El ajedrez inclusivo será el protagonista de un clinic y unas jornadas de iniciación, abiertas a todos los almerienses

Organizadas por el Área de Ciudad Activa y la Delegación Almeriense de Ajedrez, se celebrarán del 25 al 28 de mayo en el Espacio Alma

El Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, a través del Programa Municipal de Deporte Adaptado, y la Delegación Almeriense de Ajedrez organizan dos actividades destinadas a fomentar la práctica del ajedrez desde una perspectiva inclusiva, participativa y abierta a toda la ciudadanía. Se trata del ‘Clinic de Ajedrez’ y de las ‘Jornadas de Iniciación y Promoción del Ajedrez Inclusivo’, que se celebrarán del 25 al 28 de mayo en Espacio Alma.

La iniciativa reunirá a ajedrecistas federados, clubes especializados y personas con y sin discapacidad en torno a una disciplina deportiva reconocida por sus beneficios cognitivos, educativos y sociales. Además, todas las actividades contarán con un marcado carácter integrador, favoreciendo la participación y la convivencia a través del deporte.

El ‘Clinic de Ajedrez’ se desarrollará del 25 al 28 de mayo, en horario de 18:00 a 20:00 horas, en Espacio Alma. La programación arrancará el día 25 con una mesa debate en el salón de actos, en la que diferentes protagonistas compartirán sus experiencias personales y organizativas vinculadas al deporte inclusivo y al ajedrez adaptado.

Entre los participantes destaca Pedro Rubio, ajedrecista invidente y referente nacional en el ámbito del deporte adaptado, así como representantes del Club de Ajedrez de Sordos de ASOAL, quienes aportarán su visión sobre la importancia de generar espacios deportivos accesibles e integradores. La actividad contará además con intérprete de lengua de signos para garantizar la plena accesibilidad de las jornadas.

El clinic tendrá como principal ponente al Gran Maestro Renier Castellanos, uno de los jugadores y formadores más reconocidos del panorama internacional. Castellanos posee una amplia trayectoria competitiva y docente, habiendo participado en torneos de máximo nivel y desarrollado una intensa labor de formación y promoción del ajedrez. Su presencia permitirá a los participantes profundizar en aspectos técnicos, estratégicos y formativos de este deporte ciencia.

Por su parte, las ‘Jornadas de Iniciación y Promoción del Ajedrez Inclusivo’ se celebrarán del 26 al 28 de mayo en el coworking de Espacio Alma, en horario de 17:00 a 18:00 horas. Estas sesiones están dirigidas a personas de todas las edades que deseen iniciarse en la práctica del ajedrez, con o sin discapacidad.

Las jornadas estarán impartidas por la Woman International Master Raluca Sgircea, jugadora con experiencia internacional y una destacada trayectoria en el ámbito de la enseñanza y promoción del ajedrez. Su participación permitirá acercar esta disciplina de manera didáctica y accesible a nuevos practicantes, fomentando además valores de igualdad y convivencia.

Las asociaciones de personas con discapacidad podrán realizar inscripciones colectivas de manera gratuita hasta el 22 de mayo, al igual que cualquier persona interesada en participar en ambas actividades. Las inscripciones deberán formalizarse enviando un correo electrónico a la Delegación Almeriense de Ajedrez a través de la dirección ajedrezalmeria@gmail.com.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, afirma que “con esta propuesta, el Ayuntamiento de Almería y la Delegación Almeriense de Ajedrez reforzamos nuestra apuesta por el deporte inclusivo como herramienta de desarrollo personal, integración social y participación activa”. De esta manera, el ajedrez, además de potenciar capacidades como la concentración, la memoria, la estrategia y la toma de decisiones, se consolida también como un espacio de encuentro donde la diversidad se convierte en un valor añadido y donde todas las personas pueden compartir experiencias en igualdad de condiciones.