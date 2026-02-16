El 27,44 % de las franquicias españolas ya están operando en 139 países

Informe “La Franquicia Española en el Mundo 2025”,

elaborado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF), con la colaboración

de ICEX y de Grupo Cooperativo Cajamar

Según revelan los datos de este estudio, actualmente hay 314 enseñas nacionales que se han implantado en otros mercados, contabilizando un total de 18.929 establecimientos repartidos por los cinco continentes

La Asociación Española de la Franquicia(AEF) ha elaborado un año más el informe “La Franquicia Española en el Mundo 2025”. Un estudio realizado en colaboración conICEX y la banca cooperativa Cajamar,y que ofrece los datos oficiales que reflejan la situación actual de las enseñas de nuestro país, implantadas en mercados exteriores.

La conclusión principal de esta edición de 2025 es que hoy en día son 314 las franquicias españolas que hay repartidas por los cinco continentes, 3 más que en el estudio de 2024, lo que supone un incremento del 0,96 %. Teniendo en cuenta que el sistema de franquicias de nuestro país está integrado por 1.384 redes, de las que 1.144 son de origen nacional, eso supone que actualmente un 27,44 % de nuestras franquicias están operando en otros países.

Otro de los datos que aporta este informe internacional es que las franquicias españolas han desembarcado en un total de 139 países −un país menos que en el estudio de 2024−, contabilizando 18.929 establecimientos abiertos, por los 18.897 que funcionaban en 2024, por lo tanto, 32 locales más que el pasado año, lo que supone un aumento del 0,16 %.

A la hora de valorar los datos que aporta este informe internacional, Luisa Masuet, Presidenta de la AEF, comenta que “la apuesta por la internacionalización de las franquicias españolas crece año tras año, y hoy en día ya son 314 las redes implantadas en otros mercados, una cifra que supone que el 27,44 % de nuestras enseñas se reparten entre los cinco continentes”.

Por su parte, Eduardo Abadia, Director Ejecutivo de la AEF,considera que“la ‘marca España’ continúa potenciándose en mercados exteriores, en parte gracias a las franquicias nacionales que han traspasado nuestras fronteras, sumando ya 18.929 establecimientos operativos por todo el mundo”.

Desde ICEX, Luis Mayoral, director de Industrias Creativas, señala que“la franquicia española continúa consolidándose como vector estratégico de internacionalización, con 314 marcas presentes en 139 países. Este modelo permite no solo expandirse de manera ágil y sostenible, sino también posicionar sectores clave de nuestra economía en mercados cada vez más competitivos”. En este sentido, subraya que “desde ICEX seguimos acompañando a nuestras franquicias con nuestra red global de oficinas económicas y comerciales en más de 150 mercados, facilitando la identificación de socios estratégicos y el acceso a inteligencia económica que les permita adaptarse a un entorno internacional en constante transformación”.

A su vez, Sigrid Ogalla, Gerente de Dinamización de Empresas y Análisis de Datos de BCC-Grupo Cajamar,subraya que “la franquicia española es un modelo de expansión sólido, competitivo y resiliente, capaz de mantener su posición, incluso en un contexto internacional complejo, y de adaptarse a los hábitos de consumo”. E indica que “Grupo Cajamar, aún más en la actual situación, acompaña al tejido empresarial en sus procesos de crecimiento e internacionalización, aportando productos y servicios a su medida”.

SECTORES QUE ABANDERAN LA INTERNACIONALIZACIÓN

En este informe de 2025 se hace referencia a los sectores con mayor presencia de las franquicias españolas en el exterior. Así, y un año más, la Moda continúa liderando esta expansión internacional con 72 redes, que suman 8.886 tiendas repartidas por 116 países.

A continuación, y a cierta distancia, le sigue el sector Hostelería/Restauración con 62 enseñas, implantadas en 70 mercados, con 1.463 establecimientos operativos. En tercer lugar queda el sector de Belleza/Estética con 35 franquicias, que están presentes en 43 países, con 1.120 locales abiertos.

También hay que resaltar el dato del sector de Centros de Salud, puesto que en la actualidad se contabilizan 11 redes operando en 29 países, que suman un total de 1.257 establecimientos, convirtiéndose así −después de los sectores de Moda y Hostelería/Restauración− en el tercero que mayor número de locales tiene abiertos en el extranjero.

Asimismo, destaca el sector de Alimentación, que con 21 enseñas operando en 21 países, suma 1.202 locales en el exterior, siendo así el cuarto con mayor número de puntos de venta operativos más allá de nuestras fronteras.

