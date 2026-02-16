Miski Liu Suria

(Los maullidos de fondo se deben a que tengo dos gatas en celo.)

Despertar brusco

Impacto súbito

Se cae la máscara

Golpe de realidad

Se rompe el silencio

Caída de la serpiente

Esperen lo inesperado

Hay una segunda lista

Eclipse solar en Acuario

Victoria de la resistencia

Se ha cruzado la línea roja

Arquitectura de la corrupción

Acuerdo de restauración mundial

Hay tres millones de páginas que han producido más de quince dimisiones en seis países en catorce días.Los 318 nombres publicados han sido un disparo de advertencia. Y eso es sólo de la lista pública. Imaginen lo que sucederá cuando se revele la lista secreta, dice Mr. Pool. Esto no ha hecho más que empezar.

Ésta es la mayor revelación política de la historia moderna, según Eliza Ayres. Se está desmoronando el viejo mundo que construyeron, y todavía queda por publicar al menos el doble de información de los archivos de Epstein. Con la publicación de un documento, no sólo se expuso una red; se expuso la corrupción sistémica de todo el aparato.

Faltan nombres. Hay una segunda lista, según Mr. Pool. Nombres tan poderosos, que publicarlos comprometería las investigaciones federales en marcha. No son celebridades mencionadas en un boletín informativo. Son objetivos. Personas que están siendo investigadas ahora mismo por el Departamento de Justicia, y que aún no saben que se están cerrando los muros. Están cayendo las piezas del dominó.

https://t.me/s/MrPool_Q

Se han cerrado 57 bancos en las últimas 72 horas, según Paul White Gold Eagle. No por culpa de los reguladores, sino por anulaciones de las órdenes del QFS. Estos grupos estaban implicados en lavado de dinero, en sabotaje digital y en la devaluación de monedas fiduciarias, y se han confiscado sus activos.

Estamos en la última etapa de una operación mundial para desmontar el lado oscuro y devolver el poder al pueblo. Los bancos están en crisis. El sistema financiero cuántico es la base de todo. Esto no es un cambio. Significa el fin de la camarilla fiduciaria. Está en marcha la última fase. La justicia no está llegando; ya está sucediendo. La cuenta regresiva es real y nunca volverá el mundo que conocías.

https://sunnysjournal.com/page/2

CONMOCIÓN

La enormidad de lo que viene conmocionará al mundo, según el arzobispo Viganò. A su juicio, la isla infame funcionaba como algo más que un patio de recreo para la élite: era una trampa estratégica, creada para registrar y almacenar evidencia de delitos cometidos por individuos de alto rango. Señala el silencio de los gobiernos occidentales sobre el sufrimiento de los civiles en Gaza como prueba de que se puede chantajear a muchos dirigentes.

El público tiene derecho a saber la verdad, y deben hablar los líderes acusados de silencio, según Medeea Greere. Ya no se trata de rumores ni de especulaciones. Ha hablado una voz de alto rango, y ha dado nombres. El silencio del mundo ya no es ignorancia. Es complicidad. Se acabó el tiempo de la paciencia. Ha llegado la hora de rendir cuentas.

https://amg-news.com/the-enormity-of-what-is-coming-will-shock-the-world-archbishop-viganos-explosive-warning-on-global-blackmail-pizzagate-hillary-clinton-john-podesta-mossad-and-the-elite-child-exploitation-netwo

Los medios de comunicación no están ignorando esta historia; la están suprimiendo, porque es una autopsia de sus propios dioses. Los archivos de Epstein no sólo expusieron nombres; están disolviendo la legitimidad del viejo orden. Miren los títulos: presidentes del Comité Nobel, arquitectos del acuerdo de paz, primeros ministros, embajadores, princesas herederas. Esta es la clase dominante que te da sermones sobre moralidad, sobre el clima y sobre equidad.

https://sunnysjournal.com

CAMBIO DE CICLO

Los últimos días del año de la serpiente, han sido un duro despertar en la matrix. Se están desmoronando las ilusiones. La gente está viendo la verdad. Los medios de comunicación han mentido. La serpiente tiene una última muda antes de deslizarse. Se está televisando la última caída del año de la serpiente segúnEliza Ayres.

El año del caballo de fuego comienza con el eclipse solar del 17 de febrero, y la supuesta muerte de Epstein ocurrió exactamente 6 años, 6 meses y 6 días antes del 17 de febrero de 2026. Esta energía del 17/2 trae turbulencias inestables a las líneas temporales.

El 2026 está destinado a ser un año de nuevos comienzos, según Tanaaz. Nada puede ser un catalizador más fuerte para esta energía que el eclipse solar del anillo de fuego de Acuario del 17 de febrero. Este eclipse abre un camino inesperado. Lo que se desarrolle bajo este eclipse puede parecer inesperado al principio, pero en última instancia está diseñado para conectarnos con una autenticidad más profunda.

ACUERDO DE RESTAURACIÓN

Once bancos mundiales investigan el mundo de la tecnología cuántica desde el año 2012. El martes 10 de febrero los mandos de 27 países recibieron sus últimos mensajes de confirmación del acuerdo de restauración mundial. Se están estableciendo consejos soberanos en todos los territorios. Están respaldados por oro, se aplican con la verdad y se guían por la conciencia.

El convenio de Basilea-4 debía entrar en vigor originalmente el 1 de enero de 2022, pero se retrasó en marzo de 2020 debido a la crisis sanitaria hasta enero de 2023 y se aplica durante cinco años hasta 2027. Todos los bancos del mundo deben cumplir con Basilea-4, lo que significa que su dinero debe estar respaldado por activos. Desde entonces se han consolidado o se han cerrado muchos bancos.

