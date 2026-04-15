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Parto con dolor

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abril 15, 2026 8:18 pm

Miski Liu Suria

El materialismo tiende al desorden y la espiritualidad tiende a la unidad, según Perro Poeta.

http://www.zippittydodah.com/2026/04/people-are-building-conveyance-that.html

Parto con dolor

  • Mundo agitado
  • Algo está cambiando
  • Nacimiento turbulento
  • Fuerzas oscuras invisibles
  • Cambio interior y colectivo
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Estamos presenciando el declive silencioso de un antiguo orden mundial y el nacimiento tumultuoso de otro nuevo según Charlie Ward. No sólo está en marcha una transformación profunda, sino que se está acelerando a nivel mundial.

Plantea que las instituciones actuales están afectadas por corrupción y control oculto, y que se está desmontando este sistema gradualmente. En este contexto, se menciona la transición hacia una nueva forma de organización, caracterizada como un cambio estructural y de valores.

Existe una lucha mundial contra las redes de corrupción y de explotación humana. Como señales de una operación coordinada, menciona detenciones de jueces y abogados en el Reino Unido e Italia para desmontar ese sistema fuera de la atención pública.

Destaca además el papel de la cultura, especialmente de las artes y de la música, como herramientas de influencia y transformación social, con un potencial para generar cambios en la percepción y en la conciencia colectiva. El sonido, la vibración y la creatividad pueden sanar y ayudar a recuperar la verdad y belleza frente al engaño intelectual.

También destaca un enfoque espiritual basado en la fe, la humildad y el liderazgo para evitar la corrupción y guiar el cambio social. El cambio político, cultural y espiritual forman parte de un mismo proceso. Propone sustituir el control centralizado por autogobierno local, derecho consuetudinario y principios divinos, dentro de una transición que sería gradual.

FUERZAS OSCURAS

Según Kabamur, las fuerzas oscuras invisibles no tienen ningún poder. Sólo mentiras. Nos encontramos en un sistema mantenido por fuerzas luminosas que permite cierta manipulación por parte de las fuerzas oscuras y otorga a los seres humanos el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Vivimos muchas veces y el alma permanece intacta. Olvidamos quiénes somos, y cada vez nuestro objetivo es despertar espiritualmente y recordar.

Las fuerzas oscuras quieren que creamos en dioses iracundos, que los humanos estamos solos, que la Tierra es un mundo aparte y que todo lo que no sea humano es malvado, porque esas creencias sirven a las fuerzas oscuras. Según las enseñanzas pleyadianas, entendemos que la persona humana es temporal y el alma es eterna.

Kabamur Taygeta: Unseen Dark Forces and Pleiadian Teachings

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Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

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