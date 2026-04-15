Miski Liu Suria
El materialismo tiende al desorden y la espiritualidad tiende a la unidad, según Perro Poeta.
http://www.zippittydodah.com/2026/04/people-are-building-conveyance-that.html
Parto con dolor
- Mundo agitado
- Algo está cambiando
- Nacimiento turbulento
- Fuerzas oscuras invisibles
- Cambio interior y colectivo
Estamos presenciando el declive silencioso de un antiguo orden mundial y el nacimiento tumultuoso de otro nuevo según Charlie Ward. No sólo está en marcha una transformación profunda, sino que se está acelerando a nivel mundial.
Plantea que las instituciones actuales están afectadas por corrupción y control oculto, y que se está desmontando este sistema gradualmente. En este contexto, se menciona la transición hacia una nueva forma de organización, caracterizada como un cambio estructural y de valores.
Existe una lucha mundial contra las redes de corrupción y de explotación humana. Como señales de una operación coordinada, menciona detenciones de jueces y abogados en el Reino Unido e Italia para desmontar ese sistema fuera de la atención pública.
Destaca además el papel de la cultura, especialmente de las artes y de la música, como herramientas de influencia y transformación social, con un potencial para generar cambios en la percepción y en la conciencia colectiva. El sonido, la vibración y la creatividad pueden sanar y ayudar a recuperar la verdad y belleza frente al engaño intelectual.
También destaca un enfoque espiritual basado en la fe, la humildad y el liderazgo para evitar la corrupción y guiar el cambio social. El cambio político, cultural y espiritual forman parte de un mismo proceso. Propone sustituir el control centralizado por autogobierno local, derecho consuetudinario y principios divinos, dentro de una transición que sería gradual.
FUERZAS OSCURAS
Según Kabamur, las fuerzas oscuras invisibles no tienen ningún poder. Sólo mentiras. Nos encontramos en un sistema mantenido por fuerzas luminosas que permite cierta manipulación por parte de las fuerzas oscuras y otorga a los seres humanos el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Vivimos muchas veces y el alma permanece intacta. Olvidamos quiénes somos, y cada vez nuestro objetivo es despertar espiritualmente y recordar.
Las fuerzas oscuras quieren que creamos en dioses iracundos, que los humanos estamos solos, que la Tierra es un mundo aparte y que todo lo que no sea humano es malvado, porque esas creencias sirven a las fuerzas oscuras. Según las enseñanzas pleyadianas, entendemos que la persona humana es temporal y el alma es eterna.
NOTICIAS DEL RESETEO
- El FMI advierte que el viejo sistema está en problemas.https://rumble.com/v78eyk2-ep-3881a-imf-warns-old-system-is-in-troubletrump-is-setting-the-stage-for-a.html?e9s=src_v1_ucp_a
- Xi Jinping afirma que «el orden mundial se desmorona en el caos».https://www.zerohedge.com/geopolitical/xi-says-global-order-crumbling-disarray-trump-turns-pressure-campaign-china
- Estamos presenciando el reinicio más poderoso del mundo, según Clandestino.https://operationdisclosureofficial.com/2026/04/14/clandestine-we-are-watching-the-worlds-most-powerful-reset/
- 63 bancos ocultan pérdidas por 517 mil millones de dólares, según Gazetteller.https://gazetteller.com/red-alert-63-u-s-banks-hiding-517-billion-in-losses-liquidity-freeze-warning-now-trump-prepares-july-4th-financial-reset-for-america/
- Los sombreros blancos toman el control de una enorme ciudad subterránea bajo Denver y Nueva York, según Gazetteller.https://gazetteller.com/massive-white-hat-forces-just-took-control-of-a-huge-underground-city-under-denver-and-new-york-linked-to-epstein-island-files-seized-big-names-coming-out-now/
- Los sombreros blancos relacionan el conflicto actual por el petróleo mundial, con operaciones para rescatar a víctimas del tráfico humano.https://www.youtube.com/watch?v=kc-dm3d7uMs
- La razón por la que fracasó el nuevo orden mundial según Prolotario.- La familia Dragón, compuesta por antiguos linajes reales asiáticos, retiró su apoyo al nuevo orden mundial debido a la preocupación por perder poder y control, lo que llevó a una reevaluación de sus alianzas.https://x.com/Prolotario1/status/2043904579163640069
ORIENTE MEDIO
- EEUU e Irán podrían reanudar las conversaciones esta semana a pesar del bloqueo.https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-begins-iran-port-blockade-oil-prices-ease-hopes-dialogue-2026-04-14/