PRINCIPALES DESTINOS

El estudio de 2025 también ofrece el dato de los países en los que mayor presencia tienen las franquicias españolas. En este sentido, Portugal continúa liderando esta estadística, puesto que hay 176 redes nacionales de 19 sectores diferentes implantadas en el país vecino, que concentra el 56 % del total de nuestras enseñas en el exterior. A continuación, le siguen México, con 101 cadenas de 17 sectores (el 32,16 %); Andorra, con 95 marcas de 18 sectores (el 30,25 %); Italia, con 63 enseñas de 15 actividades (el 21,33 %), y Francia, con 66 redes, que operan en 18 sectores de actividad (el 21,01 % del total).

La estadística de los 10 primeros países con presencia de franquicias españolas lo completan: Colombia, que se mantiene en el sexto lugar con 54 marcas, seguida por República Dominicana (42), Chile y Estados Unidos (ambos mercados con 40 enseñas), y Guatemala (39).

Por su parte, los países que suman un mayor número de establecimientos abiertos por las franquicias españolas son: Portugal, que también lidera esta estadística, con 2.632 locales (el 13,90 %); Italia, con 2.415 (el 12,75 %); México, con 1.556 (el 8,22 %); Argentina, con 1.170 (el 6,18 %), y Francia, queocupa la quinta posición, con 1.158 locales (el 6,11 % del total).

También destacan los 636 establecimientos abiertos en Alemania, en el sexto puesto; los 512 en Polonia, en el séptimo; los 463 en China, en el octavo lugar; los 334 en Colombia, en la novena posición, y cierra esta estadística Venezuela, con 332 locales.

IMPLANTACIÓN POR CONTINENTES

A su vez, el informe refleja que Europa continúa siendo el continente preferido por nuestras enseñas a la hora de su implantación en otros mercados, ya que se encuentran repartidas por 44 países, sumando un total de 10.610 establecimientos (el 56,05 % del total): Portugal (con 176 redes), Andorra (95), Italia (67), Francia (66), y Reino Unido y Rumanía (25) son, por este orden, los principales mercados europeos receptores de conceptos españoles.

El segundo continente con más franquicias españolas es el americano, con presencia en 31 países, con 5.253 puntos de venta abiertos (el 27,75 % del total). Los destinos americanos preferidos por las enseñas de nuestro país son: México (con 101 enseñas), Colombia (54), República Dominicana (42), Chile y Estados Unidos (40), y Guatemala (39).

Respecto al continente asiático, las franquicias españolas operan en 37 países (27 de Asia y 10 de la zona de Oriente Medio), sumando un total de 2.637 locales (el 13,93 % del total, 1.772 en Asia y 865 en Oriente Medio). En Asia, los destinos principales de nuestras marcas son: China (con 17 enseñas), Filipinas (16), y Singapur e Indonesia (14), mientras que en Oriente Medio destacan Arabia Saudí (con 28 marcas), Emiratos Árabes Unidos (22) y Qatar (20).

En el continente africano, las redes españolas están presentes en 24 países, con 403 establecimientos (el 2,12 % del total), siendo Marruecos (con 37 cadenas), Egipto (13) y Túnez (12), los principales mercados africanos por los que han apostado nuestras enseñas.

Por último, en Oceanía el desembarco de las franquicias españolas se concentra en tres países: Australia, con 3 enseñas de 2 sectores diferentes y 24 establecimientos, y Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, con 1 enseña y 1 local abierto en ambos mercados, de un único sector.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS EXPORTADORAS

Finalmente, este informe internacional hace referencia a las comunidades autónomas españolas que más conceptos de franquicia exportan al exterior, una estadística que vuelve a liderar Cataluña, puesto que de las 320 redes que tienen implantada su central en esta comunidad, 106 ya han desembarcado en otros mercados.

Le sigue Madrid, con 90 centrales en el exterior de un total de 423 centrales franquiciadoras, y Andalucía, con 31 enseñas en otros mercados, de un total de 156 centrales.

EVOLUCIÓN DESDE 2008

A la hora de valorar la evolución que ha seguido la franquicia española en su internacionalización a otros países, el histórico que se registra desde el año 2008 refleja que:

En 2008 había 210 marcas españolas implantas en otros mercados, por las 314 actuales, lo que supone un incremento de 104 marcas.

En 2008 las marcas españolas sumaban 8.101 locales operativos, por los 18.929 actuales, lo que supone un aumento de 10.828 locales.

En 2008 las marcas españolas estaban presentes en 106 países, por los 139 actuales, lo que supone la implantación en 33 países más.

Acerca de la AEF

La Asociación Española de la Franquicia (AEF) se fundó hace 32 años y actualmente está integrada por 156 socios, cuya facturación representa el 62 % del volumen de negocio que genera el sistema de franquicias en España.

Los objetivos de la AEF son los de representar y velar por los intereses de la franquicia en nuestro país, así como hacer de interlocutor ante la Administración y darla a conocer en otros mercados, a través de su presencia en distintas ferias de franquicias internacionales.

A su vez, la AEF es miembro de la Federación Europea de la Franquicia (EFF).