Desde el viernes 3 de febrero de 2023, se espera que todos los bancos que cumplen con Basilea-4 hagan públicos los nuevos tipos de cambio respaldados por oro y materias primas, según lo exige el programa de Gesara. Consiste en la revaluación de todas las monedas mundiales, siendo el dinar iraquí el primer indicador que activará el resto. Emitirán nuevas monedas todos los países que cumplan con Basilea-4, por lo que perderán su valor los millones ocultos.

El mundo utilizará el dinero fiduciario y luego hará la transición a monedas respaldadas por metales preciosos y materias primas. No se puede depositar moneda fiduciaria ni ningún otro tipo de moneda o efectivo en el QFS sin pasar por un proceso de intercambio y tener asignado un certificado de oro digital. Sin el certificado de oro, el ordenador no lo reconocerá como dinero.

Ninguna moneda se activa automáticamente en el QFS. Llegado el momento, cada titular de una cuenta bancaria accederá al portal QFS y podrá cambiar su moneda fiduciaria en esa cuenta bancaria al QFS. El nuevo sistema sabe si el dinero es limpio y permitirá que se realice el intercambio, y luego se le asignará el certificado de oro y quedará activo para su uso.

El director de Ripple, David Schwartz, acaba de declarar que está muerto el bitcóin tecnológicamente. Mientras tanto, están dimitiendo figuras de alto nivel de todo el mundo, debido a la filtración de documentos de Epstein. Incluso Deadpak Chopra está siendo acusado por ello. Se rompe el silencio.

TORMENTA

La tormenta ya no es algo en el horizonte; se despliega a plena vista, dice Laura Aboli. Millones de seres humanos se enfrentan a verdades que antes aislaban a una pequeña minoría, y lo hacen sin la preparación gradual que tuvimos muchos de nosotros. Ha costado mucho llegar a este momento.

A muchos nos llevó años integrar lo que sabemos hoy. Permitamos que otros hagan lo mismo, porque si ha de tener impacto este despertar, requerirá no sólo exposición, sino también la reconstrucción de la resistencia, el discernimiento, la unidad y la valentía moral en toda la sociedad.

Aún no se ha revelado por completo lo más oscuro. Esto no significa que tengas que ir allí. He decidido publicar sólo lo básico sin entrar en detallesescabrosos. Guerreros curtidos en la batalla se han vuelto locos tras ver lo que han descubierto al limpiar algunos túneles. Es imposible que una persona normal pueda gestionar el trauma emocional que resulta de tal exposición. Debes decidir por ti mismo qué puedes manejar. No se trata de tener razón.

Esto nunca fue un despertar repentino ni un momento decisivo que lo cambiara todo. Fue una erosión gradual de la ilusión, un lento desmontaje de la narrativa en la que nos criaron para confiar y fue una confrontación dolorosa con verdades que hubiéramos preferido no ver. No tragamos la oscuridad de un sólo trago abrumador, la absorbimos en etapas, a medida que se revelaba cada capa de engaño, obligándonos a reajustar por completo nuestra comprensión del mundo y de la realidad.

Hubo conmoción, incredulidad, disgusto, ira, frustración y, finalmente, una sensación de inquietud e incertidumbre, que surge cuando te das cuenta de que te mintieron. Junto a ese reconocimiento interno llegan las consecuencias externas: etiquetas, burlas y relaciones que se desvanecieron porque confrontar lo que estábamos viendo les habría exigido cuestionar sus propios fundamentos.

Pagamos un precio social y emocional por hacer preguntas, pero nos mantuvimos firmes porque entendimos que la verdad es el único camino hacia la libertad. Tuvimos años para procesar lo que se está revelando ahora en tiempo real. Tuvimos tiempo para investigar, reflexionar, desesperarnos y luego reconstruir nuestro equilibrio interior.

Desarrollamos resistencia emocional porque nos vimos obligados a hacerlo, pero quienes están despertando ahora no tienen ese desarrollo gradual. No se les presentan verdades incómodas una a una; se les confronta con una convergencia de revelaciones a la vez. Lo que muchos de nosotros procesamos durante años, llega a su conciencia en cuestión de semanas.

Ese proceso es desestabilizador. Si llevamos más tiempo despiertos, éste no es el momento para la superioridad ni la reivindicación silenciosa. Recordamos cómo nos sentimos cuando se levantó el velo por primera vez y pareció moverse el suelo bajo nuestros pies.

El despertar no es una competencia para ver quién lo vio primero. Es una transición mental y moral colectiva que requiere fuerza, claridad y cierta compasión.

Si el objetivo es la libertad auténtica, más allá de tener razón, debemos reconocer que no todos tuvieron el mismo tiempo. Algunos necesitaban ver más evidencia, otros necesitaban experimentar las consecuencias personalmente, y algunos apenas están encontrando el coraje para mirar.

Y si has llegado a tu límite, te escucho y es comprensible que sientas esa tristeza y agotamiento en este momento. Puede ser abrumadora la magnitud de la traición, al darse cuenta de su profundidad y duración. No es debilidad decir «basta, no aguanto una revelación más». Proteger la paz cuando sigue doliendo la verdad es una respuesta sensata y humana.

No eres el único que se siente así. Mucha gente está llegando silenciosamente al mismo límite. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es dar un paso atrás, respirar, concentrarnos en lo que aún podemos controlar y dejar que se desarrolle el resto, sin obligarnos a observar cada detalle escabroso. Ya has visto suficiente para saber qué importa. Esa conciencia es fuerza en sí misma. Cuídate, te has ganado el derecho a descansar de la lucha durante un tiempo.

https://t.me/LauraAbolichannel

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.