- EEUU busca el embargo total a Irán con el bloqueo de Ormuz.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13869320/04/26/eeuu-busca-el-embargo-total-a-iran-con-el-bloqueo-de-ormuz-pero-los-expertos-advierten-no-es-tan-facil-cerrar-una-gasolinera-disfrazada-de-pais.html
- Al menos quince buques de la Armada de EEUU se encuentran en la zona.https://www.zerohedge.com/geopolitical/mapping-hormuz-blockade-least-15-us-navy-ships-are-place
- Un tercer buque vinculado a Irán cruza el estrecho de Ormuz.https://esrt.press/actualidad/599301-tercer-petrolero-vinculado-iran-cruza-ormuz
- Un petrolero que se dirigía a China se vio obligado a cambiar de rumbo antes de cruzar el estrecho debido al bloqueo.https://www.zerohedge.com/markets/oil-tanker-going-china-forced-reverse-course-crossing-hormuz-under-us-blockade
- Más de veinte barcos, aprobados por EEUU, pasan por Ormuz.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-mulls-hormuz-shipping-pause-preserve-talks-avoid-trump-blockade-showdown-us
- Irán anunció que permitirá el paso seguro en el estrecho de Ormuz durante dos semanas.https://noticiaslatam.lat/20260407/1172955116.html
- Irán se enfrenta a una amenaza existencial derivada del coste económico del bloqueo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-faces-existential-threat-economic-costs-us-blockade
- Los saudíes presionan a Trump para que levante el bloqueo del estrecho de Ormuz.https://www.zerohedge.com/geopolitical/fearing-iranian-escalation-red-sea-saudis-push-trump-call-hormuz-blockade
- Los aliados de EEUU rechazan el plan para bloquear el estrecho de Ormuz.https://www.zerohedge.com/geopolitical/several-us-allies-loudly-reject-trumps-scheme-blockade-hormuz-not-getting-dragged
- Las delegaciones de Israel y el Líbano comienzan a negociar en Washington.https://efe.com/mundo/2026-04-14/crisis-iran-israel-eeuu-ultima-hora/
- Turquía se está preparado para entrar en Israel.https://x.com/anonimomaximoxd/status/2043447958604054545
- Paquistán exige a Israel que se retire de todos los territorios ocupados.https://x.com/RTSG_News/status/2043254797613359134
ECONOMÍA
- El bitcóin roza máximos desde la guerra.https://www.expansion.com/mercados/criptomonedas/2026/04/14/69de0a3c468aebc9118b4581.html
- El FMI rebaja su previsión de crecimiento mundial por la guerra.https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-rebaja-prevision-crecimiento-mundial-eleva-inflacion-guerra-iran-20260414150054.html
- El petróleo vuelve a caer por debajo de los cien dólares el barril.https://www.zerohedge.com/markets/oil-back-below-usd-100bbl-reporting-suggests-us-and-iran-eyeing-talks-newsquawk-eu-market
- Los gestores, ven subidas de tipos y un petróleo entre 80 y 90 dólares a final de año.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13870906/04/26/la-estanflacion-llama-a-la-puerta-de-los-gestores-que-ven-subidas-de-tipos-y-un-petroleo-entre-80-y-90-dolares-a-final-de-ano.html
- El FMI prepara hasta 50.000 millones de dólares en ayuda para las economías afectadas.https://www.naturalnews.com/2026-04-11-imf-prepares-aid-for-economies-impacted-conflict.html
- JPMorgan gana un 13% más, gracias a la banca de inversión y el ‘trading‘.https://www.expansion.com/mercados/2026/04/14/69de2c0d468aebb2798b4580.html
EUROPA
- La UE da luz verde a robots que limpien residuos del fondo del mar.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13869758/04/26/parece-ciencia-ficcion-pero-es-real-la-ue-da-luz-verde-a-robots-que-limpien-residuos-del-fondo-del-mar.html
- Italia suspende la renovación automática del acuerdo de Defensa con Israel.https://efe.com/mundo/2026-04-14/italia-suspende-renovacion-automatica-acuerdo-defensa-israel/
- Francia planea una inversión de diez mil millones de euros para reducir su dependencia del gas y Del petróleo.https://www.zerohedge.com/markets/france-plans-eu10-billion-push-cut-reliance-gas-and-oil
- Dinamarca afirma que Israel es un obstáculo para la paz en Oriente Medio.https://x.com/_MegaPolitics/status/2043315051205968072
ESPAÑA
- España comprará petróleo a Irán utilizando el yuan chino.https://x.com/Cool_Ustaz/status/2043431004711322099
- El Gobierno aprueba la regularización de medio millón de emigrantes sin antecedentes.https://efe.com/espana/2026-04-14/regularizacion-extraordinaria-migrantes/
- El FMI aplica a España la mayor revisión al alza de LA inflación.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13869995/04/26/el-fmi-aplica-a-espana-la-mayor-revision-al-alza-de-inflacion-en-sus-previsiones-globales-y-lo-situa-en-el-3-un-punto-mas-que-en-diciembre.html
