-a-espana

liberan el carguero Hui Yuan que se dirigía de a .https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/13/las-autoridades-suecas-liberan-el-carguero-hui-yuan-que-se-dirigia-de-rusia-a-espana Los robots ‘made in Spain’ se lanzan a la conquista del mundo.https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2026/04/09/69d69cf8e5fdeaef268b45a4.html

La Fundación Franco dice que el Gobierno quiere disolverlos para tapar la corrupción.https://www.servimedia.es/noticias/fundacion-franco-afirma-gobierno-busca-disolverles-para-tapar-corrupcion/1412822188

AMÉRICAS

Una flota récord de buques cisterna se dirige al Golfo de México para cargar petróleo.https://www.zerohedge.com/energy/fill-er-record-armada-tankers-bound-us-gulf-load-oil

para cargar petróleo.https://www.zerohedge.com/energy/fill-er-record-armada-tankers-bound-us-gulf-load-oil La Ciudad de México se prepara para el Mundial entre obras apresuradas y no tan populares.https://noticiaslatam.lat/20260411/la-ciudad-de-mexico-se-prepara-para-el-mundial-entre-obras-apresuradas-y-no-tan-populares–1172952060.html

se prepara para el entre obras apresuradas y no tan populares.https://noticiaslatam.lat/20260411/la-ciudad-de-mexico-se-prepara-para-el-mundial-entre-obras-apresuradas-y-no-tan-populares–1172952060.html México es el único país americano que está entre los diez mayores exportadores a nivel mundial.https://esrt.press/actualidad/599281-unico-pais-america-latina-mayores-exportadores

es el único país americano que está entre los diez mayores exportadores a nivel mundial.https://esrt.press/actualidad/599281-unico-pais-america-latina-mayores-exportadores México obtiene su menor cifra de homicidios en una década.https://noticiaslatam.lat/20260414/mexico-obtiene-su-menor-cifra-de-homicidios-en-una-decada-1173054868.html

obtiene su menor cifra de en una década.https://noticiaslatam.lat/20260414/mexico-obtiene-su-menor-cifra-de-homicidios-en-una-decada-1173054868.html Petro da marcha atrás con la imposición de aranceles del 100% a Ecuador .https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/14/colombia/petro-marcha-atras-arancels-100-ecuador-reux

da marcha atrás con la imposición de aranceles del 100% a .https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/14/colombia/petro-marcha-atras-arancels-100-ecuador-reux El gobierno de C olombia aprueba la matanza de hipopótamos para controlar su población.https://noticiaslatam.lat/20260413/gobierno-de-colombia-avala-la-eutanasia-de-hipopotamos-para-controlar-su-poblacion-1173042423.html

aprueba la matanza de hipopótamos para controlar su población.https://noticiaslatam.lat/20260413/gobierno-de-colombia-avala-la-eutanasia-de-hipopotamos-para-controlar-su-poblacion-1173042423.html EEUU relaja las sanciones impuestas contra Venezuela .https://noticiaslatam.lat/20260414/eeuu-relaja-las-sanciones-impuestas-contra-venezuela-1173054622.html

.https://noticiaslatam.lat/20260414/eeuu-relaja-las-sanciones-impuestas-contra-venezuela-1173054622.html Venezuela firma un acuerdo que expande operaciones de Chevron en la industria petrolera.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/13/venezuela/venezuela-acuerdo-chevron-petroleo-efe

firma un acuerdo que expande operaciones de Chevron en la industria petrolera.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/13/venezuela/venezuela-acuerdo-chevron-petroleo-efe El Parlamento venezolano sanciona Ley de Minas para promover inversiones extranjeras.https://noticiaslatam.lat/20260410/parlamento-venezolano-sanciona-ley-de-minas-con-el-fin-de-promover-inversiones-extranjeras-1172992206.html

sanciona Ley de Minas para promover inversiones extranjeras.https://noticiaslatam.lat/20260410/parlamento-venezolano-sanciona-ley-de-minas-con-el-fin-de-promover-inversiones-extranjeras-1172992206.html Vladimir Padrino vuelve al Gobierno de Venezuela como ministro de Agricultura .https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/13/venezuela/vladimir-padrino-ministro-agricultura-orix

vuelve al Gobierno de como ministro de .https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/13/venezuela/vladimir-padrino-ministro-agricultura-orix Perú despliega más de cien mil uniformados para garantizar el orden en las elecciones.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/11/latinoamerica/peru-despliega-policias-militares-resguardar-elecciones-generales-efe

despliega más de cien mil uniformados para garantizar el orden en las elecciones.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/11/latinoamerica/peru-despliega-policias-militares-resguardar-elecciones-generales-efe Los peruanos acuden a las urnas con la esperanza de superar su eterna crisis política.https://noticiaslatam.lat/20260411/los-peruanos-acuden-a-las-urnas-con-la-esperanza-de-superar-su-eterna-crisis-politica-1173010427.html

acuden a las con la esperanza de superar su eterna crisis política.https://noticiaslatam.lat/20260411/los-peruanos-acuden-a-las-urnas-con-la-esperanza-de-superar-su-eterna-crisis-politica-1173010427.html Uruguay reporta una baja histórica en homicidios en lo que va del año.https://noticiaslatam.lat/20260410/uruguay-reporta-baja-historica-en-homicidios-en-lo-que-va-del-ano-1172982302.html

reporta una baja histórica en en lo que va del año.https://noticiaslatam.lat/20260410/uruguay-reporta-baja-historica-en-homicidios-en-lo-que-va-del-ano-1172982302.html Argentina va a tener un crecimiento económico muy importante este año.https://noticiaslatam.lat/20260414/argentina-va-a-tener-un-crecimiento-economico-muy-importante-este-ano-1173050834.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.