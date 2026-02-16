El ‘Acto único’ para la detección de cáncer de mama, en marcha: «Esta es la sanidad en la que creemos»

Moreno visita las mejoras puestas en marcha en el Hospital Torrecárdenas de Almería y avanza que ya se ha contratado a 500 nuevos profesionales de refuerzo para los cribados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada al Hospital Torrecárdenas de Almería.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la puesta en marcha de las dos principales medidas impulsadas por el Gobierno andaluz para mejorar los protocolos de detección precoz del cáncer de mama, como son la implantación del ‘Ácto único’, consistente en la realización de mamografía, ecografía y biopsia en una misma jornada; y la contratación hasta la fecha de 500 nuevos profesionales sanitarios de refuerzo, del total de 705 que está previsto que se incorporen para todos los cribados de los distintos tipos cáncer.

Moreno ha visitado en Almería el Hospital Universitario Torrecárdenas, que ha sido objeto de una remodelación profunda en buena parte de sus instalaciones. Entre ellas, el área de oncología, donde se ha renovado todo el equipamiento. En total, en todo el hospital acaba de concluir la sustitución de 700 camas por otras nuevas, incluidas 28 para pacientes críticos, así como la renovación de 60 ecógrafos, 7 mesas quirúrgicas y 9 de anestesia, entre otras mejoras, gracias a una inversión de 15 millones en un ‘plan renove’ cuyo objetivo es poner fin a la obsolescencia que arrastraba el hospital almeriense desde hace años.

Precisamente es el Torrecárdenas uno de los centros en los que ya se está aplicando el ‘Acto único’ a pacientes con sospecha de cáncer: «En este hospital he asistido a una demostración de este nuevo procedimiento, introducido en la cartera sanitaria de toda Andalucía desde el pasado 12 de enero con el objetivo de reforzar la seguridad y calidad asistencial que se ofrece a las mujeres del programa de cribado de cáncer de mama. Por cierto, ya hemos contratado el 70%, unos 500, de los 705 profesionales de refuerzo prometidos. Ésta es la sanidad pública por la que luchamos y en la que creemos, una sanidad pública eficaz, bien gestionada, que sea orgullo de los andaluces y que esté bien dotada tanto en equipamiento como en recursos humanos, en profesionales».

Juanma Moreno y Antonio Sanz comprueban, junto a los profesionales del Hospital Torrecárdenas, la renovación del equipamiento sanitario.

De 2019 a 2025, el Gobierno andaluz ha invertido en la red sanitaria de la provincia de Almería 170 millones de euros, de los que más de 134 han sido para modernizar y equipar hospitales (se ha renovado el 99% de todas las camas) y 36 para la Atención Primaria. Una inyección de recursos que se ha traducido en indicadores como el hecho de que el Torrecárdenas se haya colocado entre los cinco mejores de Andalucía, o que haya ascendido al puesto 24 del ranking de hospitales con mejor reputación de España, escalando 12 posiciones desde 2020.

El presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de la Presidencia, en un momento de la visita.

Plan ‘Andalucía Actúa’

Por otro lado, el presidente ha recordado que este martes se presentará el nuevo Plan ‘Andalucía Actúa’, diseñado por la Junta de Andalucía para destinar recursos a reparar los daños en infraestructuras ocasionados por el temporal de borrascas que ha castigado a la comunidad en las últimas semanas, así como a reactivar los sectores de la economía más afectados, en especial el sector primario y el agroindustrial.

«El Gobierno andaluz está ya liderando ese proceso de recuperación. Y, como hemos demostrado en otras crisis, estaremos a la altura de lo que necesitan los andaluces en todo lo que esté a nuestro alcance. Empezaremos con las primeras líneas prioritarias y urgentes del que hemos denominado Plan ‘Andalucía Actúa’. Será un primer paquete de medidas para arreglar lo que corre más prisa, nuestras infraestructuras básicas más dañadas por este durísimo temporal: carreteras, colegios, institutos y centros sanitarios, fundamentalmente. Pero será un plan abierto y vivo, que se irá ampliando en las próximas semanas para atender todo lo necesario, siempre dentro de nuestras competencias».

Moreno conversa con el personal del Hospital Torrecárdenas a las puertas del centro.