- El gasto del Estado crece el doble que la recaudación fiscal en la era de Sánchez.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13865488/04/26/el-gasto-del-estado-crece-el-doble-que-la-recaudacion-fiscal-en-la-era-sanchez.html
- El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos.https://efe.com/espana/2026-04-13/begona-gomez-juez-peinado-procesada-delitos/
- El gigante aeroespacial Airbus nombra nueva presidenta a la española Amparo Moraleda.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13870681/04/26/el-gigante-aeroespacial-airbus-nombra-a-la-espanola-amparo-moraleda-nueva-presidenta.html
- El Gobierno español crea una oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia.https://efe.com/espana/2026-04-14/gobierno-crea-oficina-indemnizar-victimas-abusos-iglesia/
- Los estudiantes pierden su capacidad de debatir porque delegan su razonamiento en la IA.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13870729/04/26/los-estudiantes-estan-perdiendo-la-capacidad-de-debatir-en-clase-porque-delegan-su-razonamiento-en-la-ia.html
- Las autoridades suecas liberan el carguero Hui Yuan que se dirigía de Rusia a España.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/13/las-autoridades-suecas-liberan-el-carguero-hui-yuan-que-se-dirigia-de-rusia-a-espana
- Los robots ‘made in Spain’ se lanzan a la conquista del mundo.https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2026/04/09/69d69cf8e5fdeaef268b45a4.html
- La Fundación Franco dice que el Gobierno quiere disolverlos para tapar la corrupción.https://www.servimedia.es/noticias/fundacion-franco-afirma-gobierno-busca-disolverles-para-tapar-corrupcion/1412822188
AMÉRICAS
- Una flota récord de buques cisterna se dirige al Golfo de México para cargar petróleo.https://www.zerohedge.com/energy/fill-er-record-armada-tankers-bound-us-gulf-load-oil
- La Ciudad de México se prepara para el Mundial entre obras apresuradas y no tan populares.https://noticiaslatam.lat/20260411/la-ciudad-de-mexico-se-prepara-para-el-mundial-entre-obras-apresuradas-y-no-tan-populares–1172952060.html
- México es el único país americano que está entre los diez mayores exportadores a nivel mundial.https://esrt.press/actualidad/599281-unico-pais-america-latina-mayores-exportadores
- México obtiene su menor cifra de homicidios en una década.https://noticiaslatam.lat/20260414/mexico-obtiene-su-menor-cifra-de-homicidios-en-una-decada-1173054868.html
- Petro da marcha atrás con la imposición de aranceles del 100% a Ecuador.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/14/colombia/petro-marcha-atras-arancels-100-ecuador-reux
- El gobierno de Colombia aprueba la matanza de hipopótamos para controlar su población.https://noticiaslatam.lat/20260413/gobierno-de-colombia-avala-la-eutanasia-de-hipopotamos-para-controlar-su-poblacion-1173042423.html
- EEUU relaja las sanciones impuestas contra Venezuela.https://noticiaslatam.lat/20260414/eeuu-relaja-las-sanciones-impuestas-contra-venezuela-1173054622.html
- Venezuela firma un acuerdo que expande operaciones de Chevron en la industria petrolera.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/13/venezuela/venezuela-acuerdo-chevron-petroleo-efe
- El Parlamento venezolano sanciona Ley de Minas para promover inversiones extranjeras.https://noticiaslatam.lat/20260410/parlamento-venezolano-sanciona-ley-de-minas-con-el-fin-de-promover-inversiones-extranjeras-1172992206.html
- Vladimir Padrino vuelve al Gobierno de Venezuela como ministro de Agricultura.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/13/venezuela/vladimir-padrino-ministro-agricultura-orix
- Perú despliega más de cien mil uniformados para garantizar el orden en las elecciones.https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/11/latinoamerica/peru-despliega-policias-militares-resguardar-elecciones-generales-efe
- Los peruanos acuden a las urnas con la esperanza de superar su eterna crisis política.https://noticiaslatam.lat/20260411/los-peruanos-acuden-a-las-urnas-con-la-esperanza-de-superar-su-eterna-crisis-politica-1173010427.html
- Uruguay reporta una baja histórica en homicidios en lo que va del año.https://noticiaslatam.lat/20260410/uruguay-reporta-baja-historica-en-homicidios-en-lo-que-va-del-ano-1172982302.html
- Argentina va a tener un crecimiento económico muy importante este año.https://noticiaslatam.lat/20260414/argentina-va-a-tener-un-crecimiento-economico-muy-importante-este-ano-1173050834.html
Enlace al vídeo en español:
Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:
Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:
Mi historial profesional (CV) es de dominio público:
